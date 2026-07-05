松菸最潮夏夜「2026夏日松一下」揭幕！結合音樂×運動×文化，連續10週驚喜不間斷

AI重點 文章重點整理： 重點一： 松山文創園區啟動2026夏日松一下，結合音樂、運動與文化三大主軸。

松山文創園區啟動2026夏日松一下，結合音樂、運動與文化三大主軸。 重點二： 活動自7月3日至9月6日連續十週末展開，內容涵蓋演出、市集與體驗。

活動自7月3日至9月6日連續十週末展開，內容涵蓋演出、市集與體驗。 重點三：今年串聯潮臺北與國際交流，邀請捷克、釜山團體及原住民演出參與。

松山文創園區 年度重點盛會「2026夏日松一下 Songyan Summer Festival」於今（3）日揭開序幕！適逢四年一度的世界足球 賽事，園區特別安排結合創意雜耍與音樂 節奏的花式足球作為開場表演，更邀請臺北市政府王崇斌副秘書長親臨現場參與啟動儀式，與台北市文化局蔡詩萍局長、捷克經濟文化辦事處代表David Steinke、松山文創園區趙釧玲總監等貴賓一同化身為明星球員，將代表今年活動三大主軸「音樂」、「運動 」、「文化」的足球精準踢入球門，象徵2026夏日松一下正式展開。開幕記者會後則由樂團「SoulFa 靈魂沙發」帶來音樂演出，以輕鬆慵懶的曲風，與現場嘉賓及民眾一同陶醉在巴洛克花園的浪漫夜色中。

花式足球與籃球結合音樂節奏，展現具技巧性的魅力演出，邀請民眾參與體驗。圖／松山文創園區提供

2026夏日松一下今(3)日舉辦開幕記者會，邀請台北市政府王崇斌副秘書長、台北市文化局蔡詩萍局長、捷克經濟文化辦事處代表David Steinke等貴賓蒞臨現場。圖／松山文創園區提供

邁入第五年，2026夏日松一下內容全面升級，表演陣容更堅強、體驗活動更多元！於7月3日至9月6日集結7場樂團演出、3場國際交流共演、2場原住民交流演出、8場運動體驗，以及夜間生態走讀、週末市集 、藝術展演、集章挑戰等豐富內容，打造為期十週的夜間文化盛典，邀請民眾走進松山文創園區，共同感受夏夜生活的無限可能！

臺北的魅力，在於多元文化與創作能量持續交會，形塑出獨特的城市樣貌。第二屆國際都會音樂節「2026 潮臺北 TRENDY TAIPEI」將於8月22日至9月6日盛大登場，本屆以「TAIPEI IN VIBES」為號召，透過「演唱會 經濟」、「產業趨勢」、「城市行動」串聯14項系列活動，松山文創園區年度盛事「2026夏日松一下」即為今年潮臺北重要跨域系列活動之一。王崇斌副秘書長表示，潮臺北從大型場館延伸至街區巷弄的精彩規劃，以及以音樂、運動、文化為核心的夏日松一下，都讓音樂融入城市日常，展現了臺北流動且多元的文化節奏。王副秘書長更進一步給予肯定：「松菸近年積極響應臺北夜經濟，夏日松一下也連續兩年參與潮臺北，成功透過精彩的夜間活動將園區及城市的魅力帶給市民朋友及國際旅客。」

松山文創園區趙釧玲總監則分享：「不論是今年展開的《松菸夜光花園》戶外光影展，或是連續舉辦五年的夏日松一下，都不斷帶給民眾嶄新的夜間體驗，顛覆古蹟只能在白天參觀的既有印象。」趙釧玲總監表示，夏日松一下不只是一場期間限定的活動，園區更持續致力於打破日夜界線，將大松菸基地打造為「臺北夜間新文化生活體驗地標」，不論是追星樂迷、運動好手或是藝文愛好者，都能在松菸找到最自在的體驗。

