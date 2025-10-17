琅琅悅讀「百聞藝見─松菸限定特展」登場！用鐵道串聯歷史文物與展演的藝文大冒險

嘟嘟──嘟嘟──各位旅客您好！「百聞藝見號」即將發車，請跟著我們打開藝文濾鏡，穿梭古蹟與展演現場，一起蒐集旅途見聞與感動。

文章目錄 🚂 一、發燒關鍵字

🚂 二、展演的回聲

🚂 三、琅琅專欄與琅客來了

🚂 四、藝開罐夥伴：國立故宮博物院

🚂 五、藝開罐夥伴：松山文創園區

🚂 六、鯨選課程：

熱門搜尋站，掌握藝文節奏！這些字不只是標籤，更是每一段文化旅程的出發點。點擊關鍵字雲，立刻展開屬於你的藝文地圖。

琅琅悅讀網站疊加上藝文濾鏡下的「發燒關鍵詞」。圖／琅琅悅讀編輯室

🚂 二、展演的回聲

把展覽與演出延伸到文字，這裡精彩的現場直擊！有觀點、亮點與必看分享，讓你隨時補票搭上最後一班列車，也讓藝術在閱讀中延展，讓回升在心中繚繞。

→ 立即閱讀

📍 關鍵詞： #浮世繪 #國際特展 #大都會博物館 #富邦美術館

🔖 精選導覽

● 影評人、作家彭紹宇：展覽最打動我的，不只是色彩或技法的創新，更是人物眼神中被捕捉下來的故事性，宛如電影畫面的一幀凝結，是模糊具象與抽象、寫實與虛構之間的曖昧狀態。→ 立即閱讀

富邦美術館《印象派—從莫內到美國：光・跨越海洋》展覽現場。組圖／琅琅悅讀，圖片來源：彭紹宇

● 詩人、作家李豪：你也有屬於自己的「成長的BGM」嗎？...也許早已不是那個放學衝回家看卡通的小孩了，但只要音樂一下，那個「相信能夠變強」的自己，就會重新浮現。→ 立即閱讀

《七龍珠音樂冒險盛會》音樂會現場。圖／亞春國際授權

更多現場報導與活動導覽，請至琅琅悅讀特別企劃專題【展演的回聲】內瀏覽。

🚂 三、琅琅專欄與琅客來了

歷史不只在書裡，它也藏在味道、妖怪與人物故事中。三條支線，讓你一邊嗅聞台灣、一邊追尋妖怪，再聽琅客聊聊不一樣的世界。

📍關鍵詞： #台灣歷史 #文化 #琅琅獨家

● 【嗅聞台灣：歷史與味道的散步筆記】

→ 立即閱讀

細寫椪餅：府城女人的眼淚與美食脈絡

謝金魚：「吃椪餅的方法，也幾乎只由女人們口耳相傳，非常容易失傳，有一陣子聽說也幾乎沒什麼人要做，但在網路崛起後，椪餅卻奇蹟般地靠著樸實又可愛圓滾的外型，在現代化的世界活了下來。」→ 閱讀更多椪餅的歷史

烤前與烤後的椪餅。組圖／琅琅悅讀，圖片來源：謝金魚提供

● 【百鬼與妖怪物語】

→ 立即閱讀

看《鬼滅之刃》，看懂日本鬼！

令狐少俠：「浮世繪大師鳥山石燕，在百鬼夜行的基礎上出版「妖怪教科書」美譽的《畫圖百鬼夜行》，從此妖怪按圖索驥，成了庶民文化的娛樂活動。」→ 閱讀更多日本百鬼風俗與故事

日本浮世繪中的「幽靈學校」與暑假熱映電影《鬼滅之刃 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。組圖／琅琅悅讀，圖片來源：Royal Academy of Arts、木棉花

● 【琅客來了】

→ 立即閱讀

將邀請各領域傑出人物分享視野，除專業心得見解，閱讀品味自然不能落下。

演員什麼都不是，可他什麼都是！

黃秋生：「所以我說『演技』是真的，什麼叫演技？演員是什麼？演員什麼都不是，什麼都不懂，可他什麼都是，什麼都懂。我沒必要真的懂怎麼開飛機，但我要你相信我是個稱職的飛行員。」→ 閱讀更多黃秋生獨家專訪

黃秋生。圖／攝影陳志誠，琅琅悅讀編輯室

🚂 四、藝開罐夥伴：國立故宮博物院

故宮不只是收藏，更像是一座文化總站。百年來乘載無數精心籌畫的藝文交流時刻！每篇文章都是一張舊車票，帶你搭上穿越歷史長河的特快車。

→ 立即閱讀

📍關鍵詞： #國立故宮博物院 #文物 #蘇東坡寒食帖

🔖 百年院慶特輯精選

● 焦點人物｜

故宮書畫文獻處處長何炎泉：「書法是一條可以帶我們去任何地方的道路。一旦踏上它，你的個性會指引前往與眾不同的方向。每個人都可以藉由書法去找到屬於自己的路，這就是自由。」→ 閱讀處長對書法的見解與文物秘辛

