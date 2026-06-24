靠標語、宣傳單防疫夠嗎？戰後初期臺灣的人與家畜傳染病危機與公共衛生觀念

上回我們介紹了戰後初期臺灣社會的狂犬病 流行，然而，如果將視角再往外延伸一步，就會發現：當時的臺灣並不只有狂犬病在蔓延，還同時面臨一場更廣泛、也更複雜的「傳染病危機」。

這場危機不只影響人類，也同時波及家畜與整體農業社會的運作，使戰後初期的臺灣，幾乎處在一個多重疫病交疊的狀態。

戰後初期的傳染病，多數與社會動盪及公共衛生崩解有關。這些疾病有不少源自中國 沿海地區，隨著戰後人員與貨物流動頻繁，加上港口檢疫制度停擺，使得疾病得以透過走私船隻、非正規航運悄悄進入臺灣。在缺乏有效管理的情況下，原本在1920年代逐步建立的公共衛生體系，也因戰後重建而出現空隙，讓鼠疫、霍亂、天花等疾病再度浮現於社會之中。

圖片來源：集合019〈阿白快跑！〉，頁107。

這些疾病在過去日治時期 透過檢疫制度、疫苗施打與衛生教育曾獲得一定程度的控制，但在戰後初期的混亂中，防疫網絡變得脆弱，疫情 也因此再次擴散。

以鼠疫為例，它由鼠疫桿菌引起，通常透過跳蚤在鼠類與人類之間傳播。感染後可能出現高燒、淋巴結腫大、敗血症，甚至引發肺炎型鼠疫，致死率極高。1946年前後，鼠疫曾再度傳入臺灣，金門一帶尤其嚴重，成為當時地方社會的重大威脅。

〈當局積極預防金門鼠疫復活 安全分署與農復會給予經費技術協助〉，《聯合報》第2版，1952年3月5日。

另一種急性腸道傳染病霍亂，則由霍亂弧菌引起，主要透過受污染的水源或食物傳播。患者會出現劇烈腹瀉與嘔吐，短時間內迅速脫水，若未及時治療，甚至可能在數小時內休克死亡。在衛生條件不足的環境下，霍亂往往能迅速擴散，成為公共衛生的重大挑戰。

基隆市滅鼠委員會檢疫人員向學童宣導滅鼠情景。 圖片來源：1949-1951年農復會專輯，國家發展委員會檔案管理局。

此外，天花雖在當時已可透過疫苗預防，但在戰後醫療體系尚未完全恢復的狀況下，仍有零星疫情出現。這些疾病共同構成一個現象：港口與流通節點，成為疾病進入社會的主要入口。當時的港口不僅是經濟命脈，也成為疫病滲透的關鍵節點。由於檢疫制度鬆散，甚至存在走私活動，使得人、貨、動物都可能在不受控的狀態下進入島內。疾病就像搭上隱形的船隻，隨著貿易與移動擴散至各地，迅速滲入日常生活。

防疫人員進行死鼠焚化作業。 圖片來源：1949-1951年農復會專輯，國家發展委員會檔案管理局。

在這樣的背景下，《集合》第19集〈阿白快跑！〉描繪了一種極端的社會反應：為了遏止狂犬病擴散，村民對野狗展開近乎失控的撲殺行動。這種集體恐懼不僅來自單一疾病，而是整體疫病壓力下的心理放大。當人們無法確認威脅從何而來時，往往會將焦慮投射到最容易辨識的對象上。

然而，若將視角拉遠，就會發現當時的社會並非只面對狂犬病，而是同時被多種傳染病包圍。人們所承受的，其實是一個多層次的公共衛生危機。但疫病的影響並不只停留在人類之間。在戰後初期的臺灣社會，農業仍是主要經濟基礎，家畜的健康與否，直接關係到家庭生計與社會穩定。牛與豬，不只是動物，更是生產力的核心。

1949年至1950年間，臺灣爆發嚴重的牛瘟疫情。牛瘟是一種高度傳染性的病毒性疾病，感染後的牛隻會出現高燒、食慾不振與嚴重腹瀉，死亡率可高達九成以上。在當時尚未普及農業機械的年代，一頭牛往往等同於一個家庭的勞動力來源。一旦牛隻死亡，不僅影響耕作進度，也可能直接動搖整個家庭的生計。

牛瘟撲滅紀念碑。 碑碣原文 台灣之有牛瘟，由來已久；日治時代經廿五年之防治，始於民國九年根絕。詎民國卅八年十月突再發生於台北地區，本廳深恐其蔓延成災，立頒緊急防止辦法，實施有效措置；復蒙中國農村復興聯合委員會援助，並賴各工作同仁及地方人士，不辭艱苦、通力合作，卒於翌年一月完全撲滅，深堪慶幸！謹誌經過，以資惕勵！ 臺灣省農林廳廳長徐慶鍾識。 中華民國四十年五月十六日。 圖片來源：農業部獸醫研究所。

基隆市「家畜疾病防治所」，創設於1966年（民國55年）9月19日，地點在七堵區。 戰後，基隆市政府除經常加強防疫業務，徹底施行定期防疫注射，交換傳染病發生情報外，並加緊計畫辦理、設置各種「家畜示範村」。而後，為求防疫工作有更顯著效果，才特別設置「家畜疾病防治所」。 圖片來源：國家文化記憶庫。

與此同時，豬瘟也長期存在於農村之中。從日治時期延續至戰後，豬瘟疫情時有爆發。許多農戶辛苦飼養數月甚至一年以上的豬隻，可能在短時間內因疫情大量死亡，造成直接經濟損失。這些損失雖然不如人類疾病那樣直接威脅生命，但卻深刻影響農村社會的穩定。

豬隻施打預防針海報。 早期豬瘟流行猖獗，養豬農民遭受慘重損失，多視養豬為畏途而不敢輕易擴大飼養。政府陸續引進及研發疫苗，為豬隻打預防針成為重要推行農業政策。 圖片來源：國立臺灣歷史博物館。

為了因應這些家畜疫病，政府與相關單位開始推動防疫制度建設。獸醫與防疫人員深入農村，進行疫病調查與疫苗施打，逐步建立起基礎的動物防疫體系。其中，美國牛瘟專家賴辛格博士（Dr. Reisinger）曾緊急攜帶疫苗來臺支援防疫工作，成為當時國際合作防疫的重要象徵。如今，相關歷史影像仍保存於國立臺灣歷史博物館，見證這段防疫史的一部分。

賴辛格博士惜別大會照。 此為台灣於1949年關於牛瘟之新聞，並且特別報導協助防牛瘟之獸醫專家賴辛格，標題為「獸醫專家賴辛格 攜牛瘟毒苗抵臺」。 圖片來源：國立臺灣歷史博物館。

從人類到家畜，戰後初期的臺灣社會同時面對多重疫病的壓力。疾病不僅是一種醫療問題，更深刻影響社會結構、經濟秩序與人們的日常生活方式。

回望《集合》第19集〈阿白快跑！〉，我們看見的不只是狂犬病本身，而是一個被恐懼與不確定性籠罩的社會。當疫病成為日常，人們的行動、判斷與情感，都在無形中被重新塑形。而今天的我們，或許已經擁有更完善的醫療與公共衛生體系，但疫病所引發的焦慮與社會反應，並未完全消失。只是形式改變了——從身體的疾病，延伸到資訊、情緒與風險的擴散。因此，回顧這段歷史，不只是理解過去的疾病，更是重新思考：在不同時代裡，人們如何面對「看不見的恐懼」。