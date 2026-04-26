經典恐怖美學伊藤潤二展《誘惑》海外首站在松菸！早鳥票、預售票等各式票價一次看

以細膩筆觸描繪人類恐懼本能與極致美學的國際漫畫大師伊藤潤二，其個人首次大型原畫展《伊藤潤二展 誘惑 JUNJI ITO EXHIBITION: ENCHANTMENT》海外首站將於 2026 年 6 月 19 日至 9 月 28 日在台北松山文創園區 4 號倉庫盛大展出。

本展由木棉花國際、時藝多媒體以及朝日新聞社聯手呈現，透過高精細複製原畫完整再現多部經典傑作，帶給觀眾超越恐怖漫畫範疇獨一無二的藝術饗宴。即日起特別推出「早鳥單人票」380元（原價480元），讓粉絲以最優惠價格搶先入場。錯過早鳥票的觀眾，亦可於預售期間購買「預售雙人票」840元（原價960元）或限量2,000組的「預售周邊套票」899元（含單人入場資格、套票獨家帆布袋附吊飾一組）。票券可透過時藝官網、KKDAY、ibon等通路購買。

漫畫大師伊藤潤二的怪誕美學

伊藤潤二被譽為日本恐怖漫畫界的當代教父。曾任齒模技師的背景，賦予他精準刻畫人體構造的獨特視角。他的作品不靠廉價的血腥殺戮營造恐怖氣氛，而是透過極其細緻、壓抑的線條，勾勒出人類潛意識裡的荒誕與絕望，打造出一個讓人不寒而慄卻又無法移開視線的怪奇世界。

伊藤潤作品尤其擅長從「螺旋」、「長髮」或「美貌」等元素中挖掘深層恐懼，經典代表作如執念之美《富江》、扭曲異象《漩渦》及驚悚的《人頭氣球》等等，至今仍創作不輟。目前也有多部作品影視化，包括《富江》電影系列、《伊藤潤二驚選集》以及《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》動畫選集系列，由臺灣團隊主導改編真人原創影集《聰明鎮》，也是透過伊藤潤二多篇知名故事作為原型進行改寫，預定2026年由Netflix發行。

《富江》、《漩渦》、《伊藤潤二短篇集 BEST OF BEST》書封。圖／東立出版社

經典作品精選呈現：完整建構詭譎迷人的恐怖世界觀

本展由木棉花國際、時藝多媒體以及朝日新聞社聯手呈現，透過高精細複製原畫完整再現多部經典傑作，帶給觀眾超越恐怖漫畫範疇獨一無二的藝術饗宴。展覽精選了《富江》、《漩渦》、《十字路口的美少年》等代表作，細緻呈現其作品中令人不寒而慄的美學魅力，帶領觀眾深入感受伊藤潤二獨特的線條表現與構圖張力，現場亦結合多媒體內容播放訪談影片，揭示創作背後的靈感來源與思考脈絡。

《漩渦》。圖／木棉花提供

《富江》。圖／木棉花提供

此外，現場將展出由知名模型師藤本圭紀打造的「富江」立體模型，結合平面、影像與立體展示交織，完整建構出大師筆下的異樣空間。展覽內容依主題劃分多個展區，由「美醜」切入展現伊藤筆下的角色魅力；「潛伏於日常的恐懼」則描繪日常情境中逐漸滋長的不安；「怪畫」展區透過高精細複製原畫呈現關鍵畫面的視覺震撼；最終回顧其個人背景與國際成就，並展出本次主視覺新作《富江・Cheek Love》。

《富江的世界》。圖／木棉花提供

早鳥票搶先開賣！限定預售雙人票、套票5/4開賣

為了回饋粉絲主辦方搶先釋出早鳥票、預售票多款售票組合，即日起至5月3日，搶先推出「早鳥單人票」380元（原價480元），讓粉絲以最優惠價格搶先入場。錯過早鳥票的觀眾，亦可於5月4日至開展前的預售期間購買「預售雙人票」840元（原價960元）或限量2,000組的「預售周邊套票」899元（含單人入場資格、套票獨家帆布袋附吊飾一組）。

詳細展覽資訊或票券資訊可至木棉花官網查詢，或者是時藝官網、KKDAY、ibon等通路購買。

票價一覽表。圖／木棉花提供

展覽資訊 伊藤潤二展 誘惑JUNJI ITO EXHIBITION: ENCHANTMENT

展覽地點：松山文創園區4號倉庫

展覽日期：2026/6/19（五）-2026/9/28（一）

營業時間：週一至週日10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

票價資訊：4/20-5/3早鳥票：380元/人；5/4-6/18預售期間：840元/2人；展期間：480元/人

主辦單位：木棉花國際、時藝多媒體、朝日新聞社