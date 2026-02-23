開工好無力？心理師蘇絢慧教你轉個彎，迎接新挑戰

（內容／蘇絢慧，編輯撰稿／一刻鯨選）

現在的時代真的是快速又充滿變化，面對層出不窮的新任務，和不同的新任務，一段變化的職場環境，有時候確實會讓人感到無助，和無力改變一些什麼。這種無助感可能會導致我們低落的情緒，還有越來越缺乏動力。

那麼我們要如何去克服這種無力感呢？首先我們當然還是要來調整心態，畢竟如果路是走不通，我們人就要懂得轉彎；如果我們的路不好轉彎，那我們就要調整自己的心態，試著去接受一些變化，也試著去面對自己的限制。當然在調整心態方面，我們還是能夠先做一些放鬆身心的活動，然後試著慢慢的相信自己是有能力應對這些困難的。第二種克服無力感的方式，是要能夠尋求社會支持，也就是你生活周遭的人，不論是你的身邊親友，或者是一些專業人士，甚至是有一些處理或面對這些狀況的一些相關人，他們的經驗或者是幫助，相信可以帶給我們一些學習跟參考。

再來是克服無力感的第三種方法，是能夠制定一些具體的計畫，試著去著眼現在，當下可以做到的事情，只要是自己完成的小小事情就好。就像是我們要上階梯，只要專心的注意在每個眼下的這一個階梯就好了。接下來我們也要試著去培養積極的思維。積極的思維意思是說，我們能夠正面的看待挑戰，或者是我們的卡觀點，將問題的發生，視為一種成長跟突破的機會，而不是視為一種障礙或陷阱。

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《開啟內在修復・擺脫焦慮關係：35堂深度自我探索課》

特別是有些人當遇到挑戰時，常常給自己的一些預期性的暗示，就是自己一定是無能為力，自己一定是沒辦法，這一些想法，其實都會削弱我們的一些力量。

在面對新挑戰或新任務時，千萬不要一個人悶著想，一個人用自己的方法想要土法煉鋼。有些時候，當你悶著頭想，或者用過去已知的經驗，想要去解決現在的新任務的時候，這是沒有辦法如願的。

（圖片來源：Unsplash）

畢竟新的任務之所以為新，就是它是你過去未曾去碰過，未曾去面對過的。那麼在面對新任務跟新挑戰時，只要你能夠不把力氣放在自我譴責，或者是自我內疚，當然也不要把力氣放在對自己做一些負面的自我應驗、自我暗示，我們可以真正的把力量，專注的放在如何去克服新挑戰跟新任務。

在個人和實際的群體之間，我們要練習多運用資源，並且發掘自己可以貢獻之處，然後承認自己的有限，盡可能地把自己客觀的分析，以及統整的能力，運用在樂於工作的領域。因為工作關係到成就感，還有生存保障的獲得，這是非常現實的。

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《開啟內在修復・擺脫焦慮關係：35堂深度自我探索課》