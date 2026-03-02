盤點 3 大古埃及電影迷思：原來《神鬼傳奇》裡的吃人聖甲蟲與恐怖反派印和闐都是假的？

說到埃及，你的腦海中浮現的是什麼？是壯觀的金字塔、神祕的木乃伊，還是一望無際沙漠中的駱駝？相信大多數人對埃及的印象，多半來自於《神鬼傳奇》、《魔蠍大帝》或《埃及豔后》等好萊塢電影 。但從電影中看到的埃及，究竟是源自於客觀考古事實的真相，還是編劇的幻想呢？

台灣著名的埃及學權威邱建一老師，在《聽見古埃及》這堂線上課中，將破除刻板印象，揭開埃及的神秘面紗。

電影迷思一：會把人啃到剩下骨頭的聖甲蟲

在電影裡，聖甲蟲總是成群結隊地湧出，把人啃食殆盡，讓人尖叫連連。但其實聖甲蟲的原名叫做 ḫpr（可音譯為凱普里或赫普里），牠們其實就是生長在尼羅河流域的「糞金龜」。

聖甲蟲不僅不可怕，甚至被古埃及人視為太陽神的化身，因為牠們滾糞球的行為，就像太陽神滾動太陽，具有輪迴、重生的象徵意義。

在以聖甲蟲為符號的文物中，常將聖書體（古埃及使用的文字）書寫於甲蟲的腹部。攝於奇美博物館。（圖片來源：琅琅悅讀編輯室）

電影迷思二：不斷復活的恐怖怪物「印和闐」？

電影《神鬼傳奇》系列中，印和闐是個不斷復活、到處追著人跑的終極反派。在埃及歷史上，確實有印和闐這號人物，但真實的印和闐，和電影裡的形象恰好相反。

印和闐是古埃及第三王朝時期的大祭司，簡單來說，就是在廟裡服務冥界與神明的僧侶，而這個電影中令人聞之色變的名字，真實含意也是「讓西方世界滿足的人」。

電影迷思三：金字塔裡充滿致命的神秘機關？

在我們的印象中，為了懲罰盜墓賊，金字塔裡設有層層詛咒，會讓進去的人失去生命。事實上，金字塔裡確實有防盜機關，只是那與詛咒、魔法等都無關，而是「物理陷阱」。

古埃及人在通往金字塔深處的通道下方，挖掘了約 8 到 10 公尺的深坑，更將深坑四面打磨得非常光滑，上面更塗滿油脂，盜墓賊一旦滑進去，就再也出不來了。

不過為了避免觀光客失足掉進去，埃及政府已將這些防盜坑洞填平，去埃及旅遊參觀金字塔時，已經看不到讓許多盜墓賊飲恨埋骨的深坑了。

