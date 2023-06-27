富裕心靈亦能富可敵國：4位出版職人推薦心靈勵志書單

琅琅悅讀乘著2023閱讀全壘打活動「回味經典」主題，遴選18位出版職人書單中各取一本，整理出屬於琅琅悅讀的經典書目，並歸類四大類，本篇內容類別書籍以圍繞「心靈勵志」類的居多，一起品讀4位職人完整書單及推薦理由。

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立即閱讀本次上百本經典好書👉 回味經典書單一次看 。

一、木馬文化：陳蕙慧

職人簡介：

資深出版人。現任木馬文化社長，遠足文化、奇光出版、衛城、廣場等執行長，並任竹科廣播 IC 之音「經典也青春」節目主持人。曾任城邦集團商周出版、獨步文化、麥田出版總經理兼總編輯、時報文化總編輯等。

完整書單：

① 《愛的藝術》／埃里希・佛洛姆／木馬文化

② 《小王子》／聖修伯里／木馬文化

③ 《雪國》／川端康成／木馬文化

④ 《夢外之悲》／彼得・漢德克／木馬文化

⑤ 《追憶逝水年華》／馬塞爾・普魯斯特／木馬文化

⑥ 《流浪者之歌》／赫曼・赫塞／遠流出版

⑦ 《異鄉人》／卡繆／麥田出版

⑧ 《少爺的時代》／關川夏央、谷口治郎／衛城出版

⑨ 《蘇東坡傳》／林語堂／遠景出版

⑩ 《歷史與思想》／余英時／聯經出版

推薦理由：

閱讀是在困頓徬徨中找到立足之地、鬆綁成見，解開桎梏，呼吸自由的空氣、是陪伴、指引穿過黑暗小徑的光源，更是以純真與美為至道的地圖和依歸。經典跨越時代，蓄積巨大能量。經典文學既是一種打磨、鍛鍊的藝術，我們得到的不只是故事，還有受苦靈魂追尋的路跡，和他們如何抵達的過程。這個時代需要過程、需要沉澱、需要深度思考，而不是厭棄一座島立刻跳到另一座島、從眾高歌卻不知歌詞的內容和指涉，所以更需要非文學經典的綿密與反覆辯證，延伸展開，做為深入探勘自己和這個世界運作與連結的基底。如此，我們不再破碎，而可能完整。

二、三采文化：曾雅青

職人簡介：

三采文化總編輯長，從事編輯出版多年，參與企劃、編輯的書從兒童書到給成人書，從生活實用到文學勵志，即使類別書種數量再多，仍不敢稱專業;只因熱愛文字，時時提醒己心莫忘初衷。無論世界如何改變，科技再進步發達，始終相信，只有閱讀，才是身心安頓的唯一解方。

完整書單：

① 《蛤蟆先生去看心理師》／羅伯‧狄保德／三采文化

② 《小島經濟學》／羅伯‧狄保德／三采文化

③ 《紅樓夢》／曹雪芹／時報文化

④ 《隱題詩》／洛夫／啟明文化

⑤ 《少年讀紅樓夢》／原著：曹雪芹，改寫：鄭宗弦、楊奕成／三采文化

⑥ 《地海六部曲》／娥蘇拉．勒瑰恩／木馬文化

⑦ 《火星任務》／安迪‧威爾 ／三采文化

⑧ 《柳林風聲》／肯尼斯．葛拉罕／三采文化

⑨ 《迷霧之子三部曲》／布蘭登．山德森／奇幻基地

⑩ 《所羅門的偽證》／宮部美幸／獨步文化

推薦理由：

對一個嗜讀者來說，這些書在不同年紀、心境、環境，都會想一再反覆翻閱、每每讀來必有迥異的滋味與領悟。

對不同的閱讀者來說，這些書橫跨了時間或空間的限制，即使同一段文字、故事，感動共鳴之外，還能引起每個人不同的觸動、思考與自我關照。

三、寶瓶文化：朱亞君

職人簡介：

現任寶瓶文化社長兼總編輯，曾任皇冠集團平安文化總編輯。

2000年「開卷周報風雲編輯人」；2017年金石堂書店 年度風雲出版人物；2020年台北國際書展編輯大獎首獎。

完整書單：

① 《成為真正的人》／甘耀明／寶瓶文化

② 《過度努力》／周慕姿／寶瓶文化

③ 《做工的人》／林立青／寶瓶文化

④ 《偽魚販指南》／林楷倫／寶瓶文化

⑤ 《生活是頭安靜的獸》／Olive Kitteridge／寶瓶文化

⑥ 《哥本哈根三部曲：《童年》+《青春》+《毒藥》》／Tove Ditlevsen／潮浪文化

⑦ 《憂鬱的種類》／The School of Life／方舟文化

⑧ 《時間裡的癡人》／Jennifer Egan／時報出版

⑨ 《人生是一個人的狂熱》／見城徹／時報出版

⑩ 《雲水一年》／野々村馨／大塊文化

推薦理由：

閱讀是「撫平我們對上帝的質疑」，這個上帝不是真的上帝，而是我們對生命的疑問，我們為什麼走到這裡，站在這裡，長成今天這個樣子，未來要去哪裡？我們有太多疑問。對我來說，閱讀就是撫平這些「天問」。

當你懷疑世上有公平正義嗎？有人在看顧著我嗎？這些時候，都有一本書在等你，讓我們可以從書裡得到撫平與安慰，這就是出版與閱讀的意義。

四、圓神出版：賴良珠

職人簡介：

賴良珠，圓神出版事業機構副總編輯，從事出版工作近30年。成日與書為伍，樂此不疲。

因為一書一世界，短短的一生，能透過不同創作者的生花妙筆去接觸萬千世界，真是再幸福不過了。

完整書單：

① 《被討厭的勇氣》／岸見一郎、古賀史健／究竟出版

② 《情緒勒索》／蘇珊‧佛沃、唐娜‧費瑟／究竟出版

③ 《與神對話》／尼爾‧唐納‧沃許／方智出版

④ 《人生複本》／布萊克．克勞奇／寂寞出版

⑤ 《愛的藝術》／埃里希．佛洛姆／木馬文化

⑥ 《小靈魂與太陽》／尼爾‧唐納‧沃許／方智出版

⑦ 《魔法校車》／喬安娜‧柯爾／遠流

⑧ 《活了100萬次的貓》／佐野洋子／步步

⑨ 《貓戰士》／艾琳．杭特／晨星

⑩ 《先別急著吃棉花糖》／喬辛．迪．波沙達／方智出版

推薦理由：

我不會對人說，這本書你非讀不可。因為對我來說，閱讀是很個人的。一本我認為的經典，是在我有限的生命經驗中，曾經為我打開了一抹未曾有過的瞥見。我會好好收著，反覆展讀。隨著歲月和境遇的更替，手中的書單是否翻新都無妨，只要不厭倦有書的陪伴，一切都是好的。

（完整的投票辦法請至「愛書任務」活動頁查閱。）