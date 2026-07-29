2026臺灣文博會／雙展區3大玩法逛展攻略：文化策展、品牌商展與精彩周邊一次掌握

2026臺灣文博會 文化策展將在8月1日至31日於空總國家文化基地登場，品牌商展則自8月6日至12日在臺北南港展覽館1館開展。年度主題「第零位元」，匯集沉浸式展覽、原創IP、工藝 生活文創 商品、設計 選物、動畫單元劇、多人走動式VR，更舉辦市集 、講座 、論壇與跨界合作。文化部 特別推出逛展攻略，預告解鎖所有精彩內容。

攻略必備：展訊、地圖與6大展場

2026臺灣文博會｜展場攻略 。圖／台灣設計研究院

2026臺灣文博會｜展場攻略 。圖／台灣設計研究院

2026臺灣文博會｜展場攻略 。圖／台灣設計研究院

攻略1：文化策展逛展行程－

體驗空總國定古蹟 大樓之美，在「第零位元」5大展區喚醒自我與未來感知

2026臺灣文博會文化策展將於首度全面開放的空總國家文化基地古蹟大樓辦理，結合古蹟大樓建築修復成果與當代文化展演能量，展現文化資產活化與創新應用的示範成果，重返日治時期工業研究所裡一間間的實驗室裡，展開文博會「第零位元」的文化旅程。

2026臺灣文博會文化策展將於首度全面開放的空總國家文化基地古蹟大樓辦理 。圖／台灣設計研究院

2026臺灣文博會文化策展將於首度全面開放的空總國家文化基地古蹟大樓辦理 。圖／台灣設計研究院

從空總仁愛路大門口進入，首先進入眼簾的是位在戰情廣場的入口意象「不要急，你做得很好」，將臺灣獨有的花磚圖騰和空軍黑貓中隊意象轉化為感官地圖；接著進入古蹟大樓，隨著「未來旅行社」中各式窗戶的觀看走過臺灣海線風景，展開未來與當下交錯的奇幻旅行；沿著階梯而上，透過「人性封存 讀取 然後解壓縮」中，以藍色的科技感和橘色的人性溫暖方塊排列，讓充滿人性特質的IP喚醒觀者感知；再踏入長廊間的「Wake Up！感知覺醒」，用大量的顏色變化和五感的互動裝置，重探被科技忽略的歷史景觀與自然細節；而後，路線折返至1樓出口處的「回到明日前」，重現機場場域的氣氛，以機場輸送帶和行李條的設計，讓臺灣235件風土文創商品成為滋養你的生活補給。

「不要急，你做得很好」

由陳怡潔藝術工作室打造的地景藝術。

「人性封存 讀取 然後解壓縮」

✦ 策展團隊｜選選研 @sselectlab

✦ 策展人｜林唯哲 @zeroone715

✦ 協同策展人｜陳建台

✦ 合作漫畫家｜金鼠 @metalmouse1963

「人性封存 讀取 然後解壓縮」

「感知覺醒」

✦ 策展團隊｜同心圓製作 @concentric.cccd

✦ 策展人｜張伊增 @easonchang1215

「感知覺醒」

「回到明日前」

✦ 策展團隊｜明日製作所 @aabt.creative

「回到明日前」

延續對生活的豐富感受，接著踏入國立臺灣工藝研究發展中心策劃的「物演流形」展覽，在此自在穿梭於7大居家生活模組空間，觀眾還可以參與「演形下載系統」的生成式內容體驗，找到專屬的工藝生活型態。展覽期間安排13場工藝體驗，除工藝製作體驗及分享外，並安排工藝器具沖泡咖啡及茶飲，感受不同生活情境及器物與生活的關連。

圖／台灣設計研究院

踏入國立臺灣工藝研究發展中心策劃的「物演流形」展覽，在此自在穿梭於7大居家生活模組空間，找到專屬的工藝生活型態 。圖／台灣設計研究院

踏入國立臺灣工藝研究發展中心策劃的「物演流形」展覽，在此自在穿梭於7大居家生活模組空間，找到專屬的工藝生活型態 。圖／台灣設計研究院

此外，文化策展自開幕首週起，將連續5個週日（8月2日、9日、16日、23日及30日）推出「從0到∞的文化IP生成術」名人帶逛×主題講座，邀請「跑步傳教士」黃玠、「時尚說書人」詹朴、國際漫畫獎得主左萱、新一代台語詩人溫若喬，以及作家馬世芳，帶領觀眾深入開箱展場，分享各自的創作觀點與文化視角。

2026臺灣文博會｜展場攻略 。圖／台灣設計研究院

攻略2：品牌商展購物行程－

再創最大規模品牌數，把喜愛的角色IP全數購入療癒日常

品牌商展於8月6日在臺北南港展覽館1館登場，場地規模、品牌數及攤位數量都是是歷年最大，首2日（8月6日、7日）為專業買家日；後5天（8月8日至8月12日）則全面開放民眾進場。今年首次採「線上預約」與「現場排隊」雙軌入場，預約系統已於昨（21）日上午10時開放預約入場時段，歡迎民眾提早上網預約https://creativexpo-booking.tw/，輕鬆規劃觀展行程。

