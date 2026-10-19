餐桌背後的殘酷真相：養殖蝦靠「剪眼柄」催生產量的秘密與技術

文字╱攝影 陳志東

現代畜牧養殖業為了追求最大規模與低成本生產，往往發展出許多讓人不忍心的畫面：格子籠雞、強迫換羽、無麻醉剪豬尾、母豬狹欄、弓魚……，還有多數人比較不清楚的「蝦子媽媽剪眼柄」。

所謂眼柄，就是我們看卡通時，蝦子螃蟹那兩根連結眼睛，會帶動眼睛咕嚕咕嚕轉的可愛構造。

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大概一九四Ｏ年代，生物學家研究發現，那眼柄的功能不只是負責可愛，它更像是甲殼類的內分泌控制中心。蝦蟹的繁殖、脫殼、代謝、血糖與滲透壓調節等系統都在這裡。一旦這處神經內分泌組織被破壞，體內平衡就會被打破，並通常會刺激卵巢積極發育並大量產卵，產卵頻率甚至可達未剪眼柄母蝦的數倍。

隨著海水養蝦業快速發展，眼柄切除逐漸成為全球養蝦業普遍採用的作法，現在不少臺灣蝦子育苗場也沿用這作法。

正確握活蝦的方式。剪蝦子眼柄時，通常工作人員會這樣才能把蝦子握牢。

眼柄怎麼剪？

剪眼柄手法各地不同，但它不是我們想像中用手術刀切掉然後包紮敷藥，比較常見作法是把鑷子用瓦斯噴槍加熱消毒後，快速夾灼母蝦的眼柄基部以破壞其中的神經內分泌組織，同時利用高溫止血與降低傷口感染風險。這時有的蝦子是整顆眼球掉下來，有的是眼球持續掛在整根發紅的眼柄上，但已徹底失去光芒。

公蝦眼柄剪不剪對養殖業者來說差異不大，所以只有母蝦會受這種苦。早年技術不成熟時，養蝦人會把兩眼眼柄都剪掉，後來研究發現這樣的母蝦全盲重度殘障，死亡率超高，因此現在做法大多只剪一邊，讓母蝦變成獨眼龍。

真的需要剪嗎？

事實上，水試所東港養殖研究中心曾對此進行研究，發現剪眼柄雖然可在短時間內增加許多產卵次數與產卵量，但受傷的母蝦除了痛苦，卵的品質與蝦苗育成率會變差，壽命也變短，而不剪眼柄雖然看似產卵次數與產卵量都少，但其實蝦卵品質好，育成率更高，母蝦壽命也更長而且不用受苦。

國外也有研究改以荷爾蒙誘導、RNA干擾或遺傳育種等方式來取代剪眼柄。國外ASC水產養殖管理委員會近年也開始把蝦子剪眼柄列入動物 福利規範的改革方向，蝦子其實真的可以不用被剪眼柄。

眼柄被破壞後的母蝦。通常只有白蝦會被這樣對待，因為其他蝦種如泰國蝦，飼養密度較低，對卵的數量需求沒那麼大

以高溫鑷子夾住母蝦眼柄，破壞其內分泌系統，就能帶來更高的產卵量，但高產量的背後是母蝦的苦痛。

請給消費者 選擇權

其實沒有農漁民會以虐待動物為樂，許多不好的養殖作法之所以會持續存在，通常是養殖作法代代相傳，在技術、學識與成本考量因素下，慣行作法沒法快速轉變。

更重要關鍵是，多數消費者並不清楚餐桌 背後的生產細節，市場上也缺乏透明的認證標示讓我們做出選擇。

期待有一天，我們能有機會建立「未剪眼柄親蝦」認證或標示制度，就像現在雞蛋有了平飼或印著C的籠飼標示，消費者才能在購買時有所依據，並讓生產者知道我們的選擇。

標示母蝦是否被剪眼柄，就如好好標示雞蛋生產方式一樣，是消費者最起碼的知的權力。

●本文節錄自《鄉間小路 》雜誌2026年10月號：臺84山海農路，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2026年10月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2026-10-01