2026夏日松一下以古蹟夜間活化為目標，透過音樂展演、運動體驗、文化探索等活動，打造臺北最具魅力的夜間生活場域。音樂展演方面，今年巴洛克花園化身為音樂祭舞台，邀請Tizzy Bac、淺堤、公館青少年等多組優秀樂團接力演出，與民眾一同嗨翻夏夜星空；更特別規劃國際交流共演，透過不同曲風與文化背景的交流演出，展現臺灣多元文化的深厚底蘊，以及國際的文化多樣性，本次由松山文創園區及捷克中心臺北共同邀請捷克實驗流行樂團Bert & Friends來臺與靈魂沙發同台演出，並攜手釜山文化財團(Busan Cultural Foundation)共同跨國跨單位合作，邀請釜山年輕音樂團體帶來樂團、爵士等多元表演。此外，去年備受好評的「原Way文藝復興」原住民主題週也再次登場，以族語、國樂等不同音樂語彙，交織出動人樂章。

圖／松山文創園區提供

松山文創園區及捷克中心臺北共同邀請捷克實驗流行樂團Bert & Friends來臺演出。圖／松山文創園區提供

臺灣樂團「SoulFa靈魂沙發」於開幕記者會後特別演出，8_15將與捷克樂團Bert & Friends共創跨越國界的音樂饗宴。圖／松山文創園區提供

除了精彩的音樂演出，夏日松一下也推出一系列風格各異、翻轉想像的運動體驗與表演，將花園打造為一座城市運動實驗場！今年邀請國際知名的臺灣光劍鑄造師馬可多，親自帶領民眾製作與體驗一把能擊打、有互動聲光效果的「太陽劍光劍」；並首次展開「城市馬球體驗營」，活動包含專業教學，零經驗也能來場單車馬球(Bike Polo)。此外還有花式足球、花式籃球的演出及體驗，活動期間也接連舉辦「台北溜溜球夏季盃競賽」、啦啦隊女神應援星光派對，以及放鬆身心的瑜珈體驗，讓民眾透過各項活動探索身體與環境的連結。

夏日松一下特別邀請知名光劍鑄造師馬可多專業指導，帶領民眾打造專屬光劍，並享受擊打樂趣。圖／松山文創園區提供

松山文創園區作為文化創意的孵化基地，同時也是繁華信義區裡珍貴的城市綠洲，擁有獨特的歷史建築與豐富的自然生態。今年夏日松一下將「文化」概念加入核心主題，以親近日常的方式，打造兼具生活感與文化氛圍的夏夜聚落，引領民眾透過不同角度認識園區生態、臺灣文創與藝術的魅力。系列活動包含兩場夜間生態走讀，邀請民眾帶上手電筒穿梭古蹟與生態池，一同探索松菸的夜間自然生態；園區也特別設置主題裝置，以及在松菸口展出藝術家賴冠仲作品《月光小熊》，為夏夜增添溫暖療癒的藝術風景；每週末下午三點至晚間九點還有集結文創品牌、職人手作與特色美食的主題市集，下午四點至五點則展開「街藝漫步」，有機會與行動雕像展演驚喜相遇，近距離欣賞充滿張力的互動演出。

巴洛克花園與松菸口連續10個週末皆有文創市集，提供民眾挖掘文化創意的平台。圖／松山文創園區提供

園區每週末下午四點至五點展開「街藝漫步」，有機會與行動雕像展演驚喜相遇！圖／松山文創園區提供

2026夏日松一下於7月3日至9月6日打造為期十週的夜間文化盛典，內容全面升級，表演陣容更堅強、體驗活動更多元！

2026夏日松一下活動指南。圖／松山文創園區提供

活動／展覽資訊 ： /2026夏日松一下

時間：2026/07/03-2026/09/06

地點：松山文創園區

精華 FAQ Q1：2026夏日松一下的活動期間與舉辦地點為何？ 活動自2026年7月3日至9月6日於松山文創園區舉行，橫跨十週末推出多元夜間內容，讓民眾在古蹟與綠地間感受夏夜文化魅力。

Q2：今年夏日松一下主要包含哪些活動類型與亮點？ 活動以音樂、運動、文化為三大主軸，包含樂團演出、國際交流共演、原民週、花式足球、單車馬球、夜間走讀、市集與藝術展演等。

Q3：這次活動如何呼應臺北的夜經濟與城市文化？ 松菸藉由夜間演出、體驗與展演活化古蹟，並與潮臺北串聯，將園區打造成夜間新文化生活地標，吸引市民與國際旅客參與。