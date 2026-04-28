便利貼的方寸之間，藏著柳暗花明又一村的驚喜

疫情期間，由於許多事件的發生、生死的不確定、生活的受限，讓人對未來產生一種裹足不前的感覺，因此，那段時間，我買了五顏六色的便利貼，每天寫下自己的心情與激勵的話語，藉由文字的書寫，期待未來會更好，人生有希望。

書寫便利貼激勵自己，久而久之就成為一種生活習慣，不管閱讀書本或網路金句，只要值得留存的，我都會抄在便利貼上，順便練字練心，然後把便利貼貼在我抬頭就能看見的牆上，以為激勵及省世之道。

譬如：「人生苦短，何必將就」、「無所事事宅在家，運動，喝水，就是最好的防疫」、「這種非常時期，不打擾，就是最好的溫柔」、「相見不如不見，隔離不等於距離，只要有心，必會連結」、「歲月不驚不擾，你我不慌不忙」、「樹的方向，由風決定，人的方向，自己決定」等等。

我就是在這一字一句的人生箴言裡，自我修練，學會調整，成就自己舒心自在的人生。時間不會停止轉動，生活也不能盡如人意，當日子過得順順的時候，別過於鬆懈與驕傲，因為老天爺都會派一些困難的功課讓你做，試煉你的勇氣與解決事情的能力。

但面對困難時也不需氣餒，當你覺得前方無路時，可能再向前一點點，在心裡貼些正向念頭的便利貼，就會有柳暗花明又一村的驚喜，接著時間一過，事情也都會過的。這是我使用便利貼解決困擾迎向光明的方式，有智慧的大家，不如也提起筆來寫寫自我激勵便利貼，我相信應該也會為大家找到適合自己的紓壓方式，開啟迎向光明的那盞燈。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。