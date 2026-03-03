故宮南院跨國借展「地緣政治的國際萬象」 探索14-19世紀東亞的歷史變遷

國立故宮博物院南部院區即日起推出「地緣政治的國際萬象—14至19世紀的東亞世界」特展。本展是英國國家學術研究院(British Academy)支持的研究計畫，展出故宮典藏外，又特別向大英博物館、仁川廣域市立博物館、高麗大學博物館、九州國立博物館、大阪歷史博物館及外交部、國立臺灣博物館等國內外博物館借展珍貴文物，共計展出85組99件。策展概念為「從物件說歷史故事」，展現風雲詭譎的東亞國際萬象，透過地圖、圖像與相關文獻，詮釋東亞國際政治秩序的競逐與轉變，與臺灣密切相關的《馬關條約》，也在本特展中公開亮相。

故宮蕭宗煌院長表示，本展覽的核心企圖是透過文物講述五百年來東亞世界的國際故事，也歡迎大家「白天遊南院，晚上賞燈節」，體驗歷史與藝術交織的文化盛會。圖／故宮南院

故宮南院今（3）日上午舉行展覽開幕式，由故宮蕭宗煌院長、余佩瑾副院長、中研院杜正勝院士、外交部資訊及電務處張嘉政處長、韓國仁川廣域市立博物館金泰翼館長、韓國高麗大學博物館宋浣範館長、日本大阪市立歷史博物館大澤研一館長、日本九州國立博物館富田淳館長、韓國東國大學權奇奭教授、國家圖書館翁誌聰館長等貴賓共同出席，見證國際博物館合作研究成果。故宮蕭宗煌院長說明，本特展回顧1368年明朝建立至1895年《馬關條約》簽訂的五百年期間，東亞世界國際秩序的變化。蕭院長強調文物不僅具有藝術審美價值，更是建構歷史的重要媒介。歷史過於遙遠抽象，而用文物展示東亞五百年的歷史故事，是本展覽的核心企圖。

故宮南院今天舉辦「地緣政治的國際萬象」特展記者會，蕭宗煌院長與貴賓一同揭開展覽序幕，邀請大家前來一窺14至19世紀東亞的故事。圖／故宮南院

策展人故宮書畫文獻處鄭淑方助理研究員表示，本展覽題目看似學術性濃厚，實則貼近當代生活，東亞國際間的外交互動，應可在本特展中獲得解答。展覽分「中國的職貢傳統與圖像」、「十四至十九世紀的東亞世界」、「以中國為中心的職貢體制」、「以日本為中心的新興挑戰」及「職貢體制的終結：甲午戰爭與馬關條約」5大架構。其中焦點展件為故宮院藏限展品—唐閻立本〈職貢圖〉，描繪唐代貞觀五年婆利、羅剎、林邑三國使節團向大唐朝貢；畫中域外人物手捧奇珍異物、造型戲劇鮮明，「紀實」與「想像」兼具。本件僅展至3月29日，不容錯過；另外，17世紀荷蘭貿易商船航向世界各地，隨著海上貿易的發展，地圖和地球儀成為當時流行的文化商品，如九州國立博物館典藏的約多庫斯·洪第烏斯〈中國圖〉，細緻標示中國、日本、朝鮮，及尚未被完整看待的臺灣，呈現歐洲視角下的東亞想像。

故宮院藏限展品—唐閻立本〈職貢圖〉，畫中域外人物手捧奇珍異物、造型戲劇鮮明，「紀實」與「想像」兼具。本件僅展至3月29日，不容錯過。圖／故宮南院

國寶，唐 閻立本 職貢圖，國立故宮博物院，展期｜115.02.15－03.29。圖／故宮南院

1895年，中日講和條約 漢文簽署本，外交部寄存國立故宮博物院，展期｜115.02.15－05.10。圖／故宮南院官網

17-18世紀，朝鮮通信使川御座船圖六曲屏風，九州國立博物館，展期｜115.02.15－03.29。圖／故宮南院官網

本展特別提出朝鮮與琉球使節通曉經史，在漢字文化圈留下的書畫佳作，如金正喜〈金正喜書額〉，雖融會清代碑學思潮，但創作屬於本土的文化形象，是外交往來的文化遺緒；〈豐太閤與高山國書〉這封雖為「送不出去的招諭書」，是幕府發動東亞權力競逐的真心話，也反映臺灣在全球視角下的戰略位置；1592年豐臣秀吉發動的「壬辰戰爭」被稱為東亞的大地震，歷時7年，但表現戰役的傳世作品屈指可數，其中〈壬辰戰勝平壤入城圖十曲屏〉，作品描繪戰事初期的平壤之役，畫中清楚標示了城牆和城門的位置與名稱，畫面激烈交戰，人物眾多、表情與姿勢各異，十分精采；大英博物館典藏的〈琉球國兩使登城行列繪巻〉則呈現規模第二大的朝貢隊伍，畫家狩野春湖以工整的線條與亮麗的色彩，建構出一個理想化、井然有序的世界，將複雜的政治權力結構，轉化為一場可觀看的視覺展演。而最後「職貢體制的終結」單元以外交部借展的《馬關條約》正本為壓軸，不僅代表一場戰爭的終結，更標誌著19世紀末東亞職貢體制的終結與國際秩序的重整。這份條約的影響力在當下，依然擾動著東亞地緣政治的發展。

朝鮮時期，朝鮮 金正喜 書額，高麗大學博物館，展期｜115.02.15－05.10。圖／故宮南院

每逢江戶幕府將軍繼位或琉球國王登基，琉球派遣使節赴日。1634至1850年間共遣使十八次。大英博物館典藏〈琉球國兩使登城行列繪巻〉所錄1710年上江戶使節團是歷年第二大規模。圖／故宮南院

故宮南院表示，本特展透過視覺史料重建歷史場景，邀請觀眾從歷史與國際視野思考當下。3月4日至3月15日台灣燈會期間，每日下午3時後免費參觀，歡迎白天看展、夜晚賞燈，一次體驗歷史故事與光影節慶交織的文化盛會。誠摯邀請大家走進展廳，窺探東亞五百年的國際萬象。

展覽資訊： 地緣政治的國際萬象−十四至十九世紀的東亞世界

時間：即日起—115年5月10日

地點：國立故宮博物院南部院區 S101展廳 台灣燈會：故宮燈座〈年年有餘〉時間：即日起—115年3月15日

地點：台灣燈會主燈區（百搭星亮點燈區） 燈會期間入館優惠資訊

時間：115年3月3日(週二，元宵節) 免費參觀

地點：115年3月4日(週三)至3月15日(週日) 天天開館、每日下午3時後免費參觀

故宮南院「地緣政治的國際萬象—14至19世紀的東亞世界」特展，即日起至5月10日止，燈會期間每日下午3時後免費參觀。圖／故宮南院