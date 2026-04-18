《乩身》Netflix改編同名小說奇幻鉅作 9句經典台詞發人深省

Netflix原創奇幻動作影集《乩身》甫上線48小時內便空降收視冠軍，更奪下全球非英語影集排行榜第6名。此作改編自台灣作家星子的同名小說與漫畫，融合台灣宮廟文化、傳統信仰與現代奇幻敘事，打造獨具風格的「東方驅魔神探」世界觀。

劇情講述韓杰（柯震東 飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子（王柏傑 飾）在人間的乩身，替神明賣命贖罪，專門處理滯留人間的孤魂野鬼與各式靈異事件。在一次次「鬼差事」中，他遇上呆萌樂觀的女大生葉子（陳姸霏 飾），並與擁有陰陽眼的刑警張泯（楊銘威 飾）攜手辦案，逐漸揭開隱藏在都市角落的異界暗流。以下為您精選9句經典人物台詞，回味《乩身》帶來的反思與感動。

文章目錄 金句1：「該放下的時候，就放下吧。」

金句2：「我知道惡有許多面貌，但我跟你，不一樣。」

金句3：「你們如果要為彼此好，就不要掛念過去。」

金句4：「你可以救那些無辜的人，就看你願不願意。」

金句5：「自由，自由才是最棒的。」

金句6：「你如果運氣不好，心態就要好。」

金句7：「你覺得犯錯的人，究竟要為自己的過錯付出多大的代價？」

金句8：「一個有願望的人，才是世界上最強的人。」

金句9：「雖然你誤入歧途犯了錯，但你沒有逃避懲罰。」

《乩身》。圖/Netflix提供

金句1：「該放下的時候，就放下吧。」

第二集

三太子：「該放下的時候，就放下吧。」

陳七殺：「這次是你僥倖，這個世界上永遠都會有為私慾，而幫助六梵降世的人。」

《乩身》。圖/Netflix提供

金句2：「我知道惡有許多面貌，但我跟你，不一樣。」

第三集

陳七殺：「我知道自己天理不容，但我以前從不濫殺無辜。我身為惡人，我知道惡有許多面貌，但我跟你，不一樣。」

《乩身》。圖/Netflix提供

金句3：「你們如果要為彼此好，就不要掛念過去。」

金句4：「你可以救那些無辜的人，就看你願不願意。」

第四集

韓杰：「但你們如果要為彼此好，就不要掛念過去，好好過日子。」

韓杰：「他逃得了法律，逃得了報應嗎？那滿屋子的冤魂都要送他下地獄，想要殺他還要排隊好嗎？」

三太子：「神不會影響人的自由意志，更不會教你該怎麼做。你可以救那些無辜的人，就看你願不願意。」

《乩身》。圖/Netflix提供

金句5：「自由，自由才是最棒的。」

第五集

陳檢：「我氣我自己沒辦法幫女孩子討回公道，但我更氣的是這個世道，有權有勢就可以隻手遮天。」

韓杰：「神都會犯錯，更何況是人？」

吳天機：「我這個人這輩子最討厭的就是規則。你有看到裡面那群人嗎？鞠躬哈腰的，做什麼什麼事都要符合規則，庸庸碌碌一輩子，求的是什麼？自由，自由才是最棒的。」

《乩身》。圖/Netflix提供

金句6：「你如果運氣不好，心態就要好。」

金句7：「你覺得犯錯的人，究竟要為自己的過錯付出多大的代價？」

第六集

阿福：「你如果運氣不好，心態就要好。來啦，教兩位改運妙法，兩個字，堅強」

張泯：「你覺得犯錯的人，究竟要為自己的過錯付出多大的代價？我爸一輩子都在審判別人，結果最後判自己死刑。」

《乩身》。圖/Netflix提供

金句8：「一個有願望的人，才是世界上最強的人。」

第七集

葉芝苓：「法術不敵神通，神通不敵業力，業力不敵願力。所以一個有願望的人，才是世界上最強的人。」

《乩身》。圖/Netflix提供

金句9：「雖然你誤入歧途犯了錯，但你沒有逃避懲罰。」

第八集

三太子：「正道比邪道難走，神就要比魔更不擇手段。」

六梵：「臭小子，雖然你的乩身是萬中選一，但是這個人世間，惡人比善人多太多啦！」

三太子：「上面給你那麼多次機會，但你每次都選最壞的那個條路。」

三太子：（對吳天機說）「雖然你誤入歧途犯了錯，但你沒有逃避懲罰，這個機會，我不給你，給誰啊？」

三太子：（對韓杰說）「你給我拼命一點，光是年輕能打不是我選你的理由。」

奇幻動作台劇《乩身》全8集已全數上線，立即前往收看👉Netflix平台。

《乩身1：踏火伏魔的罪人（Netflix影集原著小說）》，蓋亞文化出版。

《乩身》。圖/Netflix提供