華山文創「動漫最高祭 」集結《進擊的巨人》、《葬送的芙莉蓮》等名場景與閃卡市集，6/18免票登場！

準備好迎接暑假最震撼的動漫旋風了嗎？由金儀創意有限公司與木棉花國際股份有限公司聯手主辦的年度盛事——「動漫最高祭 ANIME MAX FESTIVAL」，即將於 2026 年 6 月 18 日至 9 月 13 日在台北華山 1914 文化創意產業園區（中7B館）閃亮登場！本次活動集結了市面上 眾多炙手可熱的動漫 IP，打造結合感官體驗、經典場景與夢幻收藏的「一站式」動漫夏日祭典。

四大傳奇展區震撼重現，重燃動漫靈魂

本次活動特別策劃「四大核心主打」場景打卡區：

《一拳超人》：潛入協會總部，感受主角埼玉一擊必殺、震懾全場的王者霸氣。

《進擊的巨人》：與調查兵團一同獻出心臟，體會追尋自由的熱血與悲壯。

《鬼滅之刃》：沉浸於炭治郎與夥伴們之間深刻的羈絆。

《葬送的芙莉蓮》：隨著魔法使的足跡，展開一場關於時間與記憶的溫柔旅程。

首創！閃卡機與卡片機「市集大亂鬥」

除了場景體驗，本次祭典更首度在華山大規模集結「多 IP 機台市集」，營造出如祭典般熱鬧的「大亂鬥」氛圍。現場將進駐包括《JoJo的奇妙冒險》、《櫻蘭高校男公關部》、《戀上換裝娃娃》、《暗殺教室》、《地縛少年花子君》等多款人氣作品的閃卡機與卡片機。粉絲們將能體驗「一抽入魂」的快感，在琳瑯滿目的機台前挑戰強運，與心儀的本命角色進行一場夢幻邂逅。

「動漫最高祭 ANIME MAX FESTIVAL」：《一拳超人》。圖／Muse木棉花

「動漫最高祭 ANIME MAX FESTIVAL」：《進擊的巨人》。圖／Muse木棉花

「動漫最高祭 ANIME MAX FESTIVAL」：《進擊的巨人》。圖／Muse木棉花

「動漫最高祭 ANIME MAX FESTIVAL」：《葬送的芙莉蓮》。圖／Muse木棉花

一站式收藏終點站，夢幻週邊逸品一次到位

為了解決粉絲四處奔波蒐集週邊的痛點，「動漫最高祭」打造了全台最齊全的夢幻週邊殿堂。現場嚴選強檔 IP 的熱門逸品，範圍涵蓋：

強勢壓境名單：包含《莉可莉絲》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《86－不存在的戰區－》、《防風少年》、《膽大黨》、《HUNTER×HUNTER 獵人》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《無職轉生》、《家庭教師 HITMAN REBORN!》...等。

多元化選品：從詢問度最高的經典熱銷款到暑假首發的人氣新品，無論是硬核收藏品還是具備生活感的實用周邊，皆能在此一站式購足。

這場結合熱血、感官與購物的夏日祭典即將開跑。主辦單位誠摯邀請全台動漫迷標記夥伴，在今年夏天親臨華山，感受這場最火熱的動漫補給體驗！

展覽資訊： 動漫最高祭 ANIME MAX FESTIVAL

活動地點：華山 1914 文化創意產業園區｜中 7B 館

活動日期：2026.06.18 (四) ～ 2026.09.13 (日) 11:00 ～ 19:00

票價：免費入場