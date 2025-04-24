琅客來了／賴芳玉律師：直視終結，才能明白開始的價值

有人說婚姻是愛情的墳墓，但多數人在許下承諾時，腦海裡想的多半是開花結果的愛情，是歸屬感與安全感的滿足。在個人層次，賴芳玉律師也抱著如此期待；但在工作中，她需要的是對人性、對關係動態的敏銳洞察力，而非粉紅色濾鏡。正因為共情和專業，她才能這麼多年地協助一位位受感情羈絆的客戶，走出幻滅陰霾。

「沒有人能完全滿足我們，這是現實。」她說，「婚姻是一場需要雙方共同面對的試煉。」

作為家事法律師，賴芳玉專長為婚姻、夫妻財產、子女監護等領域。由於曾經手多對名人怨偶的官司，在公眾視野亦頗負盛名。然而，家事法的世界遠不止媒體上捕風捉影的緋聞八卦，多年來，她積極協助受暴婦女與弱勢族群，投入大量心力防治家庭暴力。

她形容自己剛入行時是個關注女性運動的「俠女」，對於進入司法程序的傷害事件總是滿滿義憤與不解：怎麼可以這樣暴力對待別人？怎麼可以性侵害、家暴，甚至虐待孩子？

法律人是該在乎正義與公平。但法律若只問正義與否，公平與否，那麼在帶來力量的同時也製造對立。成為家事律師以後，她重新審視黑白分明，沒有灰色地帶的原則，發現單從被害者的角度看問題是不夠的。

「中年是個讓人反省的年紀。」犯行固然不可原諒，但僅僅執著加害者受到多嚴厲的懲罰，也未能照見婚姻、親子關係的複雜面向，「當我把焦點放在關係上時，對立消失了，取而代之的是一種更深層的情感體驗——那些司法程序中不被看見的，關係被破壞後留下的失落與失望。」

「我現在看到的已不再是對錯。」

自那時起，她不再迴避男性案主，或法律定義下的「加害者」，而是試著理解行動背後的成因。以性侵事件為例，違反意願就是性侵，但一部分在沙文保守的性別文化裡成長起來的男性，是無法意識到「不就是不，是才是是」的界線。女性眼中的侵犯，在他們的認知裡卻是默契、暗示、常態。

傷害是事實，罪責不會因為無犯意、沒有意識到自己在傷害別人而減輕。「但如果對什麼是侵犯、什麼傷害的觀念不一致，所有爭執永遠是你說你的、我說我的。彼此只有指控，沒有對話。」

「我想在傷害發生前，提醒大家看清哪些行為是不對的，這是我給自己的功課。」

採訪當日，咖啡廳一景。

從女性主義的被害者立場走到關係導向的家事律師角色，她察覺婚姻裡的衝突往往不是對錯分明的戰場，而是觀念與溝通的斷層。賴芳玉指出，釀生現代人婚姻危機的原因已與從前大不相同。過去人們往往因一方不忠、家庭暴力或雙方家族過度干涉不歡而散，如今使人動輒感情破裂的，是雙方對婚姻的期待以及定義的錯位。成長環境、文化背景及個人經歷的差異，讓人們在步入共同生活時，經常以自己的主觀想像要求對方——可能一方以韓劇為理想，渴望情感陪伴，另一方卻以務實的父母為參照基礎，認為經濟實力便能夠支持愛。當主觀期待無法調和時，衝突自然接踵而至。

更叫人遺憾的，是這樣的落差往往無法在結婚以前便能有充分認識——我們都是在適應和理解對方的過程中不斷累積不滿以及挫敗感。

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然後是埋怨、冷戰，甚至各種型態的暴力。「人們常將挫敗轉為指責，所有的怨言本質上是同一句話：『你錯了，你為什麼這樣對我？』。」忽視婚姻無法客觀化的現實，是當代婚姻困境獨有的樣貌。那不免令人困惑，假如衝突肯定發生，那麼選擇婚姻不就是找氣找罪受？大費周章找個人長時間相伴，就為氣死自己？

「但這就是婚姻最大的吸引力呀。即便不是每次都支持對方的決定，依然選擇相伴一生。」賴芳玉說，「理解並接受伴侶不可能滿足所有期望值，但仍選擇愛和陪伴對方。這種愛的能力和品質，以及願意以自己的方式去愛對方的態度，是婚姻中最可貴的部分。」

在執業數十年的生涯中，她看遍了夫妻間未能有效溝通造成的遺憾，進而引發一個念頭：希望通過分享自己職業所得的觀察，協助人們更好地尊重彼此的獨特性。「失望與失落或許無可避免，但透過對話，我們或許能找到一條超越指控的路——這是我從業多年後的感悟，也是我對家事法未來的期望。」

