台幣600元擬真水果甜點爆紅！法國Cédric Grolet用創意顛覆「價格想像」

文字╱攝影 何桂育

《巴黎人報》六月十日在YouTube上推出了一支影片，片名叫「Cédric Grolet甜點的真實價格」。

臺灣人戲稱為「水果哥」的Cédric Grolet是法國當前最知名的甜點師，Instagram上有一千二百萬人追蹤，而他最有名的甜點就是外形逼真像水果的「Trompe l’oeil」。Trompe l’oeil是一個繪畫上使用的法文詞彙，是「錯視法」的一種，直譯是「欺騙眼睛」。而Cédric Grolet將畫家的錯視法用在甜點上，把甜點做成維妙維肖的水果，讓甜點不只是甜點，還是具有創意的藝術品。

Cédric Grolet的Trompe l’oeil甜點在巴黎市中心的五星級莫里斯飯店一顆要價十八歐元，小小的甜點店前始終大排長龍，每天都有著來自世界各地，想要親自品嚐甜點的愛好者。不過十八歐一個小小的甜點，對許多法國人來說是天價，因此近幾年來不管是在巴黎或里昂，都可以看到價格一半的Trompe l’oeil。

《巴黎人報》於是找了二位年輕的甜點師傅，重現了類似Cédric Grolet的蘋果Trompe l’oeil，從蘋果、糖、香草、檸檬、奶油、明膠、白巧克力、鮮奶油、蘋果汁、可可脂到最後外殼染色的色素，在製作的過程中計算使用分量與價格，最後食材成本是三點五二歐元。不過二位年輕師傅完成甜點後明確表達，Cédric Grolet的甜點成本不只有食材，還包含一間五星級酒店的國際行銷與包裝。

Cedric-Grolet莫里斯飯店的店面不大，櫥窗可以看到甜點師們工作。

除了行銷包裝，口味也非常重要。蘋果Trompe l’oeil在Cédric Grolet的店裡賣十八歐元，類似的甜點在巴黎的一家麵包店則是賣七歐元，因此《巴黎人報》請了巴黎一星餐廳的甜點主廚Jérôme Devreese戴著眼罩盲測。最後的盲測結果，七歐的蘋果Trompe l’oeil吃起來像超級市場的工業化製作量販甜點，Cédric Grolet則獲得高度的評價。

有些人會在吃飯或用餐時計算店家的食材成本，然後對比菜單上的價格，「幫」店家算他們有沒有賺錢，或自己這一餐到底「划算不划算」。只有看到「價格」，是忽略了「價值」的行為，因為看不到背後專業人士的努力和付出，還有創意與巧思的隱形成本。這也是巴黎不打烊YouTube頻道在介紹餐廳時，很少提到「價格」，因為對我來說，「價值」比「價格」更重要。

除了trompe-loeil，Cedric-Grolet也有其他甜點。

最後如果你問我：「Cédric Grolet的甜點有那個價值嗎？」我會說，有的。早在Cédric Grolet未成名，還只是莫里斯飯店的甜點主廚時，我曾經去吃過飯店裡當時尚有三星的餐廳；一餐過後，頗令人失望，但甜點卻讓我難忘。後來餐廳迅速掉星，而Cédric Grolet也一舉成名，成了現在全球知名的「水果哥」。

本文作者： 作者 何桂育 Kuei Yu HO

旅法設計師，經營以巴黎各種藝術、時尚與設計展演第一手報導的臉書專頁「巴黎不打烊」。另外同時經營以法國歷史文化為主要內容的「巴黎不打烊」Podcast，和以法國飲食文化和展覽為主要內容的「巴黎不打烊」YouTube頻道。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2025年7月號：蔬食新理念，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2025年7月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2025-07-01