琅讀金句／焦慮就像心靈的體溫：太低讓人失溫疲軟，太高讓人發燒當機，唯有微溫能讓你保持清醒

書名：《情境智慧：你在極化時代保持清醒的導航》 作者：瓦基 出版社：天下文化 出版時間：2026年3月30日

情境智慧，是你腦中同時存在兩種相反的想法，

但知道還有更好方案的能力。

這是一個見解變多，但對立更多、焦慮更多的極化時代，

眾聲喧囂，世界紛亂，你的人生難題也變得更多，

現在，你比任何時候都需要擁有清晰的思辨力，

這本書給你一套拆解人生難題、建立思考邏輯的情境智慧，

這趟思考之路，將是你人生淸醒的開端！

我寫這本書，

主要是希望能和正處於「迷惘」或「兩難」中的讀者對話，

想對這些感到自己「不夠好」、對未來充滿焦慮的人說：

「你不是能力不足，只是被錯誤的二元對立框架困住了。」

希望大家在面臨人生「重大轉折」或「決策疲勞」時閱讀這本書。

當你站在單向門前猶豫不決，

或是覺得自己的努力像是在跑步機上空轉時，

這本書能提供一套思考工具，讓你重新校準內在的指南針。

世界也許依然喧囂，但只要心裡留著第三種看見，

你就擁有隨時轉彎的自由。

——瓦基

有人說，AI時代當博學的通才不會被淘汰，但也有人說專家更有競爭力；還有人建議必須離開舒適圈，做一些讓自己不舒服的事，才能活得更好，但也有人強調跳脫舒適圈是有毒的觀念，在安全感中自然成長就好……到底該聽誰的？

在網路連結的世界裡，我們每天被餵食的，都是這類經過極端化濾鏡處理過的資訊，演算法對你的人生毫不關心，卻是影響你人生重大決策的隱形推手。面對這些看似分歧的課題，你不是只能二選一，而是可以擁有不被極端聲音綁架的自由，穿透這些雜訊的關鍵，就在建立一套根據情勢、時間、心智狀態做出最佳判斷的情境智慧。瓦基從最新的科學研究出發，帶你建立完整而靈活的情境智慧框架，重點不在提供標準答案，而是給你一套思考工具，引導你跳脫二元對立，看見更多的可能，幫助你在面對人生的各種選擇時，做出更明智的判斷。

專文推薦

郝旭烈｜郝聲音Podcast主持人

張修修｜不正常人類研究所Podcaster

【編輯推薦】

作者瓦基提出「情境智慧」概念，帶你跳脫非黑即白的思維框架。本書以迷惘與兩難為出發點，結合科學研究與實例，建立一套靈活的思考工具，幫助你在多變與極化的時代中做出更明智的選擇。面對資訊雜訊與決策焦慮，不再被單一觀點綁架，而能看見第三種可能，重新校準內在方向，走向更清晰且自由的人生。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自天下文化出版之《情境智慧：你在極化時代保持清醒的導航》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News