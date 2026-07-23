琅琅悅讀預備起飛，訂閱領限量「機票金句卡」，讓書中的一句話陪你出發！

文／琅琅悅讀

「改變人生」似乎已是 2020 年代的顯學。四處都有人宣稱能用一支短影音、一集 YouTube 節目校準你的思維，暗示能讓你接下來的日子過得更好。

不過稍微留意下，你會發現他們很少將「改變人生」喊出口。大抵是這句口號太也沉重，除非是詐騙犯，否則再虛妄的人也無法輕易許下這般承諾。

這也是為什麼我們需要閱讀 。

人活得好端端的，為什麼要閱讀？我們說，那是為消解「改變人生」的宏大。閱讀能做到的，是對你的人生觀進行微調。

金句不同於閱讀，金句只是起點，只是索引。翻開它們所在的書，有些事會在夜裡亮起來。

活動 資訊 活動時間：2026/7/25－2026/7/26 15:00－21:00 活動地點：松菸 文創園區《文字起飛日》 活動辦法：凡完成並出示「琅琅悅讀電子報」訂閱畫面，即可獲得限量「機票金句卡摸彩券」乙張（每日限量 200 張），現場共有四款設計，憑摸彩券還能參與加碼抽獎。 ✈️ 立即前往活動頁，領取你的機票金句卡 https://reading.udn.com/act/subscribe/

哪一句話，曾精準擊中你的當下？編輯精選 4 本話題好書與重磅金句，為你解構字裡行間的思考。跟著這份閱讀指南，一起找到屬於你的文字解方吧！

✈️【機票金句】 事情的發生未必有目的，也不必然找得到原因，也許他只是想知道，腳走不到的地方會有多遠。

選句理由：

人們總是習慣為事情尋找意義及因果，但強求往往造成痛苦。有些追求就是為了追求本身，接受事情沒有原因，接受自己可以被靈感、衝動驅使，等著的不見得是走投無路，反而是另種精神自由。

書名：《辯護士小姐》

作者：官雨青

上架平台：琅琅原創

上架日期：2025年03月23日

《辯護士小姐》

1923年，在關東大地震失去母親的梅子，與辯護士父親來台展開新生活，在臺灣神宮偶遇的男孩清之助，療癒了梅子的傷痛與鄉愁，樂觀的梅子，瞞著父親在女給珈琲館解答民眾法律問題，在發現父親愛上本島女婢後，自己的愛情也被啟蒙，經歷前衛的帝國裸女畫展、追求殖民地民主引發的全台大搜捕、因嬰屍引發的婦女褪褲摸乳案，以及後來的裸體畫家武田謀殺案，梅子慢慢確立自己想要邁向女性辯護士之路。

梅子的民主意識啟蒙，也隨著清之助的密探身份曝光一路開展，到清之助因殺人罪入獄而達到高潮，然而梅子的夢想是成為日本第一女辯護士，而清之助的密探雙面諜身份，激發了兩人愛情火花，也註定兩人各自追求理想的代價，就是講好的別離。

✈️【機票金句】 面對的不見得是要去的方向，背對著的也不見得剛從那裡過來。

書名：《最初看似新奇的東西》 作者：鄧九雲 出版社：南方家園 出版時間：2018年6月25日

選句理由：

生活總有這樣的時刻。你持續看著遠方，對目標卻仍不無猶豫觀望，很可能連「看著」都是半推半就的，為的只是忘掉身後還未放下或完結的困厄與無奈。你想喘口氣。沒事，人生從來都不是一條直線，允許複雜，你會意識到自己比想像中的要來得有韌性。

《最初看似新奇的東西》

這樣說吧，蒙太奇根本不是什麼新東西，人類的記憶就是蒙太奇。

記憶畫面在不同的時間有不同的排列組合，故事就如我們所願地被留在大腦裡了。

這樣講有點俗氣，但確實我們都在自編自導，整個世界不過是配角。

13個角色，16篇獨白，一通電話。馬欣作家、楊凱麟台北藝術大學藝術跨域研究所教授、謝盈萱演員聯合推薦。

✈️【機票金句】 想要改變人生超簡單，去做你不會做的事，吃你不喜歡吃的東西，去你不會去的地方。

書名：《她的名字是一條魚也是一隻鳥：愛與自由，歡迎對號入座》

作者：鍾瑶

出版社：時報出版

出版日期：2025年11月25日

選句理由：

每天吃一樣的早中晚餐、走一樣的路回家，生活當然長得一模一樣。與其待在前不巴村後不著店的焦慮，認清人生就是由無數個小選擇堆疊出來，或許更為明智。

跳出舒適圈不一定要冒險，打開一本書，就是允許自己經歷一次非典型的選擇。也許新視野與機會，就會從字裡行間滲透進你的生活。

《她的名字是一條魚也是一隻鳥》

以散文形式訴說著自己或他人的故事，

那些轟轟烈烈的愛情、不安於室的冒險、成為無數女性的嘴替說出難以啟齒的課題…

有些故事甚至在鍾瑶的誹聞裡你也讀到過，

無論你遇到誰？感受到了什麼？

歡迎，對號入座。

✈️【機票金句】 真心和真心之間的距離，有時很遠有時很近，但好在真心不會變......。

選句理由：

人與人間的距離，難以測度。有時不過多出幾件固定的日常瑣事，都會導致疏遠；一個交換眼神的默契，卻又讓我們瞬間靠近。反反覆覆，無可逃避。唯有真摯，才等得到再度交會。

書名：《在小山和小山之間：故事大爆炸年度首獎之作》 作者：李停 出版社：悅知文化 出版時間：2026年1月28日

《在小山和小山之間》

「我的女兒，她要過跟我相反的生活。」

「媽媽還繼續著多年以來的習慣，對我的一切都不滿意。」

從孕育生命那一刻起，我們之間就長出了永恆的誤解與羈絆。

媽媽獨自來到異國，與定居於此的待產女兒重啟久違的同居生活，在狹小的公寓裡，兩人因語言、文化、價值觀等差異而摩擦不斷，也在相處的過程毫不留情地揭開彼此生命中的傷口。母親為女兒隱忍一生的羞辱與心碎；女兒想逃離母親的愛，卻不得不面對童年陰影與婚姻危機……