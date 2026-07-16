2千年前漢代女子示範帥氣斬孽緣！台大名師歐麗娟用古詩詞陪你度過分手陣痛期

現代人面對被劈腿或失戀的痛苦，常陷入自我懷疑。然而，兩千年前的古人早已給出最帥氣的解答！臺大中文系教授歐麗娟 在U好學「一刻鯨選 」中推出《醉美古詩詞》系列課程，將古代詩歌 化為「那時代的流行歌」，帶領現代人在古人的智慧中，找到心靈的安適與自我療癒的力量。

在歐麗娟教授最新釋出的短影音中，她深入解析了漢代樂府詩《有所思》中的經典故事。詩中的女主角原本滿心歡喜地準備了珍貴禮物，期待送給遠方的摯愛，卻意外得知對方劈腿、另結新歡的殘酷真相。面對背叛，她沒有卑微地哀求挽留，也沒有落入「是不是我不夠好」的自我否定，而是做出震撼兩千年的決定——「拉雜摧燒之，摧燒之，當風揚其灰。」將所有信物砸碎、燒毀並隨風揚去。

不過，也不是讓你真的燒東西洩憤哪！歐麗娟教授指出，這並非一昧洩憤之舉，其實這更像是一場「對自己的成全」。她雖然悲傷，但拒絕將自己永遠困在痛楚與內耗之中，因為《有所思》颯爽女子告訴我們：真正的堅強，不是沒有情緒，而是在情緒最洶湧的時候，依然選擇不放棄自己，用最堅強的姿態把變質的愛情留在昨天，勇敢地向前Move on。

歐麗娟《醉美古詩詞》共推出三個系列課程，深入解讀 47 位詩人與 200 餘首作品。曾榮獲全球開放教育聯盟「教學者獎」的歐麗娟教授，不採用死板的字句注釋，而是以深入淺出的方式還原古人最真實的人性情懷。不論你是想療癒失戀情傷，還是想在日常中培養品鑑文學之美，這門聲音課都將是你溫暖指引，不只要陪你當個人間清醒，更要讓你當個有墨水的人。

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