2024年Openbook好書獎圓滿落幕！麥田出版獲選5本最風光、八旗文化編輯聲援富察總編最動容

2024年Openbook好書獎於12月7日(六)下午兩點西門紅樓劇場舉行贈獎典禮。與會來賓包括今年的閱讀大使阮鳳儀導演、去年度好書獎得主作家陳列、師大翻譯所賴慈芸教授、隆田文化資產教育園區的渡槽兄，以及逾300位台灣創作者及出版人出席盛會，本次最大贏家是獲選5本好書的麥田出版，一口氣拿下五款木質獎盃，可謂全場最為風光，其次是遠流出版與時報出版兩大出版龍頭並列，各入選3本，尤其選書關懷多元議題，更透過書本體現生命力，備受推崇。中場並由新世代的越台混血女歌手桃子A1J演唱多首歌曲，炒熱氣氛，現場集合溫馨與歡笑，創作者與出版人一起享受出版盛事與榮耀時刻。

典禮首先由Openbook閱讀誌社長莫昭平開場，她分享關於今年獲獎好書的幾點特色，首先是有許多第一本：第一本台灣古生物科普書《好久不見》、第一本關於臺灣中級山專書《島嶼裡的遠方》、第一本《台灣瓷磚系譜學》，讓讀者透過磁磚了解臺灣時代演變與庶民生活歷史。

Openbook閱讀誌社長莫昭平致詞。圖／琅琅悅讀編輯室

其次是許多年長作者仍活躍在創作的第一線，今年89歲的台灣文學國寶級大師黃春明以童書《巨人的眼淚》獲獎，91歲的諾貝爾經濟學獎得主阿馬蒂雅・沈恩與85歲《悠哉日記》的日本漫畫界大師千葉徹彌，他們都還在親自寫作，而且都在作品中展現深邃的生命洞見。

第三點則是豐富的女性書寫，如《末代女礦工》、小說《女族記事》、《夜遊》、《一位女性殺人犯的素描》等。最後則是關於香港、中國、科技監控等議題，也有多部精彩作品。其他作品也充滿魅力，是好書也是好看的書。

麥田出版的《好久．不見》是今年獲選年度中文書之一，作者蔡政修帶書上台發表感言。

年度翻譯書獎：收穫各國作者線上感謝與祝福

翻譯書由台師大翻譯所賴慈芸教授贈獎，她提到英國布克獎、美國國家圖書獎也設置翻譯獎，可見翻譯的貢獻備受重視。近期常有AI的興起是否會威脅譯者的探討，但賴教授認為，如同19世紀攝影術發明，反而促成了藝術創作的突破，她相信有了AI的協助，脫離信實的魔咒，翻譯的黃金時代將要到來。

翻譯書由台師大翻譯所賴慈芸教授是「年度翻譯書」類贈獎人。圖／琅琅悅讀編輯室

許多國外作者在得知獲得這項華文地區最重要的好書獎時，都透過影片或文字表示榮幸和感謝。

印度當代最受矚目的文學新星舒班吉・史瓦盧普（Shubhangi Swarup），獲獎作品《寂靜的緯線》是她的首部小說，推出後十分暢銷，且獲得多項文學獎項。她提到書寫過程中特意閱讀許多非英語作品，特別是吳明益的《複眼人》對她影響甚深。台灣文學啟發了她的寫作，而今也在此獲得好書獎的肯定，她認為這是圓滿的因緣。

今年有兩位作者是台裔移民第二代，兩人都表示很高興能獲得好書獎的肯定，也認為這個獎項對他們而言意義非凡。現居紐約的《Stay True保持真誠》作者徐華說，當他寫這本書的時候，就很希望這些文字能在台灣被閱讀，因為青少年時期與父母在台灣一起度過的時候，也形塑了現在的他。而《離散的植物》作者李潔珂則提到，書中寫到生長在台灣的物種、也是對她的家族很重要的植物。

典禮現場播放獲獎書《保持真誠》（Stay True）作者徐華（Hua Hsu）的感言影片。圖／琅琅悅讀編輯室

另外，《香港不屈》作者林慕蓮也透過影片表示，這本中國禁書能獲得台灣人喜歡是一件重要的事情，同時也感謝八旗文化總編富察延賀守護自由的出版環境，而上台領獎的八旗編輯邱健智也同感回應並聲援總編，「今年是富察不在的第二年」，提醒大家不要忘記，而他們仍然會堅守工作崗位，引進更多好書給台灣讀者，並高呼「香港不屈，台灣不屈，八旗不屈」堅毅表述立場，博得大家好評及掌聲。

。圖／琅琅悅讀編輯室

年度童書暨青少年圖書：渡槽兄頒獎超歡樂

每年好書獎參加者最期待的，就是童書與青少年圖書的贈獎者。今年由來自台南隆田文化資產教育園區的渡槽兄擔任，可愛的造型與肢體動作，為典禮現場帶來溫馨歡樂的氣氛。

第二次獲得好書獎肯定的《大象哈努》作者阮莊是越南野生動物保育員，目前在肯亞安博賽利國家公園工作的她，呼籲大家支持大象保育工作之外，影片中也與快樂的大象們一同入鏡，分享得獎的喜悅。

