【博覽地平線】赤馬年風雲！盤點6大國際馬年特展：國立故宮博物院、上海博物館、韓國民俗博物館、台灣國美館等

2026 年迎來了氣息熾烈的「丙午赤馬年」。在傳統命理與民間預言中，由於火屬性極強，赤馬年被視為充滿變革、社會波動甚至災厄天災的考驗之年。然而，在藝術與文化的長河裡，「馬」始終是力量、速度與高尚品德的化身；古時名駒不僅是象徵權貴地位的交通工具，更流傳著「寶馬配英雄」的豪情佳話。

馬的形象不僅穿梭於各國文明脈絡，更穿越千年而不墜。國際藝文情報單元【博覽地平線】，在農曆年間為您搜羅台灣、中國及首爾的六大馬年亮點展覽，從唐代力與美結合的駿馬陶俑，到清宮筆法細膩的傳世古畫，有相似的策展觀點與文物，也有極為特殊的展品，一起陪您在赤馬年駿馬奔騰，更帶窺見牠們在藝術世界中矯健身影，與那份俊逸不凡的靈魂與英姿。

圖／韓國國立民俗博物館臉書貼文

本展策展人巧妙運用韓文雙關語「말（Mal）」為展名增色——這詞既可以指奔馳的「馬」，也意指人們口中的「話語」。韓國國立民俗博物館(국립민속박물관 National Folk Museum of Korea)本次特展呼應丙午馬年之外，將範圍拓展至韓國以外，涵蓋世界各地的馬匹民間傳說，深挖馬與社會溝通、身分象徵及神靈守護的關聯，透過豐富多樣的相關故事，並結合韓國及世界各地的馬文化民俗，系統呈現馬的文化內涵與象徵意義。

亮點展件包含蒙古經典弦樂「馬頭琴」、古代身分證明與租借馬匹的「馬牌」、祭祀用的馬形陶器、以及現代生活中的馬符號。這是一場結合語言趣味與傳統信仰的深度對話，讓觀眾在馬的典藏文物中，聽見歷史傳遞的千言萬語。

圖／韓國國立民俗博物館臉書貼文

圖／韓國國立民俗博物館臉書

🐎 展覽 2：上海｜上海博物館：春風騏驥：馬年生肖展

展覽主視覺。圖／上海博物館官網

馬，自古便是融貫華夏文明脈絡的重要夥伴與精神象徵。它既見於耕戰之需、驛傳之便，亦承載禮儀之盛、祥瑞之寓，自古以來代表「力量」與「速度」。上海博物館每年春節都會舉辦生肖展，今年馬年特展以「春風騏驥」為題，除諧音「奇蹟」的好兆頭外，展銘更藏有孟郊名詩「春風得意馬蹄急」的寓意，譬喻駿馬得遇春風，前程似錦，在萬象更新之際，馳聘邁向無限可能。

本次嚴選十六組件馬文化館藏精品，包含漢墓的青銅車馬、唐代著名的三彩馬俑、宋元時期的精緻白釉瓷馬、近代大師徐悲鴻〈飲馬圖〉與張大千〈臨曹霸玉花驄圖〉等，展現各朝各代中華文化的工藝與美學與成就，讓大眾在春節期間共賞千年駿影，聆聽時代蹄聲，感受到藏在文物裡的吉祥寓意。

圖／上海博物館臉書貼文

（左起）現代徐悲鴻飲馬圖軸；現代張大千臨曹霸玉花駿圖軸。圖／上海博物館官網

圖／上海博物館臉書貼文

展覽資訊： 春風騏驥：馬年生肖展

時間：2026/02/04 – 2026/03/17

地點：上海博物館 四樓第三展覽廳(地址：中國上海市黃浦區人民廣場人民大道201號)

🐎 展覽 3：台中｜國立臺灣美術館：馬躍揚名–馬年年畫特展

國美館「馬躍揚名–馬年年畫特展」展覽主視覺。圖／國美館提供

國美館推廣版印年畫已屆 41 載，今年以「馬躍揚名–馬年年畫特展」為題，將傳承千年的節慶藝術注入當代語彙。展覽集結 90 件精選佳作，不僅寓意奔騰進取，更展現了年畫在現代思維下的華麗轉身。

亮點作品包含蔡庭歡的〈馬踏蘋安轉運來〉，巧妙結合旋轉木馬與蘋果，將平安祝福具象化；陳永欽的〈馬躍揚名〉則將台灣「晶片王國」的科技榮耀融入構圖。委託創作同樣精采：林仁信的〈金馬奔騰〉揉合魯班尺與古錢幣紋樣，勾勒財富與好運；謝鴻均的〈羽隱〉則跳脫刻板框架，靈感取自波蘭詩人辛波斯卡的詩句，賦予馬兒靈動且超然的詩意姿態。這場跨越時空的藝術對話，完美詮釋了台灣年畫與時俱進的強韌生命力，歡迎民眾把握展期，前往感受年節氣氛與接受祝福。

