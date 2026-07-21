琅琅悅讀「文字起飛日」松菸限定快閃站　限量收藏娃包、千元禮券等你帶回家

想不想體驗一場「不需要護照的世界之旅」呢？聯合線上旗下閱讀品牌「琅琅悅讀 」將於 7 月 25 日、26 日每日 15:00 至 21:00，首次舉辦線下活動，將在松山文創園區 「夏日松一下 Songyan Summer Festival」週末市集 中推出四周年限定快閃活動【文字起飛日】。現場以「換乘候機室」為主題，將網站周年慶 「換乘悅讀」概念搬進實體空間，邀請讀者在生活的換乘空檔，透過閱讀展開一場跨越文字與想像的旅程。

今年 5 月，琅琅悅讀攜手 Readmoo 讀墨推出聯名電子書店「琅琅讀墨」，提供超過 30 萬本電子書，串連網站內容、電子報與電子書閱讀體驗。四周年以「換乘悅讀」為主題，正是希望讀者能自在穿梭於不同閱讀場域，無論是閱讀一篇文章、翻開一本電子書，或親自走進活動現場，都能找到屬於自己的閱讀風景。

首次舉辦線下活動，琅琅悅讀也特別設計充滿旅行感的互動體驗。現場將提供「行李箱」、「探險地圖」等拍照道具，打造宛如候機室的閱讀空間，邀請民眾打卡留念。凡完成並出示「琅琅悅讀電子報」訂閱畫面，即可獲得限量「機票金句卡摸彩券」乙張（每日限量 200 張），共有四款設計，結合旅行登機證概念與閱讀金句，讓每一張都像是一張通往下一段故事的登機證。憑摸彩券能參與加碼抽獎，有機會獲得千元百貨禮券及 7-ELEVEN 禮券！

除了閱讀體驗外，活動也首度推出「琅琅悅讀收藏娃包」作為四周年限定周邊。民眾只要現場於「琅琅讀墨」購買任一本電子書（不限金額，0 元書除外），即可免費兌換限量收藏娃包一只（每日限量 100 份，送完為止）。若同時完成電子報訂閱及電子書購買兩項任務，還可再獲得限量收藏貼紙，將閱讀回憶一併帶回家。

圖／琅琅悅讀編輯室

此次快閃活動也響應松山文創園區暑期夜生活活動「夏日松一下 Songyan Summer Festival」，以「音樂、運動、文化」為主題，集結樂團演出、國際交流、生態走讀、運動體驗及連續十週的週末文創市集，希望透過多元活動，打造夏日最具特色的城市文化聚點。琅琅悅讀也期待藉由首次參與文創市集，讓閱讀走進日常生活，與更多讀者相遇。

這個夏天，不妨走進松菸，在閱讀與旅行交會的候機室停留片刻。或許下一段旅程，不必護照，只要翻開下一頁，就能啟程。

即日起至9/6「夏日松一下」活動期間，松菸口每週六日，連續10週的週末文創市集，週週好玩驚喜不間斷！圖／松菸文創園區提供

活動資訊： 【文字起飛日──松菸限定快閃站】

時間：7/25（六）至7/26（日），開攤時間 15:00－21:00

地點：松菸文創園區 松菸口 文創市集 (鄰近台北捷運國父紀念館5號出口) 注意事項：

1. 機票金句卡具有摸彩券資格，需完成訂閱並填寫你的udn ID後投入我方摸彩箱，限量200張/日，每組udn 帳號限領1張，中獎名單預計將於 8 月 1 日公布。

2. 琅琅悅讀限量紀念娃包，限量100件/日，每組udn 帳號限領1件 ，數量有限，贈完即止。

3. 主辦單位保留隨時修正、暫停、終止或解釋本活動之最終權利（包括但不限於更換活動、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），並以本活動網站公告為準。

4.如遇颱風等不確定因素市集取消，我方將配合場地方松菸的公告為主執行，並將於臉書另行通知。