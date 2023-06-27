歷史厚度成就自身高度：5位出版職人推薦社會人文類書單

琅琅悅讀乘著2023閱讀全壘打活動「回味經典」主題，遴選18位出版職人書單中各取一本，整理出屬於琅琅悅讀的經典書目，並歸類四大類，本篇內容類別書籍以圍繞「社會人文」、「歷史」類的居多，一起品讀5位職人完整書單及推薦理由。

現在回味經典，幸運多一點！別忘了文末還有抽獎活動，7/10前，參與「琅琅悅讀‧愛書任務」投票選書，留下聯絡方式，還有機會加碼抽中信主場職棒門票兌換券和電子書！

立即閱讀本次上百本經典好書👉 回味經典書單一次看 。

一、聯經出版：陳芝宇

職人簡介：

現任聯經出版總經理、有故事股份有限公司董事長，期許為出版持續努力，讓內容的路更寬廣。

學歷：世新大學新聞系

經歷：聯經出版副總經理。聯合線上數位出版部經理。聯合報系（星報）記者。獲選為金石堂「出版風雲人物」(2022)。

完整書單：

① 《歷史與思想》／余英時／聯經出版

② 《先知》／紀伯侖／賽斯文化

③ 《海水正藍》／張曼娟／皇冠出版

④ 《蘇東坡新傳》／李一冰／聯經出版

⑤ 《鹽田兒女》／蔡素芬／聯經出版

⑥ 《夏綠蒂的網》／Elwyn Brooks White／聯經出版

⑦ 《台灣地圖》／陳又凌／聯經出版

⑧ 《最後十四堂星期二的課》／米奇艾爾邦／大塊文化

⑨ 《不輸給雨》／宮澤賢治／玉山社

⑩ 《玻璃假面》／美內鈴惠／東立出版

推薦理由：

無論在哪個年紀，我們都需要勇氣、智慧、堅強、希望和愛。它們的存在不是理所當然，而是要我們用心去發現、感受、學習、經歷過才能獲得。這些書，正是引領找到它們的鑰匙。

二、麥田出版：巫維珍

職人簡介：

現任麥田出版第七編輯室暨小麥田總編輯，編輯作品曾獲選誠品選書、OPENBOOK年度好書獎、好書大家讀；面對過電子書對紙本書的考驗，現在正學習歡迎數位閱讀世界的到來。

完整書單：

① 《黑暗元素三部曲》／菲力普．普曼／麥田

② 《一級玩家》／恩斯特．克萊恩／麥田

③ 《女英雄的旅程》／茉琳‧莫德克／心靈工坊

④ 《內在英雄》／卡蘿．皮爾森／立緒

⑤ 《長襪皮皮》／林格倫／小麥田

⑥ 《銀河鐵道之夜》／宮澤賢治原著、增村博繪／小麥田

⑦ 《姆米谷系列》／朵貝．楊笙／小麥田

⑧ 《小矮人全書Gnomes》／威爾．海根／積木

⑨ 《時間的皺摺時光五部曲》／麥德琳．蘭歌／博識

⑩ 《格林童話：故事大師普曼獻給大人與孩子的53篇雋永童話》／菲力普．普曼／漫遊者文化

推薦理由：

閱讀是充滿樂趣的事，而且往往不能停歇，就像小時候為了聽一個故事，捨不得睡去一樣，在這些流傳已久的雋永篇章裡，有遊戲、有幻想、有詩意，也有對理想人世的盼望。重要的是，當年紀漸長，經典作品在生命裡留下深刻的烙痕，而漸趨成熟的大人，需要心靈的原型解析召喚我們保持住心中那位愛笑的孩子、探究生命為何而來為何而去的道路。因此，我也推薦了從心理學看待故事的經典之作。

