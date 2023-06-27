超越想像的文學名著：5位出版職人推薦文學類書單

琅琅悅讀乘著2023閱讀全壘打活動「回味經典」主題，遴選18位出版職人書單中各取一本，整理出屬於琅琅悅讀的經典書目，並歸類四大類，本篇內容類別書籍以圍繞「文學」類的居多，一起品讀5位職人完整書單及推薦理由。

現在回味經典，幸運多一點！別忘了文末還有抽獎活動，7/10前，參與「琅琅悅讀‧愛書任務」投票選書，留下聯絡方式，還有機會加碼抽中信主場職棒門票兌換券和電子書！

立即閱讀本次上百本經典好書👉 回味經典書單一次看 。

一、國語日報社：孫慶國

職人簡介：

國語日報社董事長兼社長、前金車基金會執行長，美國馬歇爾大學企管碩士，輔修休閒學。學成歸國後，先後於救國團、銘傳大學等單位服務。

完整書單：（書名／作者／出版社）

① 《河馬想動的時候再去推牠》／文：張文亮 /圖：蔡兆倫／國語日報社

② 《再別錯別字》／陳正治／國語日報社

③ 《林良爺爺的700字故事》／林良／國語日報社

④ 《讓路給小鴨子》／文圖：羅勃.麥羅斯基/翻譯：林良／國語日報社

⑤ 《柳林中的風聲》／文：葛拉罕/圖：英格.莫爾/翻譯：張劍鳴／國語日報社

⑥ 《孩子為什麼要上學》／大江健三郎／時報出版

⑦ 《西遊記（上／下冊）》／作者： 吳承恩 繪者： 蔡嘉驊／三采文化

⑧ 《一千零一夜故事集》／約翰.培恩／漫遊者文化

⑨ 《小王子（典藏幻夢版）》／安東尼.聖修伯里／聯經出版

⑩ 《金庸作品集*新修版-全36冊》／金庸／遠流出版

推薦理由：（書名／作者／出版社）

國語日報社前輩林良先生曾說過：「愛看書的孩子，心中也有一個比較廣大的世界。」我也一直秉持著這個理念，因此，本次推薦的經典書單從繪本、童話、故事、文學、語文、人文思考到世界經典文學、中國古典文學，以及科普書籍，期望每一代的讀者能透過多元閱讀，打造更寬廣的「視」界。

二、漫遊者文化：李亞南

職人簡介：

漫遊者文化總編輯，從小是閱讀的極度雜食者。自以為會走學術研究的路，所以去唸了哲學研究所。到書店工作十二載，成了在資本主義與資本論之間找答案的白癡。好在醒悟自己終究是學院的邊緣人，快樂當編輯中。

完整書單：（書名／作者／出版社）

① 《強風吹拂（二版）【平裝雙面書衣愛藏版】》／三浦紫苑／漫遊者文化

② 《拖延心理學【暢銷35週年增修新版》／珍‧博克, 萊諾拉‧袁／漫遊者文化

③ 《內向心理學！【25週年暢銷經典版】》／瑪蒂．蘭妮／漫遊者文化

④ 《如何閱讀一本書【臺灣商務70週年典藏紀念版】》／莫提默‧艾德勒、查理‧范多倫／臺灣商務印書

⑤ 《波赫士的魔幻圖書館【臺灣商務70週年典藏紀念版】》／波赫士／臺灣商務印書

⑥ 《小王子【70周年精裝紀念版】》／安東尼‧聖修伯里 ／漫遊者文化

⑦ 《最後的獨角獸【暢銷全球55年，心靈冒險奇幻經典】》／彼得．畢格／漫遊者文化

⑧ 《媽媽使用說明書》／伊藤未來 ／小天下

⑨ 《麥田捕手（作者沙林傑誕生100週年紀念版）》／沙林傑／麥田

⑩ 《窗邊的小荳荳（三十週年紀念版）》／黑柳徹子／親子天下

推薦理由：

所有的"現在"都是對"之前"的反思與反動。21世紀是非常"老子風格"的世紀。小即是大、弱將為強、所有常規都被撼動。可愛取代偉大、無聊取代意義、邊緣成為中心、一切明確的都變成模糊，文以載道很正確，但有時候太沉重，讓閱讀的原因更豐富、甚至沒有原因，只是想閱讀，每位讀者面對閱讀時，必定會產生源自自己最表層也最深沉的理由。

三、尖端出版：陳君平

職人簡介：

現為尖端媒體集團執行長，畢業於逢甲大學，曾任尖端媒體集團總編輯、總經理。2020年受邀擔任亞洲新媒體高峰會主持人、2021年擔任中華民國圖書發行協進會《出版菁英學院》講師。

