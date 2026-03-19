鹹甜、葷素兩相宜的味蕾享受！張曼娟：慧燈和尚的豆腐

文／張曼娟，插畫／蔡豫寧

豆腐是個可鹹可甜，葷素皆宜的好東西，它可以在主角的位置上大放光芒，也可以在當配角的時候靜靜襯托。

自從印尼看護阿妮來到我家，她偏愛一切酥炸的食物，如果家裡的菜餚不夠，她就將新鮮豆腐或豆皮酥炸來吃，沾一點胡椒鹽，很快就盤底朝天了。做為主角，不管是麻婆豆腐、家常豆腐、鐵板豆腐，都很精彩。做為配角，我最喜歡的是豆瓣魚裡的豆腐。每次去川菜館吃飯，豆瓣魚都是我的必點菜色，鯉魚鮮美細緻卻多刺，吃起來總無法放心；吳郭魚已褪去土腥味，雖然比不上鯉魚卻令人放心。

每當點菜時被詢問：「豆瓣魚要不要加豆腐？」我總是元氣充沛的喊一聲：「要！」好像怕點菜的人沒聽見。豆瓣魚一上桌，我便舀起豆腐往嘴裡送，顧不得燙。滑嫩的豆腐吸飽了魚肉與醬料的香氣，沒有刺的困擾，有種安逸的鬆弛感。

吃火鍋的時候，可以沒有豆腐，但是不能沒有凍豆腐。我家冷凍庫裡三百六十五天，天天都凍著豆腐。最喜歡將凍豆腐放進燉煮得濃郁的火鍋中，等待它每個孔洞都被湯汁充滿，那樣的好滋味。雖然是配角，依然令人留下深刻印象。而我最惦記的是四百年前，廬山竹林深處，慧燈和尚手磨的那碗豆腐。

插畫╱蔡豫寧

本文作者： 張曼娟

中文博士與文學作家，悠遊於古典與現代之間。近年以中年三部曲，開創中年書寫新座標。喜歡旅行、料理、觀察、發呆。最新飲食散文《多謝款待》。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2026年3月號豆陣俱樂部，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2026年3月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2026-03-01

