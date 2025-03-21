黃蓉，其實就是金庸？大師筆下最貼近自己的靈魂角色
黃蓉應該是金庸筆下，和他最為相似的一個角色了。
因為，她擁有的學識、幽默、甚至有點狡猾的個性，如果作者本身沒有這些特質，那是絕對寫不出來的。
（摘自楊照：《探索金庸的武俠世界》）
金庸的武俠作品有來自傳統來自時代的部分，但當然更有來自於他自己原創的部分；金庸透過武俠所表達所傳遞的，有受到他所處時代與社會刺激的部分，但必然還有超越特定時代與社會背景的部分。
金庸去世，意謂著他的作品離開了作者而獨立存在了。邀請讀者從與金庸個人不同的時代與社會關懷來接近、叩問。我深深相信，這批武俠作品絕對經得起從不同生命經驗角度接近、叩問的，而且小扣小響，大扣大響。
送別金庸最有意義的方式，是將他的武俠作品按照創作時間先後，認真重讀一次，將之視為過去與現在、傳統與創新的一番奇妙對話，在傾聽對話中豐富了我們的生命情感與生活想像力。
●點擊前往聆聽或閱讀更多：《探索金庸的武俠世界》
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