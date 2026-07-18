林志玲再次為藝術獻聲！美國托雷多美術館52件珍藏 「古典光影大師：林布蘭到哥雅」在富邦美術館隆重開展

美國 百年藝術 殿堂 Toledo Museum of Art（托雷多美術館） 首度大規模來臺！由富邦美術館 、時藝多媒體 與托雷多美術館共同策劃的「古典光影大師：林布蘭 到哥雅─ 托雷多美術館珍藏展I」，於7月18日富邦美術館正式開展。開幕記者會由富邦金控董事長蔡明興、富邦美術館館長翁美慧、時藝多媒體董事長黃文德、托雷多美術館副館長 Andrea Gardner 共同揭開序幕，並邀請本次展覽代言人 林志玲 驚喜現身，宣布這場橫跨三百年歐洲 藝術史的重要國際特展正式與台灣觀眾見面。

「古典光影大師：林布蘭到哥雅─托雷多美術館珍藏展I」展覽主視覺。 圖文／富邦美術館、時藝多媒體提供

本次展覽精選托雷多美術館 52件珍貴館藏，集結林布蘭（Rembrandt）、哥雅（Francisco de Goya）、透納（J. M. W. Turner）、范・戴克（Anthony van Dyck）、弗拉戈納爾（Jean-Honoré Fragonard）等藝術史重量級名家真跡，透過宗教、歷史、人物肖像、自然風景與日常生活等多元題材，帶領觀眾穿越三百年藝術發展歷程，感受古典藝術在人文精神、情感表現與光影技法上的深厚魅力。

美國百年藝術殿堂首度來臺 52件珍藏呈現藝術的黃金時代

創立於1901年的 Toledo Museum of Art（托雷多美術館），為美國最具代表性的藝術博物館 之一，館藏超過三萬件藝術作品，涵蓋古代文明、歐洲繪畫、現代藝術與當代創作等重要收藏，長年以卓越館藏品質與藝術教育推廣享譽國際。

本次更是托雷多美術館珍藏作品首度大規模來台展出，精選52件館藏名作，橫跨文藝復興晚期、巴洛克、荷蘭黃金時代、洛可可、新古典主義與浪漫主義等重要藝術流派，讓台灣觀眾無須遠赴美國，即可近距離欣賞世界級藝術珍藏，完整認識歐洲古典繪畫的發展脈絡。

圖／琅琅悅讀編輯室

林布蘭到哥雅展＿大師作品齊聚 圖文／富邦美術館、時藝多媒體提供

林布蘭、哥雅、透納大師真跡齊聚一覽古典藝術三百年風華

「古典光影大師：林布蘭到哥雅」匯聚林布蘭、哥雅、透納、范・戴克、弗拉戈納爾、維傑—勒布朗、法蘭斯・哈爾斯等歐洲藝術史重要畫家代表作品，展覽涵蓋宗教神話、宮廷肖像、歷史敘事、自然風景、靜物與日常生活等多元題材。

從林布蘭細膩而充滿戲劇性的光影運用、哥雅深刻的人性觀察，到透納如詩般描繪光線與自然景色的表現，觀眾將循著大師的創作視角，走進歐洲文明的重要時代，感受古典藝術如何透過畫筆記錄歷史、描繪情感，並成為跨越世紀的人文瑰寶。

林布蘭到哥雅展＿展區焦點作品。 圖文／富邦美術館、時藝多媒體提供

約瑟夫・馬洛德・威廉・透納《威尼斯聖地墓園》。 圖文／富邦美術館、時藝多媒體提供

展覽代言人林志玲獻聲語音導覽，用聲音陪伴觀眾走進藝術世界

本次展覽特別邀請 林志玲 擔任展覽代言人，以溫暖細膩的聲音陪伴觀眾欣賞每一件經典作品，帶領大家深入認識畫作背後的創作故事、藝術風格與時代背景，讓觀展體驗更加豐富而立體。

林志玲多年來持續投入文化藝術、美感教育及公益推廣，長期支持藝文活動，也相信藝術是跨越語言與文化的重要媒介。此次受邀擔任展覽代言人，希望透過聲音拉近觀眾與藝術的距離，陪伴更多人以輕鬆自在的方式走進古典藝術世界，發現每件作品所蘊含的人性、情感與時代精神。

本次展覽特別邀請 林志玲 擔任展覽代言人，以溫暖細膩的聲音陪伴觀眾欣賞每一件經典作品。 圖文／富邦美術館、時藝多媒體提供

富邦金控以藝術連結生活 攜手推出卡友專屬觀展優惠

本次展覽獲得富邦金控大力支持。富邦金控長期致力於藝文推廣，秉持「正向力量 成就可能™」品牌精神，持續以實際行動支持文化藝術發展，期盼透過藝術為社會注入更多溫度與啟發。此次支持富邦美術館年度重量級國際藝術大展，將世界級藝術珍藏帶進台灣，讓更多民眾有機會近距離感受藝術之美，進一步激發對藝術文化的感知與想像。

為鼓勵更多民眾走進美術館，展覽期間凡持台北富邦銀行任一信用卡於展覽現場購票，即可享優待票價每張450元（每卡限購4張）；於展覽商店消費亦可享紀念品95折優惠（特定商品除外），邀請民眾一同體驗世界級藝術盛宴。

富邦美術館館長 翁美慧致詞。 圖文／富邦美術館、時藝多媒體提供

台灣大哥大支持文化內容 專屬用戶優惠打造美好體驗

台灣大哥大長期關注內容產業與文化體驗發展，從影視、音樂、體育到藝文展演，持續以實際行動支持台灣優質內容發展與國際交流。此次支持富邦美術館年度重量級國際藝術大展，將世界級藝術作品帶進台灣，讓觀眾無須遠行，即可近距離欣賞林布蘭、哥雅、透納等藝術史大師的經典創作。

為開啟更多民眾接觸世界與感受藝術的可能性，展覽期間台灣大哥大用戶於展覽現場出示台灣大哥大用戶手機畫面，購票即可享優待票價每張450元（每位用戶限購4張）；於展覽商店消費另享紀念品95折優惠（特定商品除外）。台灣大哥大期望透過多元文化參與，讓更多人親近世界級藝術，豐富台灣文化生活，開啟更多美好體驗。

富邦美術館外觀。 圖文／富邦美術館、時藝多媒體提供

力晶文化基金會深耕美學教育 美感體驗傳遞溫暖能量

展覽亦特別感謝公益贊助單位 力晶文化基金會 的支持。基金會長期透過「力晶美學藝堂」推動藝術教育與美感扎根。本次規劃多元教育推廣活動：除了邀請民眾藉由深入淺出的免費公開講座親近大師作品，亦走入花東與澎湖舉辦三場校園講座，將藝術教育資源帶入偏鄉與離島，讓資源突破地域藩籬限制，實踐藝術資源共享，點亮偏鄉校園、拓展學子視野；此外，積極規劃公益觀展活動，將藝術關懷的觸角延伸至多元社群，邀請更多族群感受美學滋養，從中獲得紓壓與療癒。基金會期許美學教育在各地深耕發芽，讓大眾與學子透過美感體驗，收穫生活中的溫暖能量。