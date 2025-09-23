跑步就能追上？為何分山線、海線？台灣鐵路的百年發展史
「火車快飛！火車快飛！穿過高山、越過小溪……」
聽到這首琅琅上口的兒歌，相信大家腦中不禁會浮現出搭乘火車的記憶。
如今，不論是出差辦公、旅行遊玩、返鄉探親，提到台灣南來北往的交通方式，除了自行開車之外，我們最熟悉的想必就是鐵路了。
在兒歌歌詞裡，乘著火車，不僅可以翻山越嶺，甚至能夠橫越溪流，這也道盡了台灣鐵路發展的歷史軌跡。
官民齊心，台灣首條鐵路誕生
那麼台灣最早的鐵路，究竟是什麼時候蓋的呢？可能有些人直覺認為，是日治時期為了方便運送物資，所以才開始大量在台灣鋪設鐵路。
但實際上，在日本人統治以前，奉清廷命令前來治理台灣的劉銘傳，就已經先意識到鐵路對於台灣的重要性；當時，因為發生中法戰爭緣故，他注意到淡水的淤積問題，所以想將港口重心轉往基隆。
於是在1887到1891年，透過洋行與台灣仕紳出錢，建設了台北到基隆的鐵路，這不只是官民協力合作的結果，更是實質上台灣第一條鐵路。
用跑的就能趕上的「騰雲追風」
有了鐵路，當然也引進了蒸氣火車頭，劉銘傳還分別替它們取名叫「騰雲（騰雲號）」以及「追風（御風號）」。
不過，有趣的是，當時的火車時速有點慢，差不多只有腳踏車速度而已，據說火車剛開動時，萬一你來不及上車的話，認真跑一下都能追得上。
而如果想看看過去火車頭的廬山真面目，今天只要去二二八和平公園，其中的騰雲號，現在就放在裡面作為博物館展示。
日治的鐵路建設
等到了日治時代，接手治理的日本人，確實發現台灣交通實在太不方便，開始花很多心思來做基礎建設；至今台鐵的鐵路路段，大多就是從這時候開始陸續鋪設的。
首先是1908年，基隆到高雄的縱貫鐵路完成。緊接著，在1922年，基於新竹以南要經過很多山，因為路線陡峭導致行車太慢，偶爾還蠻危險的，所以又加蓋竹南到台中南邊的追分，這一段的海線鐵路，正式劃分出台灣的山線、海線。
到了1924年，通過三貂嶺隧道，從台北到宜蘭的鐵路也完成了；再過兩年，花蓮跟台東的鐵路跟著完工。可以說，1920年代的台灣，基本上只剩下蘇澳跟花蓮、屏東跟台東這兩段沒有鐵路，其他都已經通行無阻。
除此之外，為了運送糖、煤礦、木材等物資，作為分支的鐵路也逐漸鋪設起來。這些支線，很多現在都成為觀光列車發展的一部分。
誤點與慢分之謎
搭車時，要是車子比較慢來，我們會說誤點，如果用台語的話，叫做「慢分」，其實這也和火車或者說台灣進步的狀況有關。
清朝時期，鐵路沒有這麼準時，所以國語我們稱作「誤點」，可是後來日治時期，日本人將守時的觀念帶了進來，開始用分鐘來計算時間，就出現了「慢分」。
想想看，這兩個單位真的也差蠻多的，慢分最多就是59分鐘，但誤點的話，至少是一個小時起跳。
受到重視時間的觀念影響，今天一些留下來的舊車站，像是新竹、台中、台南的車站上，也還留有四面八方都能看得到時間的大時鐘。
鐵路百年見證台灣發展
回顧台灣鐵路的百年光陰，從1908年的縱貫線通車，直到2007年，台灣高鐵正式營運，以最高時速300公里的速度，我們真正進入了騰雲追風的時代。
改天搭火車時，不妨仔細看看鐵路沿線上的光景，在這些方便底下，有著前人們努力開拓的心血結晶。
