日本插畫家原田治《OSAMU GOODS 50週年》海外首展6月台北華山可愛爆擊！海報、壓克力限定套票5/4起預售開搶

來自日本被譽為「可愛始祖」的插畫家原田治所創立的經典品牌 OSAMU GOODS。在日文中，「GOODS」意指小商品，「OSAMU GOODS」品牌的誕生，正是由插畫家原田治（Osamu Harada）親手設計的角色商品而起。作為日本最早期走向市場的角色之一，OSAMU GOODS憑藉原田治獨特的「可愛美學」，在當年迅速掀起一股旋風。

不用飛日本！《OSAMU GOODS 50週年》海外首展，5/4 預售開跑！圖／OSAMU GOODS

品牌將於6月26日至9月13日在華山1914文創園區舉辦首場海外大型特展——《OSAMU GOODS 50週年展：原田治的 OSAMU GOODS STYLE》。本次展覽不僅是OSAMU GOODS成立50週年的重要里程碑，更是原田治老師創作歷程首度完整跨海呈現。預售票將自5月4日起於各大平台分階段啟售，並同步推出50週年紀念套票以及多款限定早鳥特典套票，期盼透過多樣化的票券組合，讓每位喜愛原田治老師作品的觀眾都能將這份經典珍藏留存。

80年代日本人氣插畫大師、可愛始祖：原田治

藝術家原田治（HARADA OSAMU，1946-2016）於1946年出生於東京，畢業於多摩美術大學平面設計系後至美國繼續深造，作品風格也充滿著濃濃的「美國味」。在1970年代於首本女性雜誌《an・an》雜誌創刊號發表畫作，從此步上插畫家之路，活躍於雜誌、廣告等領域。

原田治作品除了可愛之外，畫作風格線條簡單，色彩鮮豔，這種帶著濃厚的美式復古風格，即是在留學美國期間受到當時普普風大師安迪‧沃荷的影響，將昭和風格與美式筆觸巧妙融合其中，是日本最具代表性的插畫家之一。

原田治與首本著作《OSAMU’S MOTHER GOOSE》書封。圖／翻攝自Osamu Goods台灣官網

原田治最早出版品是1976年所發表繪本《OSAMU’S MOTHER GOOSE》，改編自著名的英國童謠《鵝媽媽》，並以此書主題創建個人品牌「OSAMU GOODS」和角色，並開始開發一系列商品。

隨著商品種類不斷增多，角色們也開始廣為人知後，原田治於1984年出版《Osamu Goods Bedtime Stories》短篇故事集，率先邀集幾位作家替角色創作故事，再依此繪製插圖，完整了圖像角色IP大家最熟悉角色，像是吉兒（Jill）、傑克（Jack）、貓（Cat）、小狗（Dog）、蛋人（Humpty Dumpty）、流淚貝蒂（Betty）等都相當受人歡迎，可愛魅力迅速竄紅，尤其在女高中生之間引起旋風，熱潮延燒半世紀之久，至今仍持續擄獲萬千少男、少女的心。

原田治所創造的6大角色介紹。圖／翻攝自Osamu Goods官網

不只是插畫，更是獻給風格追求者的「生活提案」

1992年原田治曾親自擔任總編輯，創辦粉絲會報《OSAMU GOODS STYLE》，其中不僅介紹新商品與角色故事，更回溯其創作所受的文化影響——從1950、60年代的美國與歐洲風格，到日本舊時代獨有的可愛美學。

他曾說過：「OSAMU GOODS 就像點綴在房間裡的花朵—— 雖然不是生活的必需品，但是有它卻能讓日常變得更加愉快，對吧？」這樣的想法，也形塑出一種將設計融入生活、在細節中展現個人品味的「OSAMU GOODS STYLE」。

圖片為過去《OSAMU GOODS STYLE》封面與內頁。

走進 OSAMU GOODS STYLE，三大展覽亮點一次掌握

扣合本次展覽主題「OSAMU GOODS STYLE」，展覽從生活風格的角度出發，不僅呈現50年來被粉絲們喜愛的經典角色，更進一步梳理原田治如何將設計融入日常，形塑出獨樹一幟的「大人味的可愛」，帶領大眾深入走進原田治老師的創作世界：

①【OSAMU GOODS STYLE 的生活提案】

不只是視覺上的可愛，而是一種關於如何選擇物件的生活美學。從商品設計可以看出這種精神：原田治並非單純將角色「印」在商品上，而是從材質、包裝、字體、配色到使用情境全面思考，讓每一件物品同時具備功能性與風格。

展場示意圖取自日本過去『原田治 展「かわいい」の発見Osamu Harada: Finding “KAWAII”』展出紀實。本次 50 週年特展為全新規劃，現場內容與展陳形式將與過去展出有所調整。

②【上百件經典全面集結】

不必遠赴日本！現場網羅超過300件經典設計作品，從文具、包款、服飾到生活雜貨，一次呈現 OSAMU GOODS 橫跨半世紀的商品開發軌跡，讓觀眾全方位感受「大人味的可愛」如何走入日常。

③【珍貴原稿首度登台】

現場將展出商品開發時的原稿以及設計製作說明指示書等在台灣未公開過的珍貴資料，揭開原田治如何從插畫出發，延伸至商品、包裝與整體視覺設計，打造深植人心的生活風格品牌。

此圖節錄自品牌1984年產品目錄。本次展覽將展出多樣歷年商品與珍貴資料，圖片僅供示意，實際展出內容以現場為準。

此圖節錄自品牌1984年產品目錄。本次展覽將展出多樣歷年商品與珍貴資料，圖片僅供示意，實際展出內容以現場為準。

5月4日預售票開跑！預售資訊懶人包，搶票重點一次看

為了滿足廣大粉絲的期待，本次主辦單位規劃豐富的售票平台限定特典。不論是想收藏可愛飯友、經典海報，或是實體紀念票券的粉絲，千萬不要錯過以下開賣時間囉！更多消息可關注OSAMU GOODS 官網或 Instagram社群平台查詢。

▲ 第一階段預售票販售：5月4日-6月25日

【 ibon 售票系統 】

▪️ 單人預售票 $360

▪️ 壓克力飯友套票 $550 (ibon獨家)

▪️ 雙人紀念實體套票 $840 (限量收藏)

▪️ 夜間特別場套票 $580 (名額有限)

▲第二階段預售票販售：5月11日-6月25日

【 博客來 】

▪️ 單人預售票 $360

▪️ 海報紀念套票 $680 (博客來獨家)

▪️ 雙人紀念實體套票 $840 (限量收藏)

【 Klook 】

▪️ 單人預售票 $360

▪️ 馬口鐵紀念徽章雙人套票 $720 (Klook獨家)

▪️ 馬口鐵紀念徽章三人套票 $1080 (Klook獨家)

【 OPENTIX、KKday、udn售票網 】

▪️ 單人預售票 $360

※展期間單人全票 $420

※壓克力飯友、雙人紀念實體套票、馬口鐵紀念徽章為入場時憑票兌換。

《OSAMU GOODS 50週年》各平台限定套票，5/4 起預售分兩階段，陸續登場！圖／OSAMU GOODS

展覽資訊： OSAMU GOODS 50週年展：原田治的 OSAMU GOODS STYLE

時間： 2026/6/26（五） 至 9/13（日）每日 10:00 - 18:00

地點： 華山 1914 文創園區 中 4B 館

票價：預購票360元/人起，展期全票420元/人