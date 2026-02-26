走進春節發源地「閬中」：探訪三國蜀漢名將張飛長眠之地

文、圖_黃采薇

大概一個月前，你就開始期待過年了吧？農曆年不僅意味著最長的連假，豐盛的年夜飯，也象徵著萬象更新的新運道。但過節同時，你有沒有想過這個「農曆新年」是怎麼來的？故事得從距離成都大約3小時的閬（讀音同朗）中古城講起。

大約兩千年前的西漢，人們仍在使用的秦朝制定的「顓頊曆」，10月為每年首月，9月為最後一個月，季節則按照冬、春、夏、秋排序，這種曆法雖然與實際天象符合，卻為農業生產帶來諸多不便。於是，以落下閎為首的多位天文學家在長安制定新的曆法，確定了春、夏、秋、冬的順序，以孟春正月朔日為一年的開始，時年為漢武帝太初元年，此新曆也得名「太初曆」。

古城內吃得到道地的四川火鍋。圖／黃采薇

落下閎是四川閬中人，因為是這位大佬首次將正月定為歲首，正月初一定為新年第一天，催生了「春節」習俗，因此閬中也就成了「華人春節文化之鄉」。在這裡，春節不是一天，而是一整個季節，從臘八（農曆十二月初八）開始到二月二，整個古城沉浸在節慶氛圍中：家家戶戶貼春聯、掛燈籠，舞獅、踩高蹺等傳統民俗表演不間斷，人們吃閬中特色的年夜飯「八大碗」、守歲，然後逛熱鬧「春節文化主題廟會」。

閬中除了是春節發源地，三國時蜀漢大將張飛曾在閬中任太守，死後也葬於閬中。閬中人敬其忠勇，在墓址上立廟祠祭祀，是為「漢桓侯祠」。如果從修建的時間算起，漢桓侯祠已有一千七百多年歷史，雖然千年來屢遭兵火毀壞，但屢壞屢建，屢廢屢興，因此三國文化旅行，也是閬中旅遊的重頭戲。

作者簡介： 黃采薇 品牌人，用文字和影像說故事。十年間流轉於台北、北京、西安、深圳，現居杭州。 黃采薇。圖／黃采薇

