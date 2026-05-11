琅讀金句／楊定一：真正的靜坐是安住在神聖的空間，無論做或不做什麼，都影響不到自己
【琅讀金句】只有隨時活在這種領悟，安住在意識，知道只有意識，我們才會把樣樣都看成一樣，是平等。
我們站在突然的領悟，安住在神聖的空間，無論做或不做什麼，其實都一樣的，都無所謂，都影響不到自己。這才是真正的靜坐。
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《徹底的信仰，根本的療癒》這本書比你我想像的都更為重要。我真正想傳達的療癒，是身心靈在一瞬間的轉變與契合。信仰為主，其餘一切是在它的下游。── 楊定一
楊定一過去的作品，多半透過科學、醫學、心理學與哲學等理性層面，帶領讀者切入古人的智慧；然而，他在漫長的寫作與陪伴歷程中，深刻意識到我們始終缺少了一個最核心的觀念，那就是──對真實最根本、最徹底的信仰。
「信仰」不是宗教，也不是思想選擇，而是生命最根本的前提，它更接近一種內在的「知道」與「認識」──明白自己不只是這個身體或念頭與情緒的組合，而是更完整、更寬廣的存在。
少了信仰，我們在人間的探索往往流於費力與折騰；活出信仰，活出真實的生命藍圖，宇宙每個角落都在歡迎我們，欣賞我們活出自己的真實。
地球變化的步調比快還要快，而人類在共同經歷疫情和動盪後，也逐漸體會到主流醫學和功利主義的瓶頸，身心靈健康成了新的顯學。楊定一也提醒讀者，真正的療癒無法僅靠外在的物質和調整，除了主動的投入，更需要生命典範的徹底轉變。
本書既是作者獻給古往今來大聖人的供養，更是引領現代人在焦慮時代，尋回身心平衡的最終解答。 透過《徹底的信仰，根本的療癒》，作者邀請有心投入真實的朋友：
▍培養信仰，重建「心」的正常
信仰是再自然不過的事，但我們的身心需要「重開機」來歡迎這最基本的生命藍圖。
⊹ 回到身體：透過呼吸、覺察、隨時可以做的放鬆，讓頭腦的焦慮與控制稍做休息。
⊹ 勇敢放下：放過對結果的執著、對自我的評價，坦然活在生命本身。
⊹ 神聖空間：靜坐、獨處、運動、日常片刻甚至人生的無常，都可以是回歸心的窗口。
⊹ 善待彼此：溫柔看待自己和別人的不完美，世界和習氣的漩渦反而會減輕力道，不再爭奪真實的話語權。
▍ 信仰全面貫通，療癒的恩典水到渠成
從真實和整體出發，自然活出豐盛和療癒。
⊹ 為頭腦減重：不再完全依靠分析，樣樣都不排斥，交給生命來帶領。
⊹ 面對困境：我們柔軟而勇敢，樣樣都可以嘗試，都可以歡迎。
⊹ 自在而安定：注意力不隨境拉扯，不費力落在心，輕輕鬆鬆卻更有效率。
⊹ 自由而柔軟：我們懂得放過自己，也會放過世界。歡迎一切，一切也來擁抱我們。
【編輯推薦】
在《徹底的信仰，根本的療癒》一書中，作者楊定一回到「信仰」最根本的生命核心，探討真正的療癒不只是身體修復，而是身心靈全面的轉變與整合。作者融合醫學、哲學與內在覺察，引導讀者放下執著與焦慮，透過呼吸、靜心與日常練習，重新連結真實的自己。在充滿資訊焦慮的時代中，本書提供一條回歸內在安定與完整生命狀態的道路。
●本文摘選自天下生活出版之《徹底的信仰，根本的療癒》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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