故宮開講系列之一：書法課《從赤壁到寒食：東坡書法之美與豁達心境》。圖／一刻鯨選提供

● 焦點國寶｜

故宮人細說百年院慶大展：《甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展》、《千年神遇——北宋西園雅集傳奇》、《皕宋——故宮宋版圖書觀止》三大特展x19位專家領路，帶領大家速讀國寶趣味、看懂展覽的門道與以及隱藏於背後的小故事。→ 每周更新，共有22集內容與彩蛋

故宮開講系列之二：特展課《故宮人細說百年院慶大展》。圖／一刻鯨選提供

● 限定活動｜

故宮100+漫畫活動《傳奇寶藏 四格漫畫創意徵集》：十篇小說任你改編，畫出笑點與感動！活動時間：10/22至2026/2/1 即將開放投稿，敬請期待。

圖／琅琅悅讀編輯室

更多國寶內幕、頂級策展或展覽消息，請至【國立故宮博物院】內瀏覽。

🚂 五、藝開罐夥伴：松山文創園區

轉運城市記憶的文化車站！松菸是一個大型轉運中心，文創品牌、展覽演出不停歇，讓觀眾與創作者相遇，來去間體驗不同的文化「班次」。

→ 立即閱讀

📍關鍵詞： #松山文創園區 #2025原創基地節 #沿之有物

🎪 松菸四大Festival年度巡禮

「學園祭」、「夏日松一下」、「松市」、「原創基地節」活動不間斷，輪番登場！

松山文創園區年度指標盛事「原創基地節」今年主題「沿之有道」，以舊產業鐵道為核心主軸，從一條不足500公尺的鐵路側線出發，追溯縱貫線與臺北城市發展的軌跡，深入探究松菸與鐵道、區域產業發展交織的歷史脈絡和城市記憶。今年將於10月31日盛大開展，最新動態資訊，歡迎大家至松山文創園區特區閱讀，敬請期待。

松菸「2025原創基地節」主題：沿之有道，活動主視覺。圖／松山文創園區

📚 延伸閱讀

書名｜出版單位｜作者

● 《穿越鐵道．看見城市產業遺產》／田園城市／台灣歷史資源經理學會：

台北市的「鐵道產業遺產」即是城市歷史的重要見證，反映了台灣近代工業與交通的發展脈絡，成為城市文化記憶的一部分。

● 《成為文化知識家：帶孩子探索文化資產的奧祕》／方寸出版／榮芳杰、江篠萱：

我們的城市需要很多的故事來建構它存在的歷史價值，文化資產是一個選項，你、我也是。→ 立即閱讀好書

● 《茶、糖、樟腦業與臺灣之社會經濟變遷（1860-1895）》／聯經出版／林滿紅：

本書即對1860-1895年間茶、糖、樟腦等三項關鍵性出口品之產銷，作一深入分析；進而指出臺灣在此期間歷經了傳統經濟與世界經濟互相激盪、歷史重心北移、經濟更加仰賴貿易、本土資產階層崛興、族群關係變化等社會經濟變遷。→ 立即閱讀好書

圖／方寸出版、聯經出版

● 《他們的鐵道時代：七位鐵道職人的生命故事》／前衛出版／國家鐵道博物館籌備處：

月臺上，多數人僅是鐵道的過客，但有另一群人，卻是一生與之緊密相連。→ 立即閱讀好書

● 《11元的鐵道旅行（15週年新版）》／遠流出版／劉克襄：

火車奔馳，是一首永無結束的詩，在大地的稿紙上，不斷寫下新的句子。鐵道迷亦然，一代復有一代，繼續享受挖到寶藏的單純滿足和愉悅。→ 立即閱讀好書

圖／前衛出版、遠流出版

更多松菸活動，請至琅琅悅讀藝開罐夥伴專區【松山文創園區】內瀏覽。

🚂 六、鯨選課程：

上車請戴上耳機。一刻鯨選專精國際級藝術展、文史大師講座、暢銷有聲書等人文生活內容，陪你聽見世界，抵達未曾造訪的心靈角落。

→ 立即閱讀

📍關鍵詞： #一刻鯨選 #歷史 #文學 #金庸

🔖 一刻鯨選 精選導覽

● 長安高溫好難受，唐玄宗也懂開「冷氣」消暑！→ 立即閱讀

● 高顏值美到交通阻塞，魏晉時代還把人活活給「看死」？→ 立即閱讀

● 黃蓉，其實就是金庸？大師筆下最貼近自己的靈魂角色→ 立即閱讀

● 「於千萬人之中遇見你」張愛玲逝世30周年，讀懂她筆下的愛戀與蒼涼→ 立即閱讀

● 跑步就能追上？為何分山線、海線？台灣鐵路的百年發展史→ 立即閱讀

● 古人也玩社群？不只Threads發廢文，還能LINE來LINE去！→ 立即閱讀

圖／一刻鯨選

更多一刻鯨選編輯推薦聲音課程，請至【一刻鯨選】內瀏覽。

展覽資訊： 琅琅悅讀 百聞藝見

展出時間：2025/10/17(五)-2025/12/31(三)

展出地點：松山文創園區 東向與南向製菸工廠1樓、2樓

歡迎大家自由參觀