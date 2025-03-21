黃蓉，其實就是金庸？大師筆下最貼近自己的靈魂角色

琅琅悅讀／ 一刻鯨選
金庸（圖片來源：聯合報系資料照片）
金庸（圖片來源：聯合報系資料照片）

黃蓉應該是筆下，和他最為相似的一個角色了。

因為，她擁有的學識、幽默、甚至有點狡猾的個性，如果作者本身沒有這些特質，那是絕對寫不出來的。

（摘自《探索金庸的武俠世界》

金庸的武俠作品有來自傳統來自時代的部分，但當然更有來自於他自己原創的部分；金庸透過武俠所表達所傳遞的，有受到他所處時代與社會刺激的部分，但必然還有超越特定時代與社會背景的部分。

金庸去世，意謂著他的作品離開了作者而獨立存在了。邀請讀者從與金庸個人不同的時代與社會關懷來接近、叩問。我深深相信，這批武俠作品絕對經得起從不同生命經驗角度接近、叩問的，而且小扣小響，大扣大響。

送別金庸最有意義的方式，是將他的武俠作品按照創作時間先後，認真重讀一次，將之視為過去與現在、傳統與創新的一番奇妙對話，在傾聽對話中豐富了我們的生命情感與生活想像力。

楊照：《探索金庸的武俠世界》（圖片來源：一刻鯨選）

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《探索金庸的武俠世界》

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
一刻鯨選 楊照 金庸 小說 鯨選課程

逛書店

膽小者的股票獲利法則全圖解

NT$ 273

菲式思考：從22K到頂尖，一個交易員逆轉人生的關鍵思維

NT$ 350

服務品質管理：提升服務品質的思維與作法

NT$ 440

窮查理的普通常識（紀念典藏版）：巴菲特50年智慧合夥人查理．蒙格的人生哲學

NT$ 350

延伸閱讀

黃蓉，其實就是金庸？大師筆下最貼近自己的靈魂角色

歐洲最美小鎮藏在哪？捷克庫倫諾夫，讓你一秒穿越文藝復興

聚焦光與色的魔法 透納敬畏自然更省思人類文明發展

南美館打卡新熱點：「溫度：蒲添生x蒲浩明父子雕塑展」雕刻百年記憶

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。