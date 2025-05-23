李豪／我的人生原聲帶：一場屬於七龍珠的音樂冒險

文／李豪

我一直記得那個畫面——小學放學後，背著書包衝進家門，鑰匙還插在門上，就跳上沙發搶遙控器。電視裡《七龍珠Z》的片頭曲正在播：

「CHA-LA HEAD-CHA-LA～」

那不只是一首歌，而是我童年放學後的背景音樂，是日常最期待的冒險開端。

今年是《七龍珠》誕生40週年。光用「40年」來衡量它的重量，似乎已不夠。因為對很多人來說，它不只是一部動畫，更是一種陪伴，是一段與人生同步的情感體驗。而這段體驗，常常是從音樂開始的。

《七龍珠音樂冒險盛會》音樂會現場。圖／李豪提供

我經歷的世紀末與Y2K

我人生買的第一卷錄音帶就是《七龍珠Z》，90年代末，網路購物尚未普及，我們小學生都是班上輪流傳著一本郵購目錄，挑中喜歡東西，再把錢交給某個主揪同學到郵局劃撥。小孩子零用錢不多，通常都是買一些文具或小卡之類的，要能夠存滿決心買原聲錄音帶，真的需要足夠愛。

《七龍珠Z》到《七龍珠GT》的動畫年代，大約是1990末到2000年代初期，穿透了我小學到國中一年級的童年，彼時還不曾每日固定坐在電腦前，也沒有隨時隨地上網解悶的智慧型手機，我們對日常生活的期待，全建立在每天晚上六點的衛視中文臺。

與動畫角色之間的情感，不光光靠劇情推動，更透過音樂浸潤，就像古典制約理論裡那條巴夫洛夫的狗，每當熟悉的旋律響起，心中的那股熱血就自動沸騰起來。

甚至會在成年後的某天聽到〈DAN DAN 心魅かれてく〉時，猛然想起和幾個鄰居小孩聚在一起看《七龍珠GT》的黃金時光。

《七龍珠音樂冒險盛會》音樂會現場。圖／亞春國際授權

走進七龍珠音樂冒險盛會

長大後，儘管有過不少聲嘶力竭的時刻，但最終我們誰也沒能激起火光，成為傳說中的超級賽亞人，如今更像是《七龍珠》裡的「飲茶」，早年還能逞逞威風，後來還是當一個安於平穩的凡人就好。

成為大人的諸多弊病之一就是充滿定見，走進台北流行音樂中心的前一刻，我甚至都還在懷疑：一場以老牌動漫為主題的音樂活動，真的能讓人感動嗎？

結果是——可以，而且不只是撐起，更像是特南克斯坐上時光機，帶我回到過去。《七龍珠》系列的音樂，一直有種魔力。它們不會沒有太複雜的編曲，但就是能準確扣住劇情的情緒節點，像是悟空打敗弗利沙時，背景音樂會讓你雞皮疙瘩直起；或者悟飯因為憤怒而超越了超級賽亞人時，那股熱血和眼淚的臨界點，由音樂來推到滿點。

《七龍珠音樂冒險盛會》活動主視覺。圖／亞春國際授權

從這一代到下一輩，龍珠仍是我們的共同語言

〈魔訶不思議アドベンチャー!〉一響，原唱高橋洋樹現身，全場歡呼。我身邊的觀眾年齡層橫跨超廣，有爸爸帶小孩來的、有穿著悟空T恤的、也有像我這樣已經進入社會多年，卻還是會關注新版龍珠大魔的大人。那一瞬間我們都不再是什麼「粉絲」，我們是被召喚回來的孩子。

現場並不是單純的交響音樂會，而是以影像、動畫片段、燈光設計與樂團演出同步結合的「沉浸式音樂劇場」。當你看見悟空初次變成超級賽亞人時，伴隨著現場管弦樂與鼓聲強襲與大螢幕金光閃閃的畫面，那不是懷舊，是實感的激昂。你甚至會發現：這些音樂原來比畫面記憶還要深刻。

從《七龍珠Z》到《GT》再到《超》，活動精選了不同篇章的重要橋段與代表音樂。不論你是哪個世代入坑，這次七龍珠40週年音樂冒險盛會，不只是給死忠粉絲的福利，更像是一場「時代交接的儀式」。無論你現在是三十幾歲的上班族、還是剛認識悟空的小學生，音樂都能幫你找到一個入口，進入這個充滿戰鬥與友情的宇宙。

台灣專業的配音員于正昌老師驚喜現身，滿滿情懷與回憶殺湧現。圖／亞春國際授權

《七龍珠音樂冒險盛會》結合太鼓演出，完美呈現動漫宇宙中的震撼視聽效果。圖／亞春國際授權

你也有屬於自己的「成長的BGM」嗎？

有時我覺得，動漫音樂其實是我們成長過程的配樂。像《幽遊白書》的〈微笑みの爆彈〉、《EVA》的〈殘酷天使的行動綱領〉、甚至《灌籃高手》的〈好想大聲說喜歡你〉，每一首歌都是某種青春符號，它們的旋律像是刻在我們腦海的某種印記，一放出來，就像在時光裡開了一扇門。

七龍珠不只讓我們「看」悟空變強，更讓我們「聽見」那個過程的情緒曲線。也許早已不是那個放學衝回家看卡通的小孩了，但只要音樂一下，那個「相信能夠變強」的自己，就會重新浮現。

作者簡介： 作家李豪。圖／李豪提供 李豪

1989年生，「豪友邀請」Podcast 製作人。畢業於國立臺灣師範大學特殊教育學系和表演藝術學士學位學程，退伍後多從事於流行媒體與藝文雜誌之間。好讀書，不求甚解；性嗜酒，家貧不能常得。著有詩集：《自討苦吃的人》、《瘦骨嶙峋的愛》、《傾國傾城的夢》、《滿是空無一物》；文集：《剩下的盛夏只剩下了盛夏》、《厭世者求生指南》等書。