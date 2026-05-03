史博館X時藝《埃及木乃伊—永生傳說》國際展預售開搶！以義大利考古博物館文物探索千年來不朽的秘密

國立歷史博物館與時藝多媒體即將共同推出國際特展《埃及木乃伊—永生傳說》，自今（115）年6月18日至9月28日於史博館1、2樓展出。展品精選自義大利佛羅倫斯國立考古博物館（Museo Archeologico Nazionale di Firenze）館藏，史博館並於5月30日推出「終章未完—穿越生死的文化觀想」特展，呼應國際展並呈現東西方不同信仰體系的生死觀，透過文物與台灣在地文化互動對話。

《埃及木乃伊—永生傳說》國際展集結木乃伊真跡、彩繪棺木、喪葬石碑、卡諾皮克罐、沙布提人偶、聖甲蟲與金質護身符等百餘件珍貴文物，完整呈現古埃及人如何透過信仰、工藝與魔法，為亡者鋪設通往永恆的道路。早鳥票4月30日啟售，邀請民眾搶先預約這趟橫跨千年的不朽之旅。

死亡不是終點，而是不朽之旅的開始

對古埃及人而言，死亡並非終點，而是生命轉換的必經之路。靈魂若要順利進入來世，必須經歷嚴謹的喪葬儀式與魔法守護，而保存肉體正是重生的關鍵。古埃及人因而發展出精密的防腐技術，經由泡鹼脫水、取出內臟、填充樹脂與亞麻布包裹等繁複程序，將遺體化為靈魂回歸的專屬容器。古埃及文物則是人們為了延續生命所創造的藝術與信仰結晶，本展以「永生」為核心，帶領觀眾探索木乃伊、棺槨與陪葬品背後的精神意涵。

亮點一：佛羅倫斯重要埃及收藏登臺，回望19世紀埃及學

本展珍貴文物源自佛羅倫斯國立考古博物館，該館核心的埃及館藏奠基於19世紀托斯卡納大公利奧波多二世的傾力贊助，更包含著名的「法國－托斯卡納埃及考察隊」所發掘之精華。

這支由破譯埃及象形文字的法國埃及學家商博良（Jean-François Champollion）與義大利埃及學之父羅塞里尼（Ippolito Rosellini）共同率領的隊伍，於1828至1829年間沿尼羅河谷展開大規模考察，為歐洲埃及學奠定基礎。本展不僅是一場古埃及文明的視覺饗宴，更是一部近代考古與博物館收藏的歷史縮影。

亮點二：木乃伊真跡登場，直擊古埃及防腐技術與生命故事

展區呈現人類與動物木乃伊及各式喪葬文物，讓觀眾近距離感受古埃及人對遺體保存的重視。其中一具羅馬時期的女性木乃伊，經X光檢測發現年紀約25至30歲，腦部未被取出，胸腹腔亦無防腐填塞物，骨骼特徵顯示她生前曾多次懷孕，極有可能是死於難產過程中。褪去神祕面紗後，木乃伊彷彿還原為一個曾經呼吸，也有過喜怒哀樂、歷經滄桑的真實生命。

義大利佛羅倫斯國立考古博物館典藏之卡諾皮克箱©Museo Archeologico Nazionale di Firenz。圖／史博館提供

亮點三：心臟稱量審判，揭開通往來世的關鍵試煉

古埃及人相信，亡者前往冥王奧西里斯的國度前，必須面臨一場嚴格的「心臟稱量」審判。古埃及人將心臟視為良知之源，唯有其重量與象徵真理的羽毛相等，才能獲得永生；若心臟因罪惡而沉重，靈魂便會遭怪獸吞噬，萬劫不復。

展出的莎草紙、彩繪棺木及心臟聖甲蟲，皆生動描繪了這場關鍵試煉。古埃及人常將刻有銘文的聖甲蟲放於亡者胸前，希望以魔法庇佑亡者順利通關。這些文物具體展現了道德、信仰與魔法交織的來世觀。

義大利佛羅倫斯國立考古博物館典藏之女子喪葬莎草紙©Museo Archeologico Nazionale di Firenz。圖／史博館提供

亮點四：彩繪棺木、卡諾皮克罐與護身符，構築亡者的層層防護

從華麗的彩繪棺木、卡諾皮克罐到喪葬網與護身符，展品揭示了古埃及人為亡者構築的層層防護網。彩繪棺木不只是軀體的安息處，其表面滿佈神祇圖像與祈禱銘文，儼然是一座神聖的微型宇宙。保存內臟的卡諾皮克罐，則由荷魯斯的四個兒子各司其職。

展場同步亮相多件精巧的護身符，包含荷魯斯之眼、安卡、傑德柱等。這些配飾體積嬌小，卻蘊含健康、穩定與重生的魔法，是古埃及人寄託永恆渴望的實體化身。

義大利佛羅倫斯國立考古博物館典藏之祭司帕迪穆特彩繪棺木©Museo Archeologico Nazionale di Firenz。圖／史博館提供

亮點五：沙布提人偶與日常陪葬品，重現彼岸的生活想像

古埃及人深信來世仍有食衣住行與勞動需求，因此墓室中常備有食物模型、頭枕、涼鞋、化妝品甚至棋具，確保亡者在彼岸的生活依然豐足。

陪葬品中具有代表性的沙布提人偶，堪稱亡者的專屬替身。這些小陶俑手握農具、刻有《死者之書》咒語，隨時準備在來世甦醒代為服勞役。展出的沙布提人偶材質從精緻彩陶到樸實陶土皆有，生動反映了當時的來世想像與社會階級差異。

義大利佛羅倫斯國立考古博物館典藏之亡者塔哈蕾特的卡諾皮克罐©Museo Archeologico Nazionale di Firenz。圖／史博館提供

跨文化生死對話，「終章未完」特別企劃

為呼應本展並深化與在地文化的對話，史博館5樓展廳推出「終章未完—穿越生死的文化觀想」特展，展期自5月30日至9月20日。該展從臺灣的佛教、道教、儒家與原住民等多元文化脈絡切入，藉由各式代表性文物，同步呈現不同信仰體系對死後世界與生命圓滿的詮釋，引領觀眾展開一場東西方生死觀的深度對談。

《埃及木乃伊—永生傳說》早鳥票4月30日啟售，歡迎民眾把握早鳥優惠，走進史博館一同推開時光之門，親眼見證這段流傳千古的永生傳說。

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圖／時藝多媒體