就是要解放體型！圓潤的魅力：波特羅藝術張力與體積美學

文／王儷瑾（「認識西班牙 ～ 跟著官方導遊走」主理人）

第一次聽到費爾南多·波特羅（Fernando Botero）的名字，是三十多年前隨家人移居西班牙之後，不在美術館或課堂上，而在西班牙友人的談話裡。

當時朋友安慰一位因體重增加而煩惱的女孩：「多幾公斤沒關係，在波特羅眼裡，你是最美的。」

十幾歲的我西語尚不流利，對藝術史一無所知，竟誤以為波特羅是女孩的男友，差點鬧出笑話。後來才知道，他是拉丁美洲最具代表性跟辨識度的當代藝術家。多年後想起這段對話，更能理解其中意味。

《自畫像》（Self Portrait），1975年) 由費爾南多．波特羅基金會（Fernando Botero Foundation）所收藏。圖片來源：聯合數位文創提供

《貓》（Gato del Raval），1987年，位於西班牙巴賽隆納的公共藝術雕塑。圖片來源：barcelonasecreta.com

波特羅風格與生平事蹟？

雖然波特羅多次澄清：「我畫的不是胖子，而是體積。」但他作品裡誇張圓潤的形體令人印象深刻，形成獨特的「波特羅風格（Boterismo）」，他也是當代少數能讓大家一眼辨識的藝術家，其視覺標誌性可與畢卡索的「立體派人物」或達利的「軟鐘」相提並論。

波特羅於1932年出生於哥倫比亞麥德林（Medellín），四歲喪父，由母親撫養。十二歲曾入鬥牛學校，後來雖投身繪畫，但鬥牛題材日後反覆出現。

十四歲時，他為《哥倫比亞人報》（El Colombiano）繪製插畫。1951年在波哥大舉辦首次個展，翌年在全國藝術家沙龍獲第二名，憑獎金前往歐洲遊學。

1952年，他進入馬德里的聖費南多皇家美術學院，並在普拉多博物館臨摹委拉斯開茲（Velázquez）和哥雅（ Goya）的作品，建立了紮實的繪畫技巧與構圖能力。據說，為了籌措生活費，他常將這些臨摹畫作賣給遊客。1953年，他前往巴黎，在羅浮宮研究歐洲藝術史，隨後遊歷義大利。義大利文藝復興與十五世紀藝術（Quattrocento）對他影響深刻，尤其是皮耶羅·德拉·弗朗切斯卡（Piero della Francesca），使他領悟到「體積是繪畫偉大性的基礎。」

《有曼陀林的靜物》（Still Life and Mandolin），1956年， 現藏於波哥大的勞倫特基金會（Llorente Bogota Fundacion）。圖片來源：plusaunord.com

1956年他移居墨西哥，畫了一把曼陀林，將共鳴孔縮小，使琴身產生強烈的體積感。至此，「波特羅風格」的藝術語言正式誕生：圓潤厚重的形體、均勻明亮的色彩、平滑表面，並以日常生活與藝術史再詮釋為題材。

1960年代，他移居紐約。在概念藝術興起時仍堅持具象繪畫，與主流潮流形成對比，並將「波特羅風格」運用於肖像、靜物、宗教題材與名作再詮釋。

1973年，他將主要居所設於巴黎，並在義大利彼得拉桑塔（Pietrasanta）專注雕塑創作，把繪畫中的圓厚體積轉化為三度空間的青銅雕塑。

《騎馬的佩德羅》（Pedrito a caballo），1974年，現藏於安蒂奧基亞博物館（Museo de Antioquia）。圖片來源：Instagram @fernando.botero.zea

1974年，他的兒子佩德羅在馬德里車禍去世，他因這沉重的打擊而創作多件紀念兒子的作品。波特羅在八零至九零年代成為世界知名的拉美藝術家。九零年代後，他的作品更具社會批判性，直視戰爭與人權問題。晚年他往返於義大利彼得拉桑塔、巴黎與摩納哥之間創作。

在七十多年的藝術生涯中，他從未追求抽象，而是與古典藝術對話，探索體積美學與空間存在感，透過誇張體積讓具象形態臻於永恆——他稱之為「形式的昇華」。

2023年9月15日，他於摩納哥辭世，享年91歲，留下數千件繪畫、雕塑與素描，巧妙地融合幽默、社會批判、歐洲藝術傳統與拉美文化元素，形成極具辨識度的個人語彙。

《女人與鏡子》（Mujer con espejo），1987年，位於西班牙馬德里哥倫布廣場的公共藝術雕塑。圖片來源：維基百科

世界各地都有波特羅的大型雕塑！

波特羅認為藝術屬於大眾，他的大型公共雕塑遍布各地，觀光客能在下列廣場體驗露天美術館般的景觀：

歐洲

• 巴塞隆納 （西班牙）： 拉瓦爾區著名的《貓（Gato del Raval）》以及埃爾普拉特機場 T2 航廈的《馬（Caballo）》。

• 馬德里 （西班牙）： 卡斯蒂利亞大道的《手（La Mano）》、哥倫布廣場的《女人與鏡子（Mujer con espejo）》以及巴拉哈斯機場的《被劫持的歐羅巴（El Rapto de Europa）》。

• 奧維耶多 （西班牙）： 埃斯坎達萊拉廣場的《母性（La Maternidad）》。

• 里斯本 （葡萄牙）： 阿馬利亞·羅德里格斯公園的《臥女（Mujer Recostada）》。

美洲

• 麥德林 （哥倫比亞）： 波特羅廣場 （Plaza Botero），擁有 23 座紀念碑式雕塑。這是其全球公共作品的中心。

• 波哥大 （哥倫比亞）： 大規模捐贈給波特羅博物館，以及 93 公園的雕塑。

• 布宜諾斯艾利斯 （阿根廷）： 泰斯公園的《男性軀幹（Torso Masculino）》。

• 聖地牙哥 （智利）： 美術館前的《馬（El Caballo）》。

亞洲與其他地區

• 新加坡： 新加坡河畔的《鳥（Bird）》。

• 葉里溫 （亞美尼亞）： 葉里溫階梯公園的《貓（Gato）》與《羅馬戰士（Guerrero Romano）》。

• 杜拜 （阿拉伯聯合大公國）： 哈里發塔前的《2007 年之馬（Horse 2007）》。

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