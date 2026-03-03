擺盤華麗、香料味濃郁的「清真美食」：嚴選台北必吃3大餐廳

文_苑默文/旅讀（伊斯蘭藝術與文化獨立研究者，精通文獻翻譯。預計今年出版個人著作《如何欣賞伊斯蘭藝術》）

作為一個在北京長大的穆斯林，可以說從小就見慣了各種各樣的清真美味。無論是街邊的小館，還是家族的宴席，「能不能吃」很多時候並不是一個需要反覆確認的問題。只要看準了「清真」的牌子，放心走進去就對了。在那裡，清真不只是「認證」，而是自然融入日常的飲食文化。

初到台灣成為一名新住民的最初幾年，生活中最直接、也最真切的落差之一，便是「吃」。在台北這樣一座做什麼事情都很便利的城市裡，最基本的吃飯這件事，卻成了我的最大不便。有時候為了一餐合適的清真食物得多走幾條街、查幾次地圖。當時，「清真／halal」這個在世界多數大城市早已司空見慣的名詞，在台灣仍然很陌生，許多人甚至從未聽過這個概念。除了在素食餐廳，我在外面飲食的選擇得格外謹慎才行。不免要詢問食材來源、烹調方式、是否用了看不到的豬油或酒。這一大套的問題成了每一次外食前的固定流程，也常常因為口音、用詞的差異溝通不暢。後來為了不想麻煩，乾脆就選擇不吃。這並不是對台灣飲食文化的否定，而是身為穆斯林，在信仰與生活中必須承擔的一份守護和責任。時間長了，也積累出了一道外時的生存菜單和能自己解饞的廚藝。

何謂清真？清真飲食的由來

那麼，全世界超過十幾億人都在恪守的這個「清真」到底是什麼呢？其實「清真」二字是明朝時候的中國穆斯林作出的翻譯。這個字對應的阿拉伯語為「حلال」，意思是「被允許的」，也就是符合伊斯蘭教法要求的。清真飲食的核心，來自於穆斯林的神啟經典《古蘭經》。《古蘭經》中多次重複過穆斯林在飲食上戒律，比如「祂只禁戒你們吃自死物、血液、豬肉、以及誦非真主之名而宰的動物……」(2:173)，或是「你說：『在我所受的啟示裡，沒有大家不能吃的食物，除非是自死物，或流出的血液，或豬肉。因為它們確是不潔的，或是誦非真主之名而宰的犯罪物。』」(6:145)。

清真飲食，要求業者清楚食物的來源，肉類的取得方式是清潔、尊重生命的，這裡不能有灰色地帶，更不能有騙人的勾當。因為真主是全知的、全明的。所以對於穆斯林業者來說，清真也是必須要恪守的經營原則和實踐的生活準則。當這樣的理念被理解並實踐於一座城市的飲食文化中，受益的並不只是穆斯林，而是所有關心食物品質與倫理的人。

清真餐館，台北遍地開花

隨著時間推移，我慢慢定居下來，也逐漸發現，台北正在改變。大約7年的時間裡，台北的清真餐飲版圖出現了明顯的成長，這是台北這座城市愈發多元的直接結果。世界上每一個多元的國際化大城市，都有大量的清真餐廳存在，一種原因是和殖民遺產有關，穆斯林移民的數量很多，另一種原因是為了把握穆斯林遊客的商機，在後一點上，日本東京就是一個非常成功和明顯的例子。台灣因為和東南亞國家有著天然的緊密聯繫和旅行便利條件，因此台北也漸漸出現了很多方便穆斯林飲食的選擇。

最初可能只有少數幾家以回民或西亞人為主要客群的小餐館，如今則能看到來自不同文化背景的清真料理：西亞北非、土耳其、南亞、東南亞，甚至結合台灣在地食材與口味的創新嘗試。更重要的是，清真不再只是「特定族群的需求」，而開始被理解為一種值得被尊重的飲食選擇。

食在清真，城市飲食新風景

我也觀察到，近年來台北的清真餐廳，越來越重視整體用餐體驗。從空間設計、料理呈現，到對不同文化背景客人的友善說明，這些細節都顯示出經營者並非只是「提供一份符合規範的餐點」，而是希望透過食物，建立真正的交流。對許多非穆斯林的朋友來說，第一次走進清真餐廳，往往帶著一點好奇與不確定。但多半在用餐結束後，留下的卻是對食材品質、烹調技巧，料理飲食哲學的驚喜。食物，成了一種比語言更直接的溝通方式。

回頭看這7年的變化，我深刻感受到，清真餐廳在台北的存在，已不再只是為了印尼移工的需要，而是逐漸成為城市飲食風景的一部分。它們本份、真誠地做菜，為許多人提供了一張可以安心坐下的餐桌。

清真香飄台北

番紅花土耳其餐廳

捷運松江南京站附近的「番紅花城土耳其餐廳」主打正宗的土耳其料理，老闆和多數店員都是土耳其人，態度友善。這裡有我認為全台北最好的烤雞肉串。大塊的雞胸肉烤得嫩而多汁，炭火味恰到好處，顯現出烤肉師傅的功夫了得。羊肉Ali Nazik更是必點菜色。酸奶和羊肉的搭配，凸顯鮮香，據我所知，這道菜在台北只有這裡吃得到。多說一句，土耳其料理比台灣常見的南亞料理要清淡得多，用香料的方式與印度不同，深得我的喜愛。很多人喜愛香料，卻有點喧賓奪主。我深深地覺得，香料的角色是點睛之筆、是讓食材昇華的美妙一步，但它不能是主角。對我來說，土耳其料理能吃到食材本味，香料不搶鏡，與主角搭配得宜。

水料理清真友善餐廳

位在敦化北路附近的「水料理清真友善餐廳」，是有外國朋友來台，我會帶他們來拜訪的餐廳。因為台北的清真餐廳多數由外國人掌廚，而這一家則有著滿滿的台灣料理風味。由於老闆並不是穆斯林，會開一間「清真友善餐廳」是因為做得一手好菜，加上穆斯林朋友的鼓勵才開業。據我所知，在台灣出差的穆斯林朋友，都會到這裡嚐嚐台灣本地料理的口味。不得不提的是，這裡的牛肉麵相當好吃，尤其是清燉牛肉麵湯頭很見功夫；牛肉水餃也是必點料理。另外，餐廳還有各種合菜及海鮮料理，每每用餐時間生意相當火爆，由此可見餐廳建立起的好口碑。

暮娜餐館

捷運小南門站附近、延平南路上，曾在台北車站開咖喱簡餐店多年的摩洛哥老闆暮娜打造了一間fusion風格的餐廳。她把印度菜和阿拉伯菜進行了一些融合，讓這家餐廳成為了一個非常有清真特色的地方。摩洛哥羊肉秋葵塔津是這裡的必點料理，秋葵的黏滑、羊肉的膠質，與鍋底融合起來。羊肉因為在塔津鍋裡長時間燜燉，口感鬆而不散，用舌頭一壓就能分離。不過卻不是那種爛到沒有存在感的軟，入口先是肉纖維的感受，接著是脂肪化開後留下的美味。

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第168期

旅讀 第168期

出版頻率：月刊

出版日期：2026-02-01