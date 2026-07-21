琅琅悅讀四周年「換乘悅讀」啟航　線上線下四大任務、首度快閃松菸市集，限量紀念娃包即將登場

在 AI 與短影音快速改變閱讀習慣的數位時代，現代人頻繁穿梭於不同螢幕、平台與閱讀載具之間。聯合線上旗下「琅琅悅讀 」於今年 5 月底攜手 Readmoo 讀墨推出聯名電子書 店「琅琅讀墨 」，提供超過 30 萬本電子書藏書，打造更便利的數位閱讀體驗，也開啟品牌從內容閱讀延伸至數位書店的新里程碑。

迎接成立四周年，「琅琅悅讀」自即日起至 8 月 31 日推出【換乘悅讀】周年慶 活動，以「航空換乘」結合「閱讀轉乘」概念，呼應讀者穿梭於網站、電子報、電子書店與實體活動等不同閱讀場域，傳達「閱讀，是唯一不需要護照的移動方式。無論身在何處，都能透過閱讀前往不同的人生風景」的品牌理念。活動期間除推出四大艙等任務與重磅專題外，也將於 7 月 25 日、26 日在松山文創園區 舉辦首次線下市集「文字起飛日」，邀請讀者共同展開一場跨越線上與線下的閱讀旅程。

從內容平台到電子書店 打造完整閱讀旅程

今年 5 月，「琅琅悅讀」與 Readmoo 讀墨攜手推出聯名電子書店「琅琅讀墨」，提供超過 30 萬本電子書，讓讀者從閱讀文章、訂閱電子報到選購電子書，都能在同一閱讀生態中自由探索。本次四周年以「換乘悅讀」為主題，正是延伸這項合作概念，希望每一次閱讀都像一次自在的轉乘，無論是瀏覽網站、閱讀電子報、沉浸電子書，或走進實體市集，都能在不同閱讀場景間自由切換，發現更多值得收藏的故事。👉 立即前往 琅琅讀墨 ｜👉立即前往 領取250元購書金

琅琅讀墨最新上線消費折抵回饋購書金功能，登入就能領250元購書金！圖／琅琅悅讀

四大艙等任務 帶領讀者輕鬆完成「心靈換乘」

為回饋讀者，「琅琅悅讀」精心規劃了線上至線下的「換乘」體驗，讓讀者在不同場域中自由移動：

【經濟艙】新訂閱見面禮： 登入 udn 會員並成功訂閱「琅琅悅讀電子報」，即送 U 利點數 30 點。

【商務艙】投票抽禮券： udn 會員專享！訂閱並票選上半年熱門文章20選，即可參與千元禮券抽獎。👉 立即前往 琅琅悅讀4歲周年慶 回顧2026上半年閱讀聲量TOP20關鍵詞

【豪華艙】文字起飛日： 7 月 25 日、26 日松菸實體快閃 ，限量質感周邊與好禮現場大放送。👉 立即前往 文字起飛日 活動一覽

【頭等艙】尊爵乘客加碼： 8月 31 日前已訂閱的 VIP 讀者，有機會抽到價值萬元的時尚行李箱組。

重磅專題《書頁闖江湖》 7/21 起週週更新

除了豐富的互動回饋，「琅琅悅讀」將於 7 月 21 日起，每週二推出連續 8 週的重量級企劃——《書頁闖天涯：異鄉食衣住行的閱讀索引》專題。本次特別邀請到毛奇、汪正翔、田威寧、鄧九雲、鍾瑤、耿一偉、鄧小樺等跨界文化名人與作家，體驗最極致的「換乘」閱讀樂趣，敬請期待。👉 立即前往 書頁闖天涯：異鄉食衣住行的閱讀索引

「琅琅悅讀」致力於提供全新且優質的閱讀體驗，無論是網站內容策展、「琅琅讀墨」聯名電子書店，再到線上線下整合活動，希望打造更完整的閱讀生態。四周年以「換乘悅讀」為起點，邀請每位讀者在忙碌生活的換乘空檔翻開下一頁，穿梭於不同閱讀場域，發現屬於自己的閱讀風景，盡享悅讀。

活動資訊： 換乘悅讀─閱讀是唯一不需要護照的移動方式

時間：7 月 13 日至 8 月 31 日

立即訂閱去：https://reading.udn.com/act/subscribe/