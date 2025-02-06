琅客來了／支持愛孩子的人成家，矽谷科技人Cindy新書《志願單親》推廣單身生育，打造新型態家庭模式

「其實你留意一下會發現，這本書叫作《志願單親》，而不是《志願單親媽媽》。」Cindy說。

這話是什麼意思？意思是，一個單身男人也可以選擇成為志願單親爸爸。

書名：《志願單親──不需誰來完整我，矽谷科技人的單身生養實踐》

作者：Cindy

出版社：寶瓶文化

出版日期：2025年02月04日

推論合乎邏輯，卻令我們腦洞大開，隨後也意識到原來「常識」就是最大的盲點——為什麼在我們想像中，只有家庭與單身女人想要孩子，單身男人則不？謹慎者可能遲疑：讓孩子在沒有父親／母親的環境成長對他們真的好嗎？要怎麼向他們解釋身世？要是單親爸爸／媽媽出了意外，誰來照顧孩子？

社會大眾往往對單親家庭持有偏見。他們都是不幸的，缺乏雙親關愛管教而容易走上歧途。類似的焦慮也困擾著Cindy，社會觀感、經濟負擔、體力限制⋯⋯要做一個對自己和孩子都負責的人，這是一條絕對不能輕易踏上的路。

在工作上，Cindy是一名風險管理者，習慣將所有可能發生的意外想得仔細。她如何能化解這麼多顧慮？「知識就是力量。」Cindy答道。

攝影/賴小路，寶瓶文化提供

《志願單親》作者Cindy是一名矽谷科技人，現生活於美國，曾參與打造NVIDIA超級電腦，而後加入Google雲端事業部。2020、2023年，她先後藉人工生殖、代理孕母管道生下一雙兒女，組成三口之家。通過在個人社群頁面「志願單親故事集Single Parent By Choice」分享經歷，她希望為更多單身男女提供支持和鼓勵，並推動社會對「單身生育權」和「代理孕母」議題的關注。

Cindy長住的加州一向以其進步的社會價值觀著稱，在生育選擇上也給予了人們極大的自由，單身男女、同性伴侶，都可以透過人工輔助技術或代理孕母等方式擁有自己的小孩。也正是當地長期以來重視個人生育權，催生了豐富的社群資源，讓她在最感到猶豫及自我懷疑的時候，從互助社團中收穫到充分資訊與情感支持。

無數志同道合的單身男女，都在不同階段給她帶去寶貴的經驗及勇氣——換作醫療服務及法律規範不夠縝密的國家，她可能會錯過一生最美好的禮物。

「如果有人早個十年讓我知道有這個選項，那段人生我可以過得更加精采吧。」Cindy這麼解釋她寫作《志願單親》的動機：不希望有人重蹈她年輕時的覆轍。

在保守的家庭教育下，Cindy一度深信結婚生子是人生必經途徑。來自觀念傳統的母親的三令五申，更讓她在潛意識裡認同沒有進入婚姻就是不完整的人這樣的偏見，連路人都有資格對她指指點點，品頭論足。我們問，如果傳統觀念之於當時的她無異羈絆束縛，為什麼始終將生育放在人生目標清單中。

「我喜歡小孩，好奇一個縮小版的自己。」Cindy說，生育是個人自由選擇，而非社會壓力下的結果，志願單親則是其中一個可行的方案。在書中Cindy更提出她的核心理念：愛的品質比家庭形式更重要。

在傳統文化裡，家庭往往被視為社會的基本單位，家庭的結構、型態「正常」與否之於社會，是牽一髮動全身。然而，如果我們將家長有無付出足夠多的關愛及照護視為決定性因素，志願單親家庭的願景，絕不如某些衛道人士所宣稱的那樣，是以犧牲社會穩定度為代價，只為成全少數人的意願那樣的離經叛道。

相較不少人因為意外懷孕或未做好準備的情況下匆匆踏上育兒之路，志願單親男女只可能是經過深思熟慮，主動選擇了為人父母的角色。他們須具備相當的經濟實力、強烈的責任感，以及對新生命的愛，才可能通過社會所設下的重重考核。在這層意義上，這些人對於生養從最當初便有相當的覺悟。

「單身生育權的選項，就是把成家的選擇開放給所有能給孩子愛和資源的個人，它並不會取代傳統家庭，反而是相輔相成，為社會穩定提供配套措施，讓下一代能夠生長在有愛及經濟充裕的環境。」

狀似個人自由的追求，反而是推動社會進步的動力。的確，選擇志願單親並不意味著就此邁上康莊大道——育兒從來都不是浪漫童話，Cindy也不認為該選項對所有人都是最佳解，「但知道有一個可行的備案也是好的。」寫作，是希望以實際經驗為所有有需求的男女解答，當越來越多人聽說過她的故事，也許社會對人工生殖、代理孕母議題的敵意便會下降，真正的變革也將到來。

攝影/賴小路，寶瓶文化提供

儘管工作履歷相當亮眼，Cindy認為她其實與一般人無異——成長背景、接受的觀念與許多台灣女性一樣傳統。她笑著談到上一次接受鄧惠文醫師節目採訪，鄧醫師和觀眾都很訝異她並不是菁英教育養成，或事業極其成功的女強人。歸根究柢，她只是一心追求自己真正想要的生活，就與所有曾因婚姻、生育抉擇感到猶豫的人一樣。

成為母親後，她體悟到所謂的「完整」並非來自婚姻或伴侶，而是基於內心的愛及滿足。成長經歷讓她知道，與其在不快樂的雙親家庭中長大，不如由一個能給予孩子充分溫暖的家長獨立照顧。一加一不總是大於二，一個滿懷較勝於不滿懷。

因為生育，她認識到自己有能力去愛，更具備同理心去守護那些對自己的人生有明確規劃，並為實現目標而努力的人；也因為接觸代孕，她發現了愛可以有如此豐富的模樣，反方指控的剝削行為，在她們那裡充滿著溫暖——兩個不相識的家庭因為新生命而連結在一起。代孕其實存在著悲情以外的面貌。

「我會讓孩子知道所有在他們生命中重要的人——包括代理孕母，讓孩子了解她在我們的家庭故事中扮演的角色。」對於自己和孩子的未來，她這麼說：「曾經的陌生人將他們的愛傳遞給我的家庭，我們會接棒讓故事延續下去。我會把兩個孩子教育成善良的人，讓他們依照自己的心意、合適的方式，把愛送去給更多家庭。」

「我們會把日子過得很好，繼續分享故事——直到所有人都知道，這條路可以是很美好的選擇。雖然辛苦，但我們把它過得很精采。」