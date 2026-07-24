從維京人到基督徒 世界文化遺產「耶靈石」看丹麥歷史與藍牙取名來源

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基督受難彩色復原圖
基督受難彩色復原圖

文、圖_江采蘋

盛夏的 ，陽光灑落在廣闊的平原。這個今日以童話、設計與高福利社會聞名的 國家，其實有著超過千年的歷史。丹麥何時開始成為「丹麥」？這片曾經屬於維京人的大地，為何成為現今教堂林立的國度？問題的答案，靜靜佇立在丹麥中部的耶靈村莊。這裡平原和農田綿延，在一座小墓地中，立著兩塊刻寫盧恩字母的巨石──耶靈石。

耶靈石造於10世紀，較小的一塊由丹麥開國國君老戈姆所立，碑文寫道：「戈姆國王為其妻提拉立此紀念碑，其乃丹麥之星。」這是丹麥境內官方首次使用丹麥之名。較大的耶靈石由老戈姆之子哈拉爾所立，碑文提到「哈拉爾贏得了全丹麥與挪威，並使丹麥人成為基督徒。」哈拉爾外號「藍牙」，他將原本鬆散的部落統一為國家，傳說他親眼見證一名傳教士手握燒紅的鐵而不受傷，因此改信基督教，並令全丹麥子民受洗。這塊耶靈石的另外兩面，一面刻有獅子與巨蛇纏鬥的圖騰，一面則是基督受難圖，呈現經典維京藝術風格。耶靈石不僅是 ，更被尊為「丹麥的出生證明」。

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如果你被「藍牙」吸引注意，沒錯，藍牙技術正是以他命名的。1990年代末期，通訊產業規格混亂，包含瑞典Ericsson、芬蘭Nokia的幾家電信業者希望聯合開發一種跨裝置的無線技術，他們以藍牙哈拉爾統一丹麥的偉業為靈感，將之命名為Bluetooth。我們熟悉的藍牙符號，便是由藍牙哈拉爾的盧恩文縮寫及組成。

耶靈石的隔壁有一所維京王博物館，可以透過互動裝置認識維京人的歷史和生活、探索藍牙國王的身世。目前館內還有溫德列夫寶藏的特展，這是一批出土於耶靈附近的黃金 ，為丹麥近年最偉大的 發現。

Kongernes Jelling
地址_Gormsgade 23, Jelling 7300
時間_10:00-17:00

本文作家

江采蘋◎愛好古文明的藝文工作者，近期興趣是蒐集世界文化遺產。

旅讀 第172期
出版頻率：月刊
出版日期：2026-06-01

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