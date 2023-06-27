投資自己是一門好事業：4位出版職人推薦商業管理類書單

琅琅悅讀乘著2023閱讀全壘打活動「回味經典」主題，遴選18位出版職人書單中各取一本，整理出屬於琅琅悅讀的經典書目，並歸類四大類，本篇內容類別書籍以圍繞「商業管理」類的居多，一起品讀5位職人完整書單及推薦理由。

現在回味經典，幸運多一點！別忘了文末還有抽獎活動，7/10前，參與「琅琅悅讀‧愛書任務」投票選書，留下聯絡方式，還有機會加碼抽中信主場職棒門票兌換券和電子書！

立即閱讀本次上百本經典好書👉 回味經典書單一次看 。

一、遠足文化：賴譽夫

職人簡介：

現任遠足文化副總編輯。曾任職商周、大藝、行路等出版社，編輯從業逾二十年。

完整書單：（書名／作者／出版社）

① 《江湖在哪裡？ ─台灣農業觀察》／吳音寧／印刻

② 《森山大道的台灣街拍》／森山大道／大藝出版

③ 《旁觀者：管理大師杜拉克回憶錄(經典精裝版》／彼得．杜拉克／天下文化

④ 《漫步華爾街（50週年增訂版）：超越股市漲跌的成功投資策略》／墨基爾／天下文化

⑤ 《殺戮的艱難》／張娟芬／行人

⑥ 《德川家康：現代日本的奠基者》／山岡莊八／遠足文化

⑦ 《日本人的「縮小」意識：從生活態度到藝術表現，日本文化為何與眾不同？》／李御寧／遠足文化

⑧ 《菊與刀： 日本文化的雙重性格(2018全新修訂版)》／露絲．潘乃德／遠足文化

⑨ 《五十堂國寶級美學課：日本藝術史權威高階秀爾帶你遨遊東洋美術世界》／高階秀爾／遠足文化

⑩ 《漫畫遠野物語：水木茂的妖怪原鄉紀行》／水木茂／遠足文化

推薦理由：

觀看與思索是深蘊人生況味的兩支柱，《森山大道的台灣街拍》展現了日常中有意識地「觀看」。《旁觀者》乃觀看與思索的典範。《江湖在哪裡？》是結構問題的前因與思究。《漫步華爾街》則讓人廣讀同域之書後，恍悟只為驗證作者所思為實。《殺戮的艱難》促發讀者深思艱難問題，進而體驗個人價值型塑的過程。

《德川家康》觀讀歷史小說，借鏡現實人生。《菊與刀》讓人見識差異。《日本人的「縮小」意識》審視文化意識如何作用。《漫畫遠野物語》傳世文學與圖像演繹的經典結合。《五十堂國寶級美學課》觀看的極致是鑑賞力與創作力的總和。

