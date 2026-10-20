秋天是失去還是收穫？【心靈測驗】憑直覺選「晶礦」，揭開今年倒數階段的能量訊息！

文／地球媽媽 （數位創作者 ）

秋天的到來是一種宣告失去，還是重整豐收呢？

以往我們感知到的秋天就像是告訴我們一年即將又要結束，就像是逼著我們重新檢視自己鎖在這一年之中是否又沒完成了什麼，又或者是失去了什麼，然而失去的背後其實是收穫，該如何去看待失去背後的收穫往往有更多不一樣的選擇與定義，因此一起來透過晶礦的訊息給予自己全新檢視自身的方式，並為今年秋天帶來嶄新的意義。

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在開始晶礦測驗之前，請讓自己閉上眼睛深吸深吐約莫三次，在等待自身安定之時再張開眼睛，看看眼前哪一顆礦石最吸引你。

接著，請再給自己一點時間感受晶礦與《五感靈魂訊息卡》卡牌哪一個更明確的吸引你，選定後再往後下看晶礦所想提醒與祝福是什麼。

選定卡牌後可從《五感靈魂訊息卡》卡牌與晶礦中探詢今年秋季的晶礦提醒與祝福。

陷入選擇障礙？播放下方短影音並隨機暫停，隨機抽取命定晶礦與牌卡，閱讀屬於你的專屬訊息！

【貼心提醒：選擇好了嗎？我們開始解讀你的晶礦與牌卡囉！】

【四組晶礦與牌卡，訊息揭曉！】

選擇A的朋友

《五感靈魂訊息卡》卡牌訊息為：

面對挫折最好的魔法，即是善待自己繼續前進。

事事雖不盡人意的難以接受，仍需好好休息鼓足力量再次出發。

晶礦訊息為：

雖然今年所遇到的事情似乎都讓自己充滿挫折或、感到辛苦，但在這個不斷地感受到不公平及辛苦的狀態之中，請先試著從中理解，有時努力也需要時間的等待。因此現在是重新整頓自己的好時機，從年初到現在，請先為自己回顧是否在過程中過於「控制」了什麼？抑或是過於「執著」於什麼？

而接下來試著先以照顧身心為優先，並收攝力量與準備好可行動的資源與能量後，再一次好好出發吧！

選擇B的朋友

《五感靈魂訊息卡》卡牌訊息為：

任何反覆難度的關卡，皆是人生智慧的修行。

每個反覆發生事件的時機點，皆是智慧經歷的展現。

晶礦訊息為：

是不是同樣的事情不斷地捲土重來呢？好像不斷在經歷類似的人事物所組成的事件？生命最難的重來不是如何讓自己修行得好，而是在這些重複發生的事件之中跳脫一而再再而三的循環，當看見同樣的人事物乃至於事件又再一次即將發生，請先暫停一下想一想緩一緩，是否能選擇與過去不一樣的方式來解決？

相信這一次的你，能更有意志地看見事件之中自己的角色該如何重新去選擇與處理。

選擇C的朋友

《五感靈魂訊息卡》卡牌訊息為：

心中所想的圓滿，將以希望的方式到來。

保持正念，擁抱即將到來的實相。

晶礦訊息為：

所思維的願望或是理想，總覺得好像都差一點或是一直在經歷漫長的等待卻也看不見結果，然而每件事要走到心中的圓滿，皆是需要一步步耕耘，也要一步步聚焦心中所望，因此不急著看見心中期待的樣子，而是反過來問問自己是否逐夢的每一步都踏實且帶著喜悅耕耘呢？人生中的收穫，並非是以多高遠或物質成就豐盛來定義，而是能將數十載的人生獲得無憾與自在。

因此，保持內在對於智慧探尋的歡喜，並逐步踏實於圓夢的路上吧！

選擇D的朋友

《五感靈魂訊息卡》卡牌訊息為：

說服你的劣根性，試著與它調和。

對於劣根性有多困擾，就拿出多大的勇氣與它調和。

晶礦訊息為：

感覺今年都過了一大半但好像什麼事都沒完成嗎？又或者是好像每次都起了希望，但最後又敗在不為所動的狀態之中呢？如果從此刻回顧過往，對於今年的自己又完成了多少進步了多少感到焦慮或是不安，那先為自己重新思考，為什麼在下定目標後卻又難以行動？是否這些目標過於高遠難以完成？而此刻可以如何去克服自身難以行動的思維？

一年的尾端，往往是收攝自己重新為明年續力的時刻，當能看見自己所停頓或是進展不了的狀態，那就試著問問自己該如何重新出發，並給予可行的策略與方向。

每個失去或挫折背後，皆有學習、收穫與成長

生命之中難免有許多困難或是難以行動的狀態，那些看著是挫折或是失敗的狀態，總讓人很沮喪。

然而有時不需急著叫自己動起來，也許看著他人已經進步神速，卻怨嘆自己無法好好前進好好發展，但當願意逐步踏實之時，即會發現每個人都有屬於自己的光輝燦爛之時。

而每一步能踏得安心與自在，就能在努力的過程中看見自己收穫與成長了什麼，當能好好的往內看自身的發展與進步，才能為豐盛的未來打下更安定的基礎。

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關於「地球媽媽」： 地球媽媽

嗨！大家好我是家有罕病特殊兒及本身也是ADHD的靈媒—地球媽媽，因為罕病兒的出生顛覆了我整個生命改變了我對於人生的認知，甚至開啟了我生命修行之路。

我是五感靜心的推廣者，同時也是《五感靈魂訊息卡》的創作者。

是與神靈亡者的溝通橋樑，也是與晶礦連結的非典型療癒者。更多資訊：@地球媽媽Life Talk﻿