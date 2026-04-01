這才不是胖，是體積的力量！藝術大師波特羅幽默二創西班牙小公主，竟暗藏皇室政權角力

文／東西縱橫記藝Junie Wang（作家、廣播節目主持人，「東西縱橫記藝」主理人）

◆ 哥倫比亞「圓滾滾大師」

如果發現畫作或雕塑：人物圓潤像氣球、動物沉穩如山，甚至連水果與樂器都是巨大膨脹，通常就是走進了哥倫比亞「圓滾滾大師」費爾南多･波特羅（Fernando Botero，1932–2023）的視覺宇宙。

由於風格辨識度極高，藝壇甚至為他創造了專屬名詞「#波特羅風格」（Boterismo）。

看著眼前圓圓相連到天邊，很多人肯定會忍不住好奇：「波特羅為何這麼愛畫胖紙？」

諾諾諾（搖手指）

波特羅曾清楚表示，他的重點從來不是那一身雍容肉體，而是物件的體積與存在感。透過誇張量感，他讓畫面產生壓力、節奏與空間張力，使觀看成為一種感官經驗，也重新定義畫面界限。

波特羅在自畫像裡也把自己畫得圓滾滾。但是，對照真實相片，體型差距極大！果不其然，波特羅只是把自己也納入了那個圓潤厚實小宇宙之中。圖片來源：The Botero Foundation

他的雕塑造型圓潤厚重、表面光滑簡潔，放置於城市廣場時，往往帶來不同於傳統紀念雕像的親近感與幽默氣質。

穩定並具有重量的姿態，也讓這些作品在嚴肅與趣味之間取得微妙平衡，成為「#波特羅風格」（Boterismo） 從畫面走入現實空間的重要延伸。圖片來源：維基百科

◆ 哈布斯堡小公主

當波特羅與西班牙大師維拉斯貴茲（Diego Velázquez，1599–1660）相遇時，便創造出嶄新藝術史互動。在《致敬維拉斯貴茲》（After Velázquez，2005）裡，他重新詮釋西班牙哈布斯堡王朝瑪格麗特小公主（Margarita Teresa，1651-1673）形象。

原本稚嫩華麗的可愛身影，在波特羅筆下轉化為如雕塑般飽滿沉靜的存在。藍色禮服藉由巨大裙撐（guardainfante）向四周擴展，彷彿將整個空間納入至高權力視覺範圍之中。

裙撐象徵17世紀西班牙哈布斯堡宮廷權威與階級秩序。強烈外張輪廓形成穩定不可侵犯的氣勢，強化王室身分視覺威嚴。這種造型同時讓孩童形象顯得端莊成熟，在外交肖像中更能傳達王朝延續與政治穩定的訊息。

波特羅的轉譯並非只是幽默模仿，更將政治權威具象化為可見能量。

瑪格麗特小公主有多麼重要？

身為西班牙國王腓力四世（Felipe IV，1605-1665）之女，直到王弟卡洛斯二世（Carlos II，1661-1700）出生前，瑪格麗特被視為西班牙王朝最重要的潛在繼承人，婚姻牽動歐洲權力格局。即使卡洛斯出生後，瑪格麗特的婚姻大事也關係到哈布斯堡聯盟，還有歐洲各國政治與外交角力拉扯種種複雜形勢。由此看來，小公主被畫得如此龐大顯得合情合理。

這是維拉斯貴茲去世前一年為小公主所繪製的肖像，《穿著藍色服裝的瑪格麗特公主》（Infanta Margarita in a blue Dress），這一年，她8歲大。圖片來源：Kunsthistorisches Museum Wien

原本稚嫩華麗的可愛身影，在波特羅筆下轉化為如雕塑般飽滿沉靜的存在。藍色禮服藉由巨大裙撐向四周擴展，彷彿將整個空間納入至高權力視覺範圍之中。圖片來源：The Botero Foundation

◆ 連自己都不放過！

既然筆下萬物總是圓滾滾，那波特羅本倫是啥模樣？這件《自畫像》（Self Portrait，c.1975），呈現出波特羅如何詮釋自我身分。

畫中他手持畫筆與調色盤，站立於畫架與空白粉色畫布之前，將畫室場景直接轉化為創作主題，也將畫家身分塑造成如紀念碑式的存在。人物造型帶有漫畫式誇張效果，卻又具備古典肖像氣質。背景的畫布、地上散落的畫筆與畫室器物，作為敘事細節，也共同強化藝術家身分建構。

人物、畫具與空間皆被處理得圓潤厚重，展現他一生強調的核心觀念：繪畫重點不在描繪肥胖，而在呈現「體積感」（volume）與感官存在。這般正面、靜穆又帶有幽默感，使得工作室肖像進而成為創作權威的宣示。

再對照真實相片，果不其然，波特羅只是把自己也納入了那個圓滾滾小宇宙之中。

《自畫像》呈現出波特羅對自我身分的獨特詮釋。

畫中他手持畫筆與調色盤，站立於畫架與空白粉色畫布之前，將畫室場景直接轉化為創作主題，也將畫家身分塑造成如紀念碑式的存在。圖片來源：The Botero Foundation

◆ 圓滾滾的歷史重量

藉由波特羅獨特轉譯，美，不再僅僅來自和諧勻稱或均衡比例，卻因形體與重量而產生動人張力。究竟哪裡來的靈感？

波特羅長期旅居西班牙與義大利，深入研究提香（Titian，c.1488/90–1576）、維拉斯貴茲、皮耶羅･德拉･弗朗切斯卡（Piero della Francesca，c.1415–1492）以及整個文藝復興繪畫傳統。他從這些典範中理解到，形式本身也能成為藝術權威來源。在深刻理解古典語言之後，發展出當代個人風格。

於是，他的作品總呈現雙重魅力：第一眼看似幽默輕鬆，但凝視之後，越能感受到藝術史累積的厚度與重量。

若是對藝術史有一定了解，肯定更能讀出其中許多隱喻。

或許這正是波特羅最迷人的地方。他讓我們重新意識到，經典從未真正遠離當代，它只是以另一種體積，繼續存在。我們進而開始思考：在藝術的世界裡，真正具有重量者，究竟是物件比例，還是歷史與觀看經驗所累積的感知？

●本文由 東西縱橫記藝Junie Wang 授權刊登於聯合新聞網‧琅琅悅讀。未經同意，請勿轉載。