左上起順時針，楊振華〈駿馬迎春〉、金昱慈〈馬步春風〉、游智涵〈馬奔丙午〉、李岳霖〈黑馬贏新年〉。

右，陳永欽的〈馬躍揚名〉則將台灣「晶片王國」的科技榮耀融入構圖。圖／國美館提供

國美館「馬躍揚名–馬年年畫特展」展場。圖／國美館提供

國美館也隨展推出馬年年畫展限量周邊。圖／國美藝術商店提供

委託創作：林仁信〈金馬奔騰〉。圖／國美館提供

委託創作：謝鴻均〈羽隱〉。圖／國美館提供

展覽資訊： 「馬躍揚名–馬年年畫特展」

時間：2026/01/10 – 2026/03/29

地點：國立臺灣美術館 展覽室203-205（地址：3臺中市西區五權西路一段2號）

更多資訊：國美館官網或社群

🐎 展覽 4：台北｜國立故宮博物院：動物為伴

特展「動物為伴」主視覺。圖／國立故宮博物院

國立故宮博物院（台北故宮）北院今年不只談「馬」，更透過特展《動物為伴》擴大視角，探討人類與牛、羊、犬、馬等動物共築文明的深厚羈絆。展覽匯聚五代至民國共 30 件繪畫珍品，藉由古代畫家的細膩筆觸，勾勒出動物從畜牧、狩獵到成為人類心靈依靠的多元面貌。

本展絕對不能錯過的「重磅國寶」為五代後梁趙喦的〈八達春遊圖〉，畫中貴族馳騁宮苑，盡顯王權威儀與富貴氣息，此件為限展品，僅展出至 3 月 4 日，錯過不再。此外，宋代李唐的〈乳牛圖〉則轉向溫情，描繪牧童與水牛親暱嬉戲的鄉野情趣。畫中的動物時而化身吉祥符號，時而反映階級地位，儘管馬年節慶氛圍稍嫌不足，然而觀眾能從精妙運筆中看見馬匹與動物的骨骼神態，更能體悟古人對相伴生靈那份超越千年的真誠情誼，更多有趣的動物互動，歡迎民眾親自到展覽現場一飽眼福。

故宮國寶：五代梁 趙喦 八達春遊圖 局部。圖／國立故宮博物院官網

宋代 李唐 〈乳牛圖〉局部。圖／國立故宮博物院

元 趙孟頫 調良圖。圖／國立故宮博物院

展覽資訊： 「動物為伴」

時間：2026/01/17 – 2026/04/06 過年期間天天開館

地點：國立故宮博物院 台北北部院區210 陳列室（臺北市士林區至善路二段221號）

更多資訊：詳見國立故宮博物院官網或社群查詢

🐎 展覽 5：北京｜中國國家博物館：躍馬揚鞭特展

圖／中國國家博物館官網簡介

作為國家級的春節文化特展，由中國國家博物館推出「躍馬揚鞭——馬年新春文化展」以館藏為基礎，聯合甘肅省博物館、陝西博物館、秦始皇帝陵博物院等六大博物館聯手舉辦，是本次盤點文中較展品最多、規模最宏大的展覽！

展覽總計120組展件、五大單元，匯聚橫跨漢代至清代的馬文化國寶，全方位、多角度展示出馬在中華文明長卷中的千姿百態，包含雄壯的漢代石馬拓片、千年的兵馬俑、康雍乾盛世繁榮的宮廷畫馬、皮影，展場設計充滿節慶氛圍，特別強調「馬」在積極開拓、揚鞭向前的進取精神，生動闡釋馬在文化中的深厚內涵和時代價值。

圖／中國國家博物館官網簡介

圖／中國國家博物館官網簡介

圖／中國國家博物館官網簡介

圖／中國國家博物館官網簡介

🐎 展覽 6：嘉義｜故宮南院：萬馬歡騰－歷代畫馬精粹

故宮南院「萬馬歡騰－丙午年歷代馬畫精粹」主視覺。圖／國立故宮博物院

國立故宮博物院南部院區(故宮南院)歷年春節特展都特別有趣，也是春節期間人潮最多最適合闔家遊覽的好去處，恰逢台灣燈會（3/3-3/15）於嘉義縣登場相信今年能再創人潮高峰。

本次故宮南院為丙午年量身打造春節大展「萬馬歡騰－歷代畫馬精粹」，作為開春展覽主題，遴選13件文物，包含重要文物包含元人〈射雁圖〉、明代仇英〈雙駿圖〉，還有近代民國畫家悲鴻〈馬〉、溥儒(溥心畬)〈鞍馬圖〉等等。亮點展件莫過於清代宮廷畫家郎世寧〈畫愛烏罕四駿〉揉合中西技法的寫實駿馬，不只展現肌肉，連馬毛光澤與質地也栩栩如生，堪稱一絕。對比，畫馬聞名的徐悲鴻作品〈馬〉透過寫意技法讓簡單的墨跡線條也能展現出神采奕奕馬匹效果，畫技精湛，展覽精準呈現中國歷代繪畫對馬的詮釋，策展也表示，期待觀眾成為「伯樂」欣賞院藏馬畫，體會不同朝代的畫家如何詮釋馬的動與靜。

明 仇英 秋獵圖 局部。圖／國立故宮博物院

民國 溥儒 鞍馬圖 軸。圖／國立故宮博物院

民國 徐悲鴻 馬。圖／國立故宮博物院

清 郎世寧 畫愛烏罕四駿。圖／國立故宮博物院

展覽資訊： 萬馬歡騰－歷代畫馬精粹

時間：2026/02/11 – 2026/05/10

地點：國立故宮博物院 南部院區（地址：嘉義縣太保市故宮大道888號）

更多資訊：詳見故宮南院官網或社群查詢

看過馬兒千載不變的俊逸與堅韌，你最喜歡哪一個展覽或展件呢？這不僅是賀歲行程，更是動盪歲月裡尋找安定與力量的朝聖。願你在這場萬馬奔騰的盛宴中，領略名駒風采，也迎來專屬於你的馬到成功！