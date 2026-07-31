避開《龍藏經》排隊潮與換展期！故宮北院二樓限展國寶〈元世祖出獵圖〉、乾隆最愛「滑冰賽」更精采

國立故宮博物院 近期掀起盛大的國寶 觀展熱潮！耗費高達37萬兩白銀購買的黃金（泥金）所製的《龍藏經》，本次更創下南北院首度同步展出的盛事，引爆全台民眾大排長龍搶睹真跡。特展8月3日至8月7日將暫停開放，推薦大家不妨安排至故宮南院常設展「佛陀形影—院藏亞洲佛教藝術之美」或參觀北院「騁技與運動－書畫中的技藝與體能活動」特展挖掘書畫中的「跌跌不休」的亮點。

故宮北院特展：《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響。圖／國立故宮博物院

北院「龍藏經展」8/3-7換展 暫停開放

由康熙皇帝 奉祖母孝莊太皇太后慈諭修造的《龍藏經》，全帙達108函、收錄1,057部經典，本件鉅作動員頂尖藝匠與高僧參與，歷時兩年完成，具有積累功德的信仰意涵，同時蘊含深具遠見的文化與政治考量，集清初皇權、信仰與宮廷工藝於一身，並於2024年獲文化部指定為國寶。據傳，看一眼能累積七世福報的說法，在社群爆紅吸引大批民眾朝聖，排隊人龍綿延不絕，甚至有民眾表示排隊1個半小時也心甘情願。

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本次故宮北院的首度將經葉、護經板與全套裝幀配件完整同展，呈獻「佛典金裝」的極致層次：從黃緞七團龍紋經衣、五色經簾，到融合漆藝與描金真言的護經板，層層包裹皆極具視覺震撼。故宮也特別提醒，配合展件輪替，「龍藏經：皇權．信仰．藝術的盛世交響」特展展廳將於8月3日至8月7日暫停開放，第二檔於8月8日接力登場至11月8日，建議民眾可於開檔後錯開尖峰人潮時段，或者多訪幾次參觀，品味文物 繁複的工藝細節。

清 《龍藏經》藏文康熙皇帝御製序。圖／國立故宮博物院

國寶〈乾隆甘珠爾〉。圖／國立故宮博物院

同時故宮南院也呼籲，南院常設展「佛陀形影—院藏亞洲佛教藝術之美」中也同樣展出《龍藏經》，每檔輪流展出其中1函，社群小編更發起「線上累積福報」的貼文響應這股熱潮，吸引破4萬網友一起群聚瀏覽文物照。

故宮南院常設展：佛陀形影—院藏亞洲佛教藝術之美。圖／國立故宮博物院

銜接世足熱！二樓看乾隆最愛「冰上大賽」、限期國寶〈元世祖出獵圖〉

隨著全球矚目的世足賽於7月19日熱血落幕，大眾對運動賽事的關注與討論度持續高漲。若想避開一樓的排隊人潮，或是休展期間沒看到《龍藏經》也別灰心，不妨也可以轉往二樓欣賞同步熱展中的「騁技與運動－書畫中的技藝與體能活動」特展。「騁技與運動」特展以今日廣義的運動視角，觀看古人技藝與活動的樣貌，從古代蹴鞠（類似足球）、擊鞠到冰嬉，看見跨越時空的身手與活力。在展區「演武與習禮」中，展出的清代宮廷畫家沈源（活動於雍正朝至乾隆朝）的〈御製冰嬉賦〉，將乾隆皇帝 最重視的滑冰運動表現得活靈活現。

清 沈源〈御製冰嬉賦〉。圖／國立故宮博物院

清 沈源〈御製冰嬉賦〉局部，跌倒古人與逗趣滑冰姿態藏有許多亮點。圖／國立故宮博物院

滑冰為滿人傳統習俗，冬日常於太液池冰面舉行冰嬉盛典，並非只是休閒娛樂，寓有不忘根本之意，亦兼具習武強身之用。社群平台（Threads）上不少觀眾驚喜分享：「排隊等龍藏經，不如先去二樓看清代溜冰大賽！」，畫中描繪到滑冰者不小心摔跤的畫面，被網友幽默留言笑稱「跌跌不休」、萌感十足。

不只如此，同一展區的國寶〈元 劉貫道 畫元世祖出獵圖〉（展至8/16），描繪元世祖忽必烈（1215-1294）等人於在大漠出行的景象，將馬背上民族騎射的驍勇姿態展露無遺。展區「大顯身手」，還有畫師沈源的另外一件作品〈清明上河圖〉，描繪市井街道中的野臺戲、走單索、拳術等表演，生動呈現古代街頭技藝的熱鬧場景。看似靜態畫作，也同樣蘊含身體動作的節奏，也非常適合全家大小一同前往找亮點，感受古人書畫中的動感之美。

國寶〈畫元世祖出獵圖〉局部，畫中身著金雲龍紋朱袍，外披白色裘衣,腳著紅靴者，即為元世祖,其形象與院藏〈元世祖〉半身像（中畫324-3）相近。圖／國立故宮博物院

元 劉貫道 〈畫元世祖出獵圖〉。圖／國立故宮博物院

清 沈源〈清明上河圖〉局部。圖／國立故宮博物院

清 沈源〈清明上河圖〉局部。圖／國立故宮博物院

故宮北院特展：騁技與運動－書畫中的技藝與體能活動。圖／國立故宮博物院

【展覽資訊 】 《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響

地點：北部院區第一展覽館 103、104陳列室

展期：第一檔至 8/2｜8/3–8/7 暫停開放｜第二檔 8/8–11/8 騁技與運動－書畫中的技藝與體能活動

地點：北部院區第一展覽館 202–212陳列室

展期：即日起至 9/16（國寶〈元世祖出獵圖〉展至 8/16） 佛陀形影—院藏亞洲佛教藝術之美>

地點：南部院區 常設展覽 3F S303

展期：104年12起~