品牌商展以「未來日常式 Future Everyday」為主題，從「家」出發，延伸出工作、創作、休息與交流等生活情境，集結超過870家品牌、逾1,200個攤位，無論想挑選生活好物、尋找送禮靈感，或認識最新文創品牌，都能一次滿足。

「未來日常式 Future Everyday」

2026臺灣文博會「未來日常式」亮點展品 。圖／台灣設計研究院

展區邀請張志祺、林貓王、Meg Lu、施博瀚、KK、張景嵐六位來自不同領域的行家，以各自的生活哲學挑選心中的未來日常，共同打造一場關於生活方式的策展實驗。

除了逛品牌、買好物，也別錯過兩大互動體驗展區，文策院策劃的「IP轉生漫畫屋」邀請觀眾走進ACG最具想像力的「轉生」世界，體驗臺灣漫畫與原創IP的魅力；「黑潮星樂園－幻奇星劇院」涵蓋星娛樂、星生活、星奇幻、星映廳、星幻廳及黑潮商店，從角色IP、動畫到多人走動式VR沉浸式互動體驗，一次感受臺灣原創內容的豐富魅力。看完這些還不過癮，還可以報名參加角色IP論壇，聽日本創作者西村優志、韓國品牌Object、授權方、品牌商與通路商同台對談，一次掌握角色IP變現與長線經營的實戰心法。

2026臺灣文博會「黑潮星樂園-幻奇星劇院」亮點展品 。圖／台灣設計研究院

2026臺灣文博會「IP轉生漫畫屋」亮點展品 。圖／台灣設計研究院

圖／台灣設計研究院

攻略3：周邊串聯活動全方位體驗－

美味特色飲食補充完整能量，IP限定亮點一次掌握

走逛展覽精神食糧滿滿，也要隨時補充美味能量，今年文博會首創「生活補給實驗室」市集，於文化策展區限定登場，集結特色飲品、在地茶款、輕食、生活選物及互動體驗，以及「CookInn Taiwan旅人料理教室」，透過料理體驗，帶領民眾深入感受臺灣飲食文化魅力；週末更推出限定版「城市甜點文化」主題企劃，邀請具文化代表性的甜點品牌接力進駐，從春美冰果室的臺式水果甜品，到「蝦。日子很瞎」創意雞蛋糕結合街頭小吃元素，每週帶來不同飲食體驗，一起透過味覺探索臺式多元文化風景。

今年臺灣文博會，有趣餐飲行銷以 「生活補給實驗室」 為策展概念，展區設計師 紀淵字，以《Rooftop’s Whisper》為核心視覺，透過城市屋頂意象描繪人與城市、文化與日常之間的細膩連結。圖／台灣設計研究院

文博會攻略不只在展場內，周邊住、行、食與生活體驗也同步解鎖。想規劃多日深度旅程，南港老爺行旅推出文博主題房，攜手「吶吉與他的搗蛋怪朋友」及「TJ GAMEBOY 泰江」將IP角色延伸至住宿空間，打造兼具設計感與故事性的旅宿體驗；若是搭乘臺鐵旅行，也可以在展期間購買限定版的「第零月台」餐盒，用簡單真誠的料理方式，帶著乘客啟航穿越山海，品味臺灣最真實的文化滋味；想輕鬆前往展場，可搭乘WeMo欣賞「貓貓蟲咖波」、「毛絨絨星人」及「駝背人」等人氣臺灣IP打造的限定車體包膜，化身城市移動風景；逛展途中不妨來杯五桐號文博限定飲品「島嶼鳳梨水梨青」或「島嶼鳳梨桂花青」，搭配新銳IP「87小兔」限定杯身，為夏日行程增添趣味。

2026臺灣文博會x台鐵便當「第零月台」聯名便當 。圖／台灣設計研究院

2026臺灣文博會x台鐵便當「第零月台」聯名便當_宣傳海報 。圖／台灣設計研究院

品牌商展於8月6日在臺北南港展覽館1館登場，歡迎把喜愛的角色IP全數購入療癒日常 。圖／台灣設計研究院

品牌商展於8月6日在臺北南港展覽館1館登場，歡迎把喜愛的角色IP全數購入療癒日常 。圖／台灣設計研究院

品牌商展於8月6日在臺北南港展覽館1館登場，歡迎把喜愛的角色IP全數購入療癒日常 。圖／台灣設計研究院

品牌商展於8月6日在臺北南港展覽館1館登場，歡迎把喜愛的角色IP全數購入療癒日常.jpg 。圖／台灣設計研究院

五桐號文博限定飲品「島嶼鳳梨水梨青」或「島嶼鳳梨桂花青」，搭配新銳IP「87小兔」限定杯身 。圖／台灣設計研究院

今年文博會雙展區皆鄰近大眾運輸場站，歡迎全臺各地的觀眾搭乘高鐵、捷運、公車等大眾交通工具前往。更多活動資訊、報名方式及周邊優惠，可參考「2026臺灣文博會」官網、社群專頁FB臉書和IG。