現擔任中華動漫出版同業協進會「常務監事」、臺灣新媒體暨影視音發展協會「監事」、臺灣數位出版聯盟「監事」。

完整書單：（書名／作者／出版社）

① 《灌籃高手完全版》／井上雄彥／尖端出版

② 《少女同志，向敵人開槍吧》／逢坂冬馬／尖端出版

③ 《羊毛記》／休豪伊／鸚鵡螺文化

④ 《黎明前的全部》／瀨尾麻衣子／尖端出版

⑤ 《翼的翅膀》／朝比奈あすか／尖端出版

⑥ 《致未來的男孩們：掙脫「男子氣概」的枷鎖》／太田啟子／尖端出版

⑦ 《FAKE NEWS－鋪天蓋地的假訊息》／Doan Bui／Leslie Plée ／尖端出版

⑧ 《迪士尼夢想之書》／美國迪士尼公司／尖端出版

⑨ 《好椅子比賽》／萩原弓佳／小光點

⑩ 《牧羊少年奇幻之旅》／保羅・柯爾賀／時報出版

推薦理由：

一場疫情，改變了人類的許多行為以及思考模式。這場全世界共同面對的考驗，讓我們不知不覺中變得更保守、變得更謹慎，會想得更多但卻做得較少。後疫情時代，希望透過閱讀，可以喚醒讀者對未知事物的好奇、對夢想的追求，打破習以為常的慣性思維，重新發掘生活周遭的美好；也希望父母和孩子能夠透過閱讀對彼此更加理解，並有機會進行價值觀的溝通。透過本次推薦、圖文並茂的書頁，能夠讓讀者獲得最直接的觸動。

四、玉山出版社：魏淑貞

職人簡介：

目前為玉山社出版公司發行人兼總編輯，文化部46屆金鼎獎特別貢獻獎得主，曾任自立晚報文教記者,自立報系文化出版部總編輯，從事文化出版工作近40年。

完整書單：（書名／作者／出版社）

① 《少年台灣史》／周婉窈／玉山社

② 《新版 台灣棒球一百年》／謝仕淵／玉山社

③ 《西方憑什麼》／Ian Morris／雅言

④ 《自己的房間》／Virginia Woolf／時報出版

⑤ 《新版 虎姑婆》／幸佳慧、潘家欣／星月書房玉山社

⑥ 《台灣鳥四季》／何華仁／星月書房玉山社

⑦ 《不輸給雨》／宮澤賢治著林真美譯／星月書房玉山社

⑧ 《微笑的魚》／幾米／大塊文化

⑨ 《失落的一角》／謝爾．希爾弗斯坦／水滴文化

⑩ 《只有一個學生的學校》／劉旭恭／小典藏

推薦理由：

以多數大眾讀者可以親近的書籍作為推薦書單，兒童書以隽永的閱讀感受，並可帶來對生命啟發的主題為考量,另為台灣的下一代兒童推薦屬於台灣的故事。給大人的推薦書單以增進台灣的人文素養為主，並推介可對人生及世界更加認識的幾本書。

五、遠流出版：王榮文

職人簡介：

遠流出版事業股份有限公司創辦人暨董事長，以「沒有圍牆的學校」為理念，進而從紙本跨入數位出版領域，如今更以空間出版的概念來經營華山園區，落實與時俱進的人文關懷。現任︰智慧藏學習科技股份有限公司董事長、台灣文創發展股份有限公司董事長。

完整書單：（書名／作者／出版社）

① 《活出意義來》／弗蘭克／光啟文化

② 《挪威的森林》／村上春樹／時報

③ 《艾西莫夫機器人短篇全集（全新修訂版）》／艾西莫夫／貓頭鷹

④ 《見人見智》／曾志朗、洪蘭／天下文化

⑤ 《莎喲娜啦．再見》／黃春明／聯合文學

⑥ 《中國人史綱》／柏楊／遠流出版

⑦ 《古蹟入門(增訂版)》／李乾朗,俞怡萍,黃崑謀／遠流出版

⑧ 《青年的四個大夢》／吳靜吉／遠流出版

⑨ 《羅北兒故事集系列》／阿諾．羅北兒／遠流出版

⑩ 《安德魯．克萊門斯校園小說系列》／安德魯．克萊門斯／遠流出版

推薦理由：

經典必須出版，而編輯正是為經典重新創造生命的人。內容為王，但要創造撼動閱讀世界的大內容可遇不可求，能在自己的文本世界求得當然好，有時要從電影電視甚至音樂明星去轉化多媒體為文本作品更易成功，這就是出版的文創化跨界性。

（完整的投票辦法請至「愛書任務」活動頁查閱。）