與書中主角一同入鏡的還有《誰是魔法王》的香港繪本作者張韻珊和她55歲才開始學游泳、愛上大海的外婆。資深文學前輩黃春明的經典童話《巨人的眼淚》改編成繪本，讓人耳目一新，他認為童話不只是為了兒童讀者而寫，對於成人也是很有意義的。

資深文學前輩黃春明的經典童話《巨人的眼淚》改編成繪本，讓人耳目一新。圖／琅琅悅讀編輯室

年度生活書：女力爆棚外 在地文化亦更加突出

金馬獎最佳新導演得主阮鳳儀不但擔任今年好書獎的閱讀大使，也擔任今天典禮年度生活書的贈獎人。她說，電影的時間跟空間是被導演或製作團隊決定好的，但是一本好的書可以陪伴讀者一天、一個月甚至好幾年，而她認為電影跟出版產業目前都面臨新的危機與困境，一直努力想把好的內容推給大眾，有時聲嘶力竭。台灣電影與台灣文學一直息息相關，是彼此滋養，也彼此鼓勵。

金馬獎最佳新導演得主阮鳳儀於典禮是「年度生活書」贈獎人。圖／琅琅悅讀編輯室

她謝謝眾多出版社推出許多好書，讓她得以度過寫劇本的困境，也特別感謝台灣女性創作者，將他們的生命經驗書寫其中，從中學習許多，也獲得勇氣。

金馬獎最佳新導演得主阮鳳儀（右1），頒獎給《在夾縫中抵抗》作者唐佐欣（右2），與大觀居民阿秋檳榔攤一家人（左3）一同上台領獎。圖／琅琅悅讀編輯室

記錄大觀社區拆遷過程的《在夾縫中抵抗》作者唐佐欣，與大觀居民阿秋檳榔攤一家人一同上台領獎，阿秋阿姨除了感謝唐佐欣當年的協力，也直率地要觀眾多多買書支持佐欣，現場氣氛熱烈。

《台灣瓷磚系譜學》的作者堀込憲二領獎時透露，研究磁磚二十多年，家裡收藏了很多磁磚，讓家人有點不滿，很高興能獲得好書獎，也希望可以因此讓家人接受他的磁磚收藏。

年度好書獎中文創作類：

去年好書獎得主陳列擔任今年度好書獎中文創作類的贈獎人時說，好書獎是經過一整年的時間評選出來的，能得到這個獎真的很不容易。也認為對於讀者，是很有參考價值的書單，典禮過程中介紹的各種中文、翻譯書或生活書，他都很想去買來閱讀。

去年好書獎得主陳列致詞，同時也是擔任今「年度中文創作書」的贈獎人。圖／琅琅悅讀編輯室

以《末代女礦工》書寫自己阿嬤礦工生命故事的戴伯芬說，通常都是出版社在催促讀者，但她希望能儘早讓高齡96歲的阿嬤看到這本書，所以反過來經常是她這個作者在催促出版社。今年4月份這本書出版的時候，不識字的阿嬤看到這本書的封面說：「怎麼這麼𠢕！（台語，很棒之意）」她相信現在在天上的阿嬤若知道這本書獲得好書獎，一定也會說：「怎麼這麼𠢕！」

典禮的壓軸，穿著一席高野山真言宗僧服的《台北男神榜》作者唐墨上台領獎，他以流利的台語、彷彿單口相聲的氣勢發表得獎感言，也點出典禮地點紅樓在歷史上與宗教、寺廟的關連，為典禮帶來歡樂而知性的尾聲。

《台北男神榜》作者唐墨上台領獎。圖／琅琅悅讀編輯室

Openbook好書獎揭曉後，主辦單位將協同全台圖書館辦理導讀講座，目前有10場年度好書導讀講座在各地舉辦，西門紅樓一樓也循往例策畫「年度好書回顧展」，將「年度中文創作」、「年度翻譯書」、「年度童書／青少年圖書」、「年度生活書」4大獎項，總計40本好書，精彩紛呈，歡迎有興趣的觀展者蒞臨翻閱。Openbook好書獎主辦方也預計自2024年12月起展開10場獲選書系列講座，將熱騰騰好書推介至台灣各個角落，歡迎有興趣讀書人自由選擇報名參加，活動詳情見Openbook官網或臉書粉絲專頁查詢。

2024 Openbook年度回顧特展，歡迎所有觀展者蒞臨。圖／琅琅悅讀編輯室

2024 Openbook年度回顧特展，歡迎所有觀展者蒞臨。圖／琅琅悅讀編輯室

2024 Openbook年度回顧特展，歡迎所有觀展者蒞臨。圖／琅琅悅讀編輯室

2024 Openbook年度回顧特展，歡迎所有觀展者蒞臨。圖／琅琅悅讀編輯室

2024 Openbook年度回顧特展，歡迎所有觀展者蒞臨。圖／琅琅悅讀編輯室

40本得獎書單一次看：