2025台北國際書展／高中教師周維毅、蔡禎恩以《小大人的公民素養課》探討常見公民議題

台北國際書展大獎兒童及青少年首獎得主周維毅、蔡禎恩今（4）日於台北國際書展開設「我想說什麼，都是我的言論自由嗎?—《小大人的公民素養課》」講座，講座以書中的「平等」、「自由」篇章作為主軸，在現場與民眾討論和互動，也引導民眾進一步思考公民議題。

書名：《小大人的公民素養課》

出版社：親子天下

周維毅、蔡禎恩兩人皆為高中公民老師，以《小大人的公民素養課》一書榮獲台北國際書展大獎兒童及青少年首獎，在講座當中，兩人探討許多台灣的公民議題，包括言論自由、女權、多元性別、種族歧視等。談及言論自由，蔡禎恩直言，台灣的公民素養還有很大的努力空間，大家需要仔細思考在言論自由的背後，是否有抓好其中的界線；周維毅也以近期在社群媒體的爭議文章作舉例，表示言論自由的基礎必須建立在不傷害他人和社會公益的前提之下，並不代表「我想說什麼都可以」。

公民教師周維毅

公民教師蔡禎恩

書中的女權議題從梳理歷史脈絡出發，對性別平等議題做深入探討，而周維毅也針對女權及女性主義作出解釋。周維毅表示，女性主義的目的是建立一個對所有性別平等的友善社會，所謂女權爭取的是性別平權，並非所謂的獨厚女性、排擠男性。

講座中也討論到社會對於原住民族、LGBTQ及移工的歧視議題，蔡禎恩提到，刻板印象會導致偏見、而偏見會造成歧視，希望能從刻板印象著手「打破」性別歧視，也能讓民眾瞭解到，每個人都有權利活出自己想要的樣貌。周維毅也分享，他在公民課程中讓學生到台北車站和移工進行訪談，引導學生了解移工議題的重要性，使他們願意進一步了解移工法律、社會文化等相關問題。

《小大人的公民素養課》一書一共分成「平等、自由、民主、法治」四大主題，書籍內容與圖像環環相扣，讓全年齡層的民眾都能對公民素養有更進一步的認識，周維毅和蔡禎恩也期許公民素養能夠向下扎根，讓國高中以下的兒童都能了解公民議題，以對話代替考科答案，跳脫「很會答題但不會思考」的框架。

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網