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原來，法律不只是判斷對錯，更該是理解人、修復關係的工具。由這層意識出發，賴芳玉也觀察到當代婚姻關係中，另一重少有人提及的困境。那便是隨著女性意識抬頭，關係天平由原本偏重男性、逐步走向對等，如今卻又再度失衡。

「舊規則正在瓦解，但我們還沒建立新的框架。」她指出，這樣的過渡時期讓許多男性在扮演傳統、現代角色間進退失據。男性客戶在向她諮詢專業意見時，都不免要訴苦自己已經竭盡所能，但對方永遠嫌不夠。「他們被要求在經濟上支撐家庭，同時還要精通心理層面的親密語言——浪漫節日送花，平常也要說甜言蜜語、讀懂對方的情緒。」

與此同時，女性也面對自己的課題。許多人擁抱平等，卻又眷戀傳統關係裡女性應被呵護的特權。她甚至聽說，有一小部分女性將婚姻視為逃避職場壓力的出口——女性的矛盾心態，讓男性必須承擔更多。而他們也因為自幼被教導要展現陽剛氣質，不應輕易表露脆弱，而只能選默默承受或忍耐壓力，「他們擔心一開口表達挫折，就會被貼上軟弱或大男人主義，思想『有毒』的標籤。」

「現代的男性在婚姻中真的比過去困難許多，這一點很少被公開討論。」

傳統規範對情緒敏感的汙名化，令男性陷入惡性循環——呼救是禁忌，脆弱必須被壓抑，內心傷口只能惡化。「婚姻不是童話——它很沉重，」她說。「如果二人的婚姻裡，卻只有一個人扛起經濟、情感或育兒的負擔，關係遲早會崩塌。」根據內政部統計，2024年台灣粗離婚率達2.28‰，為2019年以來新高，在亞洲國家中高居第二位。根據賴芳玉的執業經驗，如今男性提起離婚的比例幾乎與女性相當；不婚現象也在增加，因為兩性都質疑起婚姻是否值得。

家事法律師賴芳玉。

對賴芳玉而言，真正的性別平等不在於抹平差異，而是接納與平等對話。「『直男』不是缺點。」她說，「女性在交往初期經常被這樣的特質吸引，進入婚姻後卻批評那是不夠善解人意——這不太公平，愛上一個人時，就是接受他原本的樣子，而不是挑選你想要的部分，然後把其餘的當成缺點指責對方。一段理想的關係，就是二人在一起時依然可以自在做自己。」

她同意在當前時空背景下，婚姻關係比過去任何時期都要來得脆弱，但也並非無路可走。關鍵在於，雙方是否都同意承擔起關係的重量。在女性，那可能意味放下既得利益，承認對方的困境；在男性，則是坦承說出內心的挫敗，「重點不在於誰對誰錯，而是一起負重前行。當兩個人願意看見彼此的局限並互相包容，關係才有走下去的可能。」

面對緊張的關係，有些人以為離婚能解決所有問題，從此過上幸福快樂的下半生；或者以為犧牲自己迎合對方就能換來圓滿。「但我發現，兩者都不是答案。婚姻不是二選一的選擇題，而是關於你如何定義問題、如何面對風暴，並在其中找到成長的路。」

風暴來襲，人們往往將自己擺上被害者的位置，理直氣壯地控訴、尋求正義；但她認為倘若滿足於這樣的對抗，便會錯過風暴真正的價值：風暴，本該是沉靜下來、凝視內心的機會。錯過這份寧靜，便錯過了成長。

「哲人有句話：『最堅實的緘默不是閉口不言，而是暢所欲言。』我讀到這句話感觸很深，當你滔滔不絕地談論別人、指責外界時，你其實在掩蓋內心的聲音。」

而那個聲音可能說著，我知道問題的根源，但我不敢面對——於是每一次風暴來臨都令我們手足無措。現實是，婚姻裡的幸福感可能稍縱即逝。有人斷然鬆手，有人則因此害怕進入婚姻，甚至拒絕走進親密關係。然而逃避並不能免於痛苦，因為它們是人生的必然。問題在於，你是否因為風雨而抱怨不幸，因為一時的無力感便否定自己的價值。

賴芳玉認為，認清自己的侷限性正是成長的關鍵——承認我們並非萬能，也無法控制世界。這種承認不是失敗，而是成熟，也令我們學會謙卑，在婚姻、事業、夢想的道路上心態更加健康。「我會說婚姻是一場『向死而生』的旅程。我常想，如果離婚是婚姻中的一種『死亡』，那麼理解死亡的原因，或許能教會我們如何在婚姻中真正活著，如何珍惜當下。」

直視終結，才能明白開始的價值。離婚因此成了重生的起點，更幸運的是，一段婚姻結束並不如生命的終結那樣讓你無路可走。就某種意義上，那反倒成了祝福。

家事法律師賴芳玉。