《細細山路私密達》 台韓合作綜藝 金荷娜x南優賢x李濬榮愛吃客家湯圓、粄條

跨國實境節目《細細山路私密達》由台灣金鐘主持彭小刀與百萬網紅肌肉山山聯手韓國「三金影后」金荷娜、人氣韓團主唱南優賢及大勢演員李濬榮，組成五人「細細山路小隊」，展開10天挑戰10條客家古道的任務。日前小刀、金荷娜、南優賢與肌肉山山接受 LINE TV 專訪，沒想到缺席的李濬榮竟變討論焦點，而大家更一致認同客家料理的靈魂「油蔥」是MVP，好吃到想打包回家！

《細細山路私密達》由客家電視台攜手韓國合作，節目名稱巧妙融合客語「細路」（小徑）與韓語語尾「私密達」，這10天的任務不只走古道，更體驗擂茶、藍染、採茶與參拜伯公廟等在地客家文化，「細細山路小隊」經過 10 天的朝夕相處感情倍增，成員們更開啟爆料模式，訪問期間笑聲不斷。

10日在地文化體驗挑戰體力極限 金荷娜累到失語

當被問到誰最在意鏡頭形象，金荷娜毫不猶豫地指向自己，引來全場大笑，小刀也笑問：「她比自己嗎？」接著替金荷娜緩頰：「女明星啊，很合理！」不過面對高強度的任務，連在意鏡頭形象的金荷娜都難抵體力的極限挑戰。小刀忍不住在訪問中模仿她累到恍神的臉，笑說：「她有天錄完影累到說不出話，我還走去問她『妳還好嗎？』」南優賢也笑著補充：「她晚餐時間真的一句話都沒有說。」

韓國「三金影后」金荷娜喜歡客家湯圓。（圖／客家電視台提供）

「榮榮」李濬榮調皮行徑曝光！連影后都敢捉弄

當被問到如果在山上求生一個月，最不想跟誰在一起時，現場四人異口同聲點名：「榮榮（李濬榮）！」小刀直呼：「榮榮很調皮啊，會一直捉弄大家！」南優賢餘悸猶存表示：「他會抓著蟲子走過來放在這裏（肩膀），也會捉弄姊姊（金荷娜）。」他哀怨補充：「我真的很討厭蟲子，榮榮可能覺得蟲子很可愛吧⋯⋯」

演員李濬榮被大家公認很調皮。（圖／客家電視台提供）

油蔥被封MVP 金荷娜最愛客家湯圓 南優賢難忘粄條

至於誰學客家話最快，大家一致認為是肌肉山山，小刀：「一開始是山山學最快，但是後面是榮榮（李濬榮）跟優優（南優賢），最後則是金荷娜學最快，所以是分階段。」 而談到誰是廚藝黑洞，小刀立刻舉手自首，金荷娜則暖心鼓勵：「哪有，明明做得很好！」沒想到一旁的南優賢竟偷偷選了金荷娜，笑說：「其實我忘了姊姊做了什麼料理。」金荷娜馬上反擊：「有五花肉啊！」南優賢笑嗆：「那個不能算料理吧，五花肉只是烤而已！」金荷娜不甘心回：「我很用心在烤耶！」和事佬小刀最後站出來說：「都有好吃和不好吃的地方啦！」

人氣韓團主唱南優賢熱愛加了油蔥的粄條。（圖／客家電視台提供）

在這次的山路之旅中，大家一致認為最想讓大家打包回家的美食，是客家料理靈魂「油蔥」，肌肉山山直呼：「那是我們四個韓國人都很喜歡的！」南優賢也對當地的「粄條」印象深刻，而金荷娜則鍾情客家湯圓，笑曝：「我忍不住吃了好多，真的好好吃！」肌肉山山透露，小刀之後還送每人一罐油蔥，十分暖心。更多《細細山路私密達》精彩內容，請鎖定👉LINE TV 每週日21:00首播。

《細細山路私密達》。圖／LINE TV提供