印象派到野獸派全包！富邦美術館《現代藝術百年：莫內到馬諦斯》預售票10/20準時開搶

繼夏季震撼登場的《古典光影大師》結束後，富邦美術館 高規格雙聯展的第二檔重量級大展《現代藝術 百年：莫內 到馬諦斯－托雷多美術館珍藏展Ⅱ》即將於今年底隆重接力！

預售優惠票將於2026 年 10 月 20 日 正式開賣，限時優惠一路持續至 12 月 11 日，喜愛現代西洋藝術的民眾千萬不能錯過這場跨越百年的視覺饗宴。

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跨越百年大師鉅作 西洋藝術史精華一次看

本次展覽所有稀世珍藏均來自享譽全球的美國「托雷多美術館（Toledo Museum of Art）」。該館因館舍改造計畫，破例讓鎮館名作展開國際巡迴。展覽將匯聚53位藝術大師、57件珍藏作品真跡，宏觀呈現從印象派、立體派到抽象表現主義的現代藝術蛻變。

觀眾將有機會親眼目睹莫內極致光影的《睡蓮》、梵谷 筆觸強烈的《麥田與收割者》、馬諦斯展現野獸派色彩的《休憩舞者》，以及畢卡索等巨匠神作，全方位體驗 19 至 20 世紀西洋藝術的百年璀璨演變。目前這些作品正在南澳大利亞美術館展出中，預計展至11月8日閉展來台！

《古典光影大師》展覽的最後有新展預告牆。圖／琅琅悅讀編輯室

梵谷（Vincent van Gogh）, 《麥田與收割者》（Wheat Fields with Reaper Auvers），1890，oil on canvas,，73.6 x 93 cm， Toledo Museum of Art。圖片來源：南澳美術館官網

莫內（Claude Monet），《睡蓮》（Water Lilies）， oil on canvas，200.7 x 213.4cm，Toledo Museum of Art。圖片來源：南澳美術館官網

馬諦斯（Henn Matisse），《休憩舞者》（Dancer Resting） ， 1940，oil on canvas, 81.3 x 64.8 cm， Toledo Museum of Art。圖片來源：南澳美術館官網

南澳美術館展覽一隅。圖片來源：南澳美術館官網

南澳美術館展覽一隅。圖片來源：南澳美術館官網

預售單人票現省 100 元，限量質感周邊套票同步登場

為了讓觀眾能將看展的美好回憶延伸至日常生活，展覽特別於預售期間推出多款超值票種與限定周邊套票。其中，最受矚目的「預售單人票」提供限時優惠價 400 元，相較於展期原價 500 元直接現省百元。

此外，喜愛收藏紀念品的民眾，絕不能錯過三款精心設計的限定商品套票，每組皆包含一張電子單人票及專屬商品：包含兼具實用與質感的「帆布袋套票」優惠價 750 元（原價 990 元）、適合與好友分享生活品味的「不鏽鋼雙杯組套票」優惠價 980 元（原價 1,280 元），以及能深入探索大師創作故事的「成人導覽手冊套票」優惠價 750 元（原價 1,000 元）。全系列預售優惠僅一路開放至 12 月 11 日止，上次錯過雙展超早鳥票的的藝術迷們，這次一定要提前選好心儀票種， 10 月 20 日準時開搶！

更多購票辦法和資訊可至富邦美術館 官網獲致臉書粉專查詢。

富邦美術館《現代藝術百年》票價資訊。圖／富邦美術館

富邦美術館《現代藝術百年》票價資訊。圖／富邦美術館

富邦美術館《現代藝術百年》票價資訊。圖／富邦美術館

展覽資訊 《現代藝術百年：莫內到馬諦斯－托雷多美術館珍藏展Ⅱ》

預售期間｜2026.10.20 – 2026.12.11

展覽日期｜2026.12.12 – 2027.04.13

展覽地點｜富邦美術館 1F 水景展廳（台北市信義區松高路 79 號）