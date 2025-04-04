古人也玩社群？不只Threads發廢文，還能LINE來LINE去！

（內容／宋怡慧，編輯撰稿／一刻鯨選）

近日新社群平台Threads引爆熱潮，由於操作簡單，許多用戶在Threads爭相「發廢文」分享日常，並與他人「串文」交流互動。其實不只現代人瘋社群，古人也曾「社群成癮」，其中以唐朝詩人玩法最高端，互相以「贈酬詩」酬答唱和，就像使用LINE聊天般一來一往，白居易、元稹、劉禹錫等詩人都沉迷其中。

在唐憲宗元和十二年，「詩王」白居易和元稹同時遭貶，元稹貶到通州，白居易貶到江州，兩人距離數千里，白居易於是寫了一首〈夢微之十二年八月二十日夜〉傳給元稹：

晨起臨風一惆悵，通川湓水斷相聞。不知憶我因何事，昨夜三回夢見君。

「元稹啊，我今天起床一陣惆悵，你昨晚是不是想起我了呢？要不然我怎麼會半夜三更夢到你了？」

元稹「已讀」這首詩之後，立刻傳了〈酬樂天頻夢微之〉來回覆白居易：

山水萬重書斷絕，念君憐我夢相聞。我今因病魂顛倒，唯夢閒人不夢君。

「我們相隔千山萬水，書信都少了，難得你如此思念我，但是我現在因病纏身，只夢見一些不相干的人，就是夢不見你啊！」

古有子期和伯牙，中唐則有「元白」，雖然二人詩風截然不同，但詩作構思都表達出對好友的感念之情，也描寫內心的悽苦、分離的惆悵，就像現代人透過社群軟體抒發心情一樣，「贈酬詩」儼然形成中唐文友間連結友誼的一種新方式。

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〈宋人香山高會圖卷〉此畫為白居易致仕後，居洛陽香山，與七十歲以上友人名士共九人聚會歡醉吟詩的故事，又稱「香山九老圖」。 （圖／故宮open data）





風靡文人圈的自媒體網紅

〈與元九書〉是白居易寫給元稹討論文學的一篇長文，裡面有一段十分有趣：

日者聞親友間說，禮、吏部舉選人，多以仆私試賦判為準的。其餘詩句，亦往往在人口中。仆恧然自愧，不之信也。

「朝廷禮部、吏部在選拔人才的時候，都採用我應試的賦和判詞做為選才的標準，其他詩句也經常被人們口語相傳。聽到這些傳聞，心裡還有一點小小的慚愧，不太相信有這樣的事情發生。」

白居易其實是有點臭美地跟元稹說：「你知道嗎？不管是文人圈，還是當時火紅的歌妓圈，都有人不斷地傳唱我的詩作，我的文字變成了一個小風潮。」從這裡就可以感受到白居易極為得意寫下這段文字，因為有人喜歡自己的作品，是一件既得意又快樂的事情，這樣子的尊榮心態只能發個「炫耀文」來跟好朋友分享了！

我們也可以發現，中唐的文人也是懂得經營「自媒體」的高手，透過行銷包裝自己的詩作，讓旁人不斷傳唱提高能見度，等到自己的知名度水漲船高以後，就會吸引更多「粉絲」來追隨了。

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宋怡慧《跟著古人學做人！跨越時空的處世智慧》有聲課程 （圖片來源／一刻鯨選）