二、今周刊出版社：許訓彰

職人簡介：

今周刊出版社股份有限公司總編輯。出版方向為社科、財經、運動。做過版權，所以想出版的書很多。最愛的一本書是保羅‧奧斯特的《失意錄》。最喜歡的作家是艾倫‧狄波頓。

完整書單：（書名／作者／出版社）

① 《投資的奧義【10周年紀念版】》／柏頓．墨基爾，查爾斯．艾利斯／今周刊出版社

② 《10條路，賺很大【全新增訂版】》／肯恩．費雪，伊莉莎白．迪琳格，菈菈．霍夫曼斯 ／今周刊出版社

③ 《一個操盤手的虧損自白》／吉姆．保羅，布南登．莫尼漢／今周刊出版社

④ 《金融的智慧【長銷典藏版】》／米希爾．德賽／今周刊出版社

⑤ 《經濟學家眼中的世界【40周年好評增修版】》／史蒂芬．羅德斯／今周刊出版社

⑥ 《蛤蟆先生去看心理師》／羅伯．狄保德／三采文化

⑦ 《被討厭的勇氣》／岸見一郎，古賀史健／究竟

⑧ 《被討厭的勇氣二部曲完結篇》／岸見一郎，古賀史健／究竟

⑨ 《哥教的不是歷史，是人性》／呂捷／圓神

⑩ 《我要做自己：挑戰舊思維、不被死腦筋綁架的生活清單》／金秀顯／文經社

推薦理由：

推薦給成人的書單，聚焦在經典的投資理財書籍。財富自由是很多人的夢想，但如果沒有先建立好正確的投資觀念與財務知識，貿然進入股市猶如沒有學會游泳就想跳進大海裡遨遊。培養基礎投資觀念，學習掌握總經知識以看懂財經新聞，是最務實的致富道路。

推薦給年輕朋友的書單，聚焦於心理層面的關懷。自信沒人能給，但別自己摧毀。在年輕時有意識地培養心理韌性，未來前途將無可限量。

三、時報出版：趙政岷

職人簡介：

時報文化出版出版公司董事長, 時報周刊副社長兼總編輯，時報旅遊社總經理，中國時報副總編輯，工商時報主任。

完整書單：（書名／作者／出版社）

① 《引爆趨勢》／葛拉威爾／時報出版

② 《聽風的歌》／村上春樹／時報出版

③ 《歲月靜好》／蔣勳／時報出版

④ 《廚房》／吉本芭娜娜／時報出版

⑤ 《與成功有約》／史蒂芬柯維／天下文化出版

⑥ 《台北人》／白先勇／爾雅出版

⑦ 《追風箏的孩子》／卡勒德胡賽尼／木馬文化出版

⑧ 《兒子的大玩偶》／黃春明／聯合文學出版

⑨ 《小艾略特的城市冒險》／麥克柯拉托／時報出版

⑩ 《島國的孩子》／朱諾狄亞茲／時報出版

推薦理由：

好書不應寂寞，經典應該永遠流傳，書籍能帶來知識成長，態度改變，也是極佳的沉浸式體驗，帶給閱讀者最私密個人的滿，有時也帶來了時代的改變。還是時時提醒自我，不要離開書，要保持與書得親密距離，不管甚麼時候看都具有恆久價值的精神來推薦這些書。

四、臺灣商務印書館：張曉蕊

職人簡介：

現為臺灣商務印書館總編輯，大學主修外語，曾任職臺灣中華書局，留學情報、智庫文化、圓神出版集團，大霞公關公司，商周出版等單位。

完整書單：（書名／作者／出版社）

① 《恐懼，是保護你的天賦：暴力年代完全自救指南》／蓋文.德.貝克／臺灣商務印書

② 《寂靜的地球》／戴夫．古爾森／臺灣商務印書

③ 《七週遇見對的人【暢銷修訂版】》／凱薩琳．伍沃德．湯瑪斯／臺灣商務印書

④ 《琥珀時光》／溫佑君／商周出版

⑤ 《樹的祕密語言：學會傾聽樹語，潛入樹的神祕世界》／彼得‧渥雷本／地平線文化

⑥ 《療癒之島：在60種森林香氣裡，聞見台灣的力量》／楊智凱, 溫佑君／商周出版

⑦ 《過度努力：每個「過度」，都是傷的證明》／周慕姿／寶瓶文化

⑧ 《採集人的野帳》／英張／蓋亞出版

⑨ 《生於奮鬥：亞洲球王盧彥勳的20年網球之路（隨書附書衣海報）》／盧彥勳、盧威儒／臺灣商務印書

⑩ 《如何閱讀一本書【臺灣商務70週年典藏紀念版】》／莫提默‧艾德勒、查理‧范多倫／臺灣商務印書

推薦理由：

現代人看似忙碌又充實的生活中，其實充滿了內心的貧乏，因此推薦書種從自我成長出發，經由心理勵志到自然生態，希望藉由這些好書的傳遞，讓讀者可以更深入並廣泛的理解人與人、人與己、人與自然(地球&樹)、人與運動、人與書的呼應與頻率。

（完整的投票辦法請至「愛書任務」活動頁查閱。）