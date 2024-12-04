2024Openbook好書獎公布40本好書！創作議題歷屆最豐，匯聚台灣出版界Team Taiwan之作

年關將近，備受矚目的華文出版界年度盛事Openbook好書獎得獎名單搶先揭曉！今年好書獎已屆第8年，得獎作家中有不少讀者熟悉的人名，包括：黃春明、童偉格、顧玉玲、房慧真、胡慕情等資深和年輕輩台灣創作者。創作不懈的邱承宗、馬尼尼為、馬翊航及越南的動物保育員阮莊，今年都以新作第二度獲得好書獎的肯定；4月甫獲得國際安徒生大獎插畫獎的席尼‧史密斯更是第三度獲獎。另外，諾貝爾經濟學獎得主阿馬蒂雅．沈恩，以及甫於月前成為首位獲得日本文化勳章的漫畫家千葉徹彌，亦在得獎名單之列，頒獎典禮預計將在12月7日西門紅樓舉行！

今年的得獎好書名單中，本土作品豐富多元。文學創作方面，散文泉湧豐沛，馬翊航《假城鎮》細緻地編織出對當代生活的特異觀察；擁有單口喜劇演員、推理作家、高野山真言宗僧人身分的唐墨，將各方雜學在《臺北男神榜》中巧妙串聯，揉雜出行雲流水的獨特敘事風格。

現代新詩風格紛陳，王和平《過動公寓》用強烈的語調表達生活經驗裡的驚異、慾求、困惑和不恭。久違的作家李佳穎交出小說《進烤箱的好日子》，文字優美流暢，敘事充滿魅力。資深小說家童偉格的《拉波德氏亂數》則彷彿伸出一隻援手，牽握讀者走進歷史的霧中，感受「集體暴力的真實樣態」。

《假城鎮》馬翊航（陳宥中攝影）

翻譯文學方面，決選評審指出，今年全球老中青三代創作者都交出了漂亮的成績單。他們或以奔騰的想像往前挖掘前現代；或重新丈量自由，提出強悍犀利的批判；或帶來俏皮活潑、高度實驗性的新語言。

其中，美籍台裔作家徐華的《Stay True保持真誠》側寫了父子兩代橫跨太平洋的回憶，成長經歷與台灣發展歷程疊合，成為新興台美移民書寫的特殊風景。而能夠駕馭歷史縱深、擅長跨越多元視角的美籍日裔作家柳原漢雅，近900頁的新作《前往天堂樂園》可說是批判美國夢的史詩三部曲。

2024Openbook好書獎 年度中文創作／年度翻譯書．文學類 決選評審團，左起曹疏影、楊小濱、梁一萍、李屏瑤、孫梓評

2024Openbook好書獎 年度中文創作／年度翻譯書．非文學類 決選評審團，左起：黃貞祥、李拓梓、林宗弘、張隆志、阿潑

➤許多第一本：台灣古生物、台灣中級山

台大副教授蔡政修的作品《好久．不見》，是第一本以台灣為背景，探索陸域與海域生命演化古生物奧祕的科普書，逸趣橫生且充滿探險，揭示台灣土地上曾經存在的生命奇觀與遠古奧祕。

適合用來走讀台灣，按圖索驥的，還有崔祖錫著《島嶼裡的遠方》，是首部關於臺灣「中級山」的專書。以大量攝影、地圖及層次分明的文字解說，描繪出臺灣12大山區的中級山輪廓。《台灣磁磚系譜學》為長居臺灣的日本學者堀込憲二花了20多年時間，以大量全彩圖表，讓讀者深入了解臺灣時代演變與庶民生活歷史。

《台灣磁磚系譜學》堀込憲二（陳宥中攝影）

胡慕情《一位女性殺人犯的素描》完整披露台灣女性死刑犯林于如的故事，辨析案件疑點，不僅是今年台灣死刑廢存的深度參照著作，也是精彩絕倫的非虛構寫作。

出版界的Team Taiwan中，還有更多女性創作者展現凝視歷史的獨到方式，如房慧真的《夜遊》，將個人情感教育與台灣解嚴斷代雙線編織；利格拉樂．阿𡠄的《女族記事》則以小說筆法鋪陳排灣族母系社會四代女子生命史，道出台灣現代化過程中，原住民女性的榮耀與困境。

