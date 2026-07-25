暢銷繪本《麵包小偷》日本累積發行550萬冊 作家柴田啓子10月來台宣傳中文版新書

人氣繪本 《麵包小偷 》系列在日本累計發行量突破550萬冊，作者柴田啓子（柴田ケイコ）將於2026年10月首度為《麵包小偷》訪台，並在台北舉辦讀者見面會，日本獨家授權的官方圖鑑《超人氣！你所不知道的麵包小偷圖鑑》中文版也將同步上市。

《麵包小偷》繁體中文版目前已出版 至第6集，自2021年引進台灣後，連續5年登上誠品與博客來暢銷繪本TOP3，在台累計銷售突破20萬冊。（圖／采實文化 提供）

台灣暢銷6年 累積破20萬冊！

《麵包小偷》繁體中文版於2021年由采實文化引進，連續5年登上誠品書店與博客來網路書店暢銷繪本TOP3，系列作品在台灣累計銷量突破20萬冊，成為台灣親子家庭熟悉的繪本之一。目前台灣已出版至第6集《麵包小偷6：麵包小偷和蘋果假面超人》。

一個扛著麵包逃走的麵包，6年間從日本紅到台灣。2020年《麵包小偷》在日本推出，首集即獲得第11屆LIBRO繪本大獎得獎作品、第1屆TSUTAYA繪本大獎冠軍、第13屆MOE繪本屋大賞2020第二名等多項獎項肯定。短短6年間，系列已出版至第7集，在日本累計發行量突破550萬冊，在台灣累計銷量突破20萬冊，改編 動畫 也將於2026年10月開始在日本NHK教育台播出。

《麵包小偷》第6集：書封與精采內頁。（圖／采實童書粉絲團提供）

采實文化表示，《麵包小偷》推出後，收到許多來自大朋友、小朋友的回饋分享，像是孩子會跟著故事一起大喊「好難吃」，也因此留下深刻閱讀記憶。這次特別邀請柴田啓子來台，希望讓一直以來喜愛《麵包小偷》的大小讀者，能有機會與創作者見面。

由采實文化主辦的「柴田啓子見面會」將於10月3日（六）、10月4日（日）在台北舉辦，共規劃多場分享簽名會，所有場次採事先線上報名。

柴田啓子談《麵包小偷》角色魅力：「有點不完美，才更讓人喜歡」

柴田啓子出生於日本高知縣，2016年以繪本《眼鏡貓（暫譯，原名：めがねこ）》正式出道。她筆下角色經常帶有獨特的「超現實感（シュール）」與幽默反差，例如《麵包小偷》中的主角，一邊堅持自己的「麵包小偷守則」，一邊又會因為吃到難吃麵包非常生氣，誇張表情也成為《麵包小偷》的代表特色之一。

《麵包小偷》在日本不只受到兒童讀者喜愛，也獲得許多成年讀者的支持，魅力橫掃各年齡層。柴田啓子也曾提到，她很重視角色帶給讀者「噗哧一笑」的意外感，希望透過這些有點淘氣的角色，為讀者帶來更多閱讀樂趣。

日本人氣繪本作家柴田啓子將在10月3日至4日首度為《麵包小偷》訪台，於台北舉辦讀者見面會。（圖／采實文化提供）

官方圖鑑中文版同步上市 公開角色設定與創作過程

隨著作者來台，《麵包小偷》系列首部官方圖鑑《超人氣！你所不知道的麵包小偷圖鑑》中文版也將同步上市。

這本厚達112頁的官方圖鑑，集結《麵包小偷》1～5集原畫內容、角色設定草稿，以及繪本誕生的過程。書中也分享柴田啓子在日本高知工作室的創作日常，讓讀者更深入感受作品中那些讓人會心一笑的有趣巧思，對喜愛《麵包小偷》的讀者而言，這本圖鑑更像是幕後創作的紀錄。采實文化編輯部表示，希望透過《超人氣！你所不知道的麵包小偷圖鑑》中文版，讓讀者更深入認識《麵包小偷》的創作世界，進一步感受柴田啓子筆下細膩且充滿幽默感的創作魅力。

《超人氣！你所不知道的麵包小偷圖鑑》中文版即將上市，收錄《麵包小偷》1～5集原畫內容，並公開角色設定與創作過程。（圖／采實文化提供）

「柴田啓子見面會」將於10月3日至4日在台北舉行，活動地點、票價與報名資訊將於8月底透過采實文化官方社群正式公布，喜愛《麵包小偷》的讀者可追蹤Facebook「采實童書粉絲團」或「采實童書Instagram」