三、商周出版：彭之琬

職人簡介：

商周出版總經理，當了很久很久的編輯，很喜歡這個工作，也很喜歡這個行業。當置身編輯模式時，我超越了自己，也享受那個時刻的自己。

完整書單：

① 《一起帶冷便當》／宜手作／積木文化

② 《母性是本能？》／Abigail Tucker／紅樹林

③ 《為孩子的獨特喝采》／Julie Lyles Carr／上智

④ 《第七感》／Daniel J. Siegel／時報出版

⑤ 《僕人》／James C. Hunter／商周出版

⑥ 《天賦就是你的超能力》／曲智鑛／商周出版

⑦ 《一小時看懂氣候變遷：從海平面上升、極端氣候災，到人類的健康威脅》／David Nelles & Christian Serrer／商周出版

⑧ 《向生命說YES!》／Viktor E. Frankl／啟示出版

⑨ 《乞丐國王的時光指環》／Joel Ben Izzy／大塊文化

⑩ 《人類群星閃耀時》／Stefan Zweig／方舟文化

推薦理由：

每一本書都是一所聖殿。或許這所聖殿只能獨自擁有，或許這所聖殿僅僅存在作者和讀者之間。也或許，這所聖殿成了世人的明燈，在時間的波濤裡，不為人知地、秘密地、默默地照亮一路的旅程和文明的燦爛。

四、親子天下：林彥傑

職人簡介：

從事媒體、雜誌、出版業超過25年，參與過科學、財經、傳記、心理勵志、兒童書籍等出版領域，現任職親子天下產品中心副總經理。

完整書單：

① 《一九八四》／喬治歐威爾／遠流出版

② 《別鬧了，費曼先生》／理查費曼／天下文化

③ 《圍城》／錢鍾書／大地出版

④ 《三體》／劉慈欣／貓頭鷹出版

⑤ 《槍炮、病菌與鋼鐵──人類社會的命運‧25週年暢銷紀念版》／賈德戴蒙／時報出版

⑥ 《第一次出門買東西》／林明子／親子天下

⑦ 《我變成一隻噴火龍了！》／賴馬／親子天下

⑧ 《大吼大叫的企鵝媽媽》／尤塔‧鮑爾／親子天下

⑨ 《怪傑佐羅力》／原裕／親子天下

⑩ 《雲上的阿里》／城井文／親子天下

推薦理由：

經典書籍必須歷久不衰，並且在不斷變化的時代中，還能顯現出書籍的價值，例如《一九八四》雖已是超過七十年的著作，但在現代，還是非常具有代表意義，我們也一直看到某些政權仍然像老大哥一樣，這類書籍就顯出歷久不衰的價值。

童書部分《第一次出門買東西》也已經出版超過40年，現在的很多爸爸媽媽小時候都有看過這本林明子的經典，非常適合爸媽和孩子聊聊自己經歷人生各種第一次時的感受，給予孩子邁向獨立成長的感動和勇氣。

五、天衛文化及小魯文化：陳衛平

職人簡介：

現任天衛文化及小魯文化發行人，國立政治大學哲學系畢業，輔仁大學哲學研究所碩士。於一九八六年成立天衛文化/小魯文化，專門出版少年兒童圖書。在臺灣眾多少兒讀物中，獨樹一幟，力求培養中文兒童讀物寫作、編輯人才，為文化生態奠定必要基礎。

完整書單：

① 《說給兒童的中國歷史：書＋有聲故事》／陳衛平／天衛文化

② 《少年噶瑪蘭【30週年典藏版】》／李潼／天衛文化

③ 《十兄弟》／圖．鄭明進、編著．沙永玲／天衛文化

④ 《晶晶的桃花源記》／文．哲也、圖．陳美燕／天衛文化

⑤ 《媽媽小時候：第一次參加婚禮》／文．鄭靜儀、圖．陳麗雅／天衛文化

⑥ 《淺語的藝術》／林良／國語日報社

⑦ 《國史大綱》／錢穆／臺灣商務印書

⑧ 《中國哲學十九講》／牟宗三／台灣學生書局

⑨ 《城南舊事》／林海音／格林文化

⑩ 《猜猜我有多爱你》／文．山姆．麥克布雷尼、圖．安妮塔．婕朗／上誼文化

推薦理由：

「人類對人的故事總是特別感興趣。」透過鑽研書中對於「歷史人物」的描述，隨著故事的演變猜測情節變化，並且總是喜歡將生活中遇到的人物與書中人物做比對，從中找尋樂趣，從書中世界所學到的「人」的故事，可以發現許多都能運用於現實生活。

（完整的投票辦法請至「愛書任務」活動頁查閱。）