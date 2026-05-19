地球從未以人類為主角 北美館重點展覽「共感：存在的節奏」

北美館當期展覽「共感：存在的節奏」，展覽從當代博物學概念出發，在自然、技術與行動實踐的層面上，探討人類應如何理解自身與物種、環境與世界的關係。該展由館內策展人余思穎策劃，共展出 11 位／組臺灣與國際藝術家作品，即日起至 9 月 20 日於一樓空間展出。

本展以「共感」為題，試圖探究個體與他者彼此牽動、共同生成的能力。策展人余思穎引用法國哲學家布魯諾．拉圖（Bruno Latour）對於地質學概念臨界區（Critical Zone）的思索、美國物理學家凱倫．巴拉德（Karen Barad）對「量子糾纏」（entanglement）概念的反思，指出「存在」更接近一種關係性的整體，人與微生物、其他物種、甚至與土地、技術感知、生物與環境等，並非單向支配，而更像是共同構成彼此、相互依存的網絡。

策展人余思穎。

本展從「人與非人共同演繹世界」（自然）、「擴增人類五感與時空觀」（技術）與成為「互利共生的行動者」（行動實踐）三個面向出發，引領觀者感知其他物種世界，並重新思考生命倫理與共生關係。

人與非人共同演繹世界

此一面向旨在呈現生命演化過程中繁茂形態與生態關係，映現人與非人共同演繹世界的多重面向。

盧明德《生態圖鑑》

透過多樣物種圖像符號，包括具生命初始寓意的蛋、隱含演化意象的貝殼、象徵死亡與遺骸的動物頭骨，以及動物肢體、皮毛等局部身體意象的複合與並置，以虛實交錯的擬態哲學觀，探討數位時代中自然真實與虛假之間的關係。

瑟琳．克拉內《接地雜訊》系列

藝術家並置黑白膠捲拍攝的森林地貌、電子顯微鏡下的微觀圖像，藉由不同尺度的影像轉換，拓展肉眼觀看的視角，開啟對既有森林地景的新感知。

《接地雜訊》藝術家瑟琳．克拉內。

《接地雜訊》展場一景。

藝術家瑟琳．克拉內另有一系列作品《第二層皮》（Seconde Peau / Second Skin）展出。

蔡咅璟《山麻雀之歌》

連結傳說與當代的保育行動，透過燒製曾文溪水庫淤泥為人工鳥巢，尋找人與動物共生的契機，影像紀錄文化記憶與當代行動，呈現環境變遷下人類與動物的互助關係。

桑佳．鮑梅爾《活體藝術品》等三件作品

將創作視為身體、生物與環境共同演進的過程，透過培養菌落、知識研究與行動創作等方式，使不可見的微生物被人所感知與想像，探索人體內外由多物種共構的生態關係，開啟界定人類主體性的重新理解。

《活體藝術品》藝術家桑佳．鮑梅爾。

蔡咅璟及其作品《山麻雀之歌》。

《山麻雀之歌》。

擴增人類五感與時空觀

科技、演算法與網際網路所生成的影像，正在重塑人們對世界的理解，並進一步影響其思考方式。

吳其育＋陳普《零點溫室》

以跨洋運輸植物的「沃德箱」為靈感，這種可承載微型生態系統的容器，曾促成19世紀的蕨類與蘭花熱潮，也讓中國茶樹得以移植至印度。作品進一步延伸思考由生成式人工智慧資料庫主導的未來，如同人類過往藉由移植物種對自然進行收藏，以另一種形式延續人類對自然的想像。

陽春麵研究舍《潛像描繪儀》

探討人工智慧如何透過雜訊、隨機性與資料運算生成影像，作品模擬18世紀側面描繪儀裝置的運作，對照影像從手工描繪、機械標準化到演算法生成的歷史轉變，呈現人工智慧如何以真實世界為基礎，持續產生難以預測的視覺結果，探問人類對創造力與影像真實性的認知邊界。

吳其育＋陳普作品《零點溫室》。

陽春麵研究舍及其作品《潛像描繪儀》。

陽春麵研究舍示範作品呈現。

《潛像描繪儀》。

NOIZ Architects《待機休眠中》(Lazy House)

為布料、張拉結構與感測系統構成的建築軟雕塑，作品透過電腦演算與參數設定，感應觀眾的注視，並產生相應的形變與回饋，邀請觀者於雕塑物件與空間的律動中感受人與環境的互動關係。

成為「互利共生的行動者」

透過行動實踐，我們得以理解過往與當下的連結，並意識到事物關係在時空中並非恆定，而是在流動中形構其節奏。

山城知佳子《土之民》

三頻道錄像以沖繩與濟州島的歷史為背景，敘述在地之民因候鳥落下的「詩句種子」自泥沼中甦醒，並在墜入時空洞底後目睹過往的戰爭殘影，作品透過影像、低語與環境聲響推動敘事，使觀者思考人與土地，如何共同承載那些尚未消散的歷史記憶。

希朵．史戴爾《使命完成: Belanciege》

結合錄影與資料分析的講述表演錄像，從品牌如何挪用特定社會處境下的文化符碼與街頭文化，轉化為時尚美學的過程，揭示品味與身份如何被品牌私有化，並進一步指出當代消費文化、社群媒體與演算法機制，如何共同介入人們對階級、認同與政治現實的想像。

希朵．史戴爾作品《使命完成: Belanciege》。

《使命完成: Belanciege》。

希朵．史戴爾作品《使命完成: Belanciege》展場一景。

彭弘智《面對面》

曾於多國雙年展與三年展展出，並為北美館典藏作品。藝術家以犬的第一視角記錄動物日常活動，並將影像螢幕嵌入動物雕塑頭部之中，觀者需貼近並模仿其姿態，方能進入觀看位置。作品透過身體姿態與觀看方式的轉換，引導觀者想像動物的感知經驗，進而思考人與動物相互依存的關係。

彭弘智作品《面對面》。

周東彥／狠劇場《變動的連結》

是一場需與他人共同完成的集體延展實境（XR），觀者從非敘事的空間中展開探索，隨著虛擬線條在角色之間生成，無形的關係變得清晰可見，個體經驗轉化為群體感知的流動，最終呈現由眾人共構、以線條交織而生的「我們」之形態。

周東彥／狠劇場作品《變動的連結》。

本展透過上述三大面向與多元作品，邀請觀者重新感知人與非人、技術與自然、個體與群體之間的交織關係，共同想像互利共生的可能。