當英雄變成女魔鬼：日治時期的「新女性」與報紙裡的假新聞

在《集合》第20集〈車掌小姐〉的故事中，「車掌小姐」這份職業象徵著女性 走出家庭、跨入公共空間的突破；而「報紙」則成為左右大眾如何理解這份職業，以及形塑主角秋姊形象的關鍵媒介。

日治時期 ，隨著基礎教育普及與社會思潮變遷，臺灣女性的就業環境逐漸改變。傳統「男主外、女主內」與「家庭至上」的觀念迎來挑戰，女性投入職場的機會日益增加，選擇也更趨多元。從學校教員、電話接線生、咖啡館服務生、醫師、看護婦（護士），到作家、運轉手（司機）等，都能看到女性的身影，部分專業職業甚至需要通過考試或嚴格訓練才能取得資格。

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這些轉變，不只標誌著女性走出家庭，更展現了日治時期逐步萌芽的女性社會參與及文化轉型。隨著這股趨勢，「職業婦女」與「新女性」成為當時社會矚目的焦點，報章雜誌也紛紛推出介紹專題，將這些邁向職場的女性塑造為兼具時代感與現代魅力的新形象。

圖片來源：集合020〈車掌小姐〉，頁47。

然而，這些被報章熱烈報導的「新女性」，並不能代表當時絕大多數女性的真實生活。根據1930年的統計數據，臺灣女性就業人口中，從事農業等第一級產業的勞動者仍占絕大多數。相較之下，車掌、駕駛員、醫師、接線生等新興職業雖然佔據了大量媒體版面，實際從業人數其實相當有限。

換句話說，日治時期女性的職業發展並非單純地從「傳統」直線走向「現代」，而是一個新舊交替、多元並存的時代。在不同職業與階層之間，女性面臨著截然不同的生活處境：有人因為工作獲致經濟自主，但多數人即使進入職場，依然籠罩在低薪、惡劣勞動條件與傳統性別偏見的陰影下，承受著種種不平等待遇。

日治時期，產婆是女性重要的職業之一，除了協助婦女接生，也肩負著照顧產婦與新生兒的工作。當時各地陸續設立產婆講習所，讓有志從事產婆工作的女性接受專業訓練。 照片約攝於約為1936年，為嘉義產婆講習所的卒業紀念照。這所講習所由嘉義諸峰醫院創立，照片中的女性學員在完成學習後留下紀念，讓我們看見當時女性接受專業教育、走入職場的身影。 圖片來源：錄自蘇睦喬總編輯，《嘉義寫真 第二輯》，頁43，嘉義市文化局，2002；瀏覽自陳澄波文化基金會官網。

《集合》第20集〈車掌小姐〉中的秋姊，雖是虛構的角色與故事，她的遭遇卻映照了這個變動時代下的縮影。故事裡的秋姊本是一位善良熱心的車掌小姐，在空襲發生時，她為了保護乘客毅然犧牲自己。然而，英雄的故事並未被如實記錄，真相反而在死後遭到了殘酷扭曲。有人以「避免擾亂民心」為由，要求社長停止聘用女車掌，甚至將這起意外的罪責全數推給秋姊。

經由報紙的報導，原本英勇的救人義舉被定性為女車掌的「無能」，大眾也隨之對「車掌小姐」產生負面偏見。在層層誤解與污名化之下，秋姊的怨念不斷累積，最終演變成「食人公車」上的女魔鬼。這也讓「報紙」成為故事中最關鍵的隱性主角。

圖片來源：集合020〈車掌小姐〉，頁79。

日治時期，報紙是大眾獲取公共資訊最核心的管道。

從日本人主導的《臺灣日日新報 》，到臺灣人創辦的《臺灣民報》（後改稱《臺灣新民報》），以及各地的區域性報紙，都是當時影響力極大的媒體。到了1944年戰時體制下，臺灣總督府推動報業整合，將主要報紙統一為《臺灣新報》，對新聞資訊實施嚴密的管制與統導。

在資訊來源單一的年代，一則新聞「如何被報導」，不僅決定了人們對事件的認知，更直接影響社會如何評價特定群體，甚至能夠輕易抹煞一個人的真實面貌。

圖片來源：〈島內六日刊新聞社統合——人・物 報道的重責に動員〉，《臺灣新聞》第14784號（1944-03-26），日刊第2版。 在第二次世界大戰體制下，台灣總督府為了加強言論管制與資源集中，將當時台灣島內的主要報紙進行整併。

就像故事中的秋姊一樣——明明是為了保護乘客而犧牲的英雄，在媒體與輿論的操弄下，卻被硬生生塑造成「無能且應受責怪」的罪人。當真相經歷了選擇性裁切、編輯乃至惡意扭曲，報紙所傳遞的不不再只是重新呈現事實，而是塑造了一種被加工過的集體記憶與公共形象。

圖片來源：集合020〈車掌小姐〉，頁83。 圖片來源：集合020〈車掌小姐〉，頁84。

《集合》第20集〈車掌小姐〉不只是講述一位女車掌的悲劇故事，更帶領我們重新審視歷史 ：當女性試圖走出家庭、踏入職場時，社會究竟以何種眼光看待她們？而當她們的故事被媒體記錄下來時，我們今天所看到的文字，真的就是事件原本的樣貌嗎？每一則消息躍然紙上，讀者接收到的「真相」，究竟是客觀的事實，還是早已被選擇、編輯與加工後的產物呢？這或許也是我們現在閱讀史料文獻時，可以嘗試留意與思考的問題。

●本文由澄波藝術文化授權琅琅悅讀刊登，完整內容《集合！RENDEZVOUS 》0020：車掌小姐，未經同意，請勿轉載。

圖片來源：《集合！RENDEZVOUS 020 車掌小姐》書籍封面。