《一位女性殺人犯的素描》胡慕情（陳宥中攝影）

➤國際作家關注中國監控議題，更有台日友好

引人注目的是，不少得獎書籍都與當代社會進行了深刻對話。在第一波公告的國外作家得獎感言中，《香港不屈》作者、澳洲媒體人林慕蓮提到：「對於一本被中國查禁，至今無法輸入中國的書，能夠受到台灣讀者的喜愛，實在意義重大。」她聲援至今仍被中國拘留的八旗出版總編輯富察。

《監控國家》的作者、《華爾街日報》中國分部副局長李肇華則提醒台灣讀者，數位監控科技在近年來已經爆炸式成長，尤其是中國政府運用這些技術來加強社會控制。他強調，在威權主義逐漸抬頭的時代，本書探討的議題無疑具有高度的現實意義，不容忽視。

台灣棒球隊在12強賽奪冠，Team Taiwan讓台日友好迅速升溫，而《與眼睛看不見的白鳥先生一起看見藝術》作者川内有緒表示曾經來台環島旅遊，全盲藝術鑑賞家白鳥健二也傳達很想品嘗台灣的美食；對於獲獎，兩人深感幸福。

歷史書寫不論出自本土或翻譯、人文或自然科學，仍是非文學類出版與閱讀的主要類型。《海島核事》以社運史角度書寫反核運動40年的歷程。近年普受關注的礦業文史議題，有本土社會學者戴伯芬以礦工阿嬤的生命史寫成的《末代女礦工》，兼具流暢好讀與學術性，備受評審青睞。

今年也可看見許多年長作家仍然活躍在創作第一線，比如台灣文學國寶級大師黃春明以童書《巨人的眼淚》獲獎，而《家在世界的屋宇下》的作者阿馬蒂雅‧沈恩與《悠哉日記》的千葉徹彌，3人皆已超過90歲，皆在作品中展現深邃的生命洞見。

《巨人的眼淚》作者：黃春明（陳宥中攝影）.jpg

➤豐富、有趣的年度生活書與童書

生活書的得獎書單囊括藝術、氣候、動植物、登山、居住正義、工傷等多元議題：包括《一切都在此時此刻》、《今生好好愛動物》、《在夾縫中抵抗》、《島嶼裡的遠方》、《台灣磁磚系譜學》、《圖博千年》、《悠哉日記：千葉徹彌半生自傳》、《離散的植物》、《熱浪會先殺死你》以及《與看不見的白鳥先生一起看見藝術》。其中中文創作多達6本，評審團表示，本土作家創作的面向日益深入我們生活中可見的或預期之外的細節，令人欣喜。

《今生好好愛動物》馬尼尼為（陳宥中）

童書及青少年圖書決選評審指出，今年台灣的童書市場依然以翻譯書為主，且引進速度快速。得獎書單包含動物、情緒、戰爭、多元文化、非虛構文學等主題。在眾多秀異的國外作品中，資深文學前輩黃春明的經典童話《巨人的眼淚》改編成繪本，讓人耳目一新。邱承宗的《遇見五色鳥》也以細緻的筆觸提醒我們，生活裡有眾多可觀察的對象，值得留下珍貴的點點滴滴。

《遇見五色鳥》邱承宗（陳宥中攝影）

本屆好書獎評選過程自2023年11月啟動，至2024年10月31日為止，每周選書小組共計閱讀2521本書，選出初選好書526本、童書及青少年圖書242本。7月至10月，16位複選評審精選出202本入圍決選作品。最後，我們邀請20位來自不同專業領域的評審委員，組成決選評審團，再從中遴選出「年度中文創作」、「年度翻譯書」、「年度童書／青少年圖書」、「年度生活書」4大獎項，總計40本精彩好書，Openbook好書獎主辦方也預計自2024年12月起展開10場獲選書系列講座，將熱騰騰好書推介至台灣各個角落，歡迎有興趣讀書人自由選擇報名參加，活動詳情見Openbook官網或臉書粉絲專頁查詢。

03-2-Openbook好書獎導讀講座主視覺（攝影：陳宥中）

40本得獎書單一次看：

中文創作10本

翻譯書10本

生活書10本

青少年圖書3本

童書7本