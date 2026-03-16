琅讀金句／低調並不是把自己藏起來，而是要看場合、看對象、看目的，來顯露你的光芒

書名：《你以為的偶然，都是人生的必然3：看懂人生的困局，解開內心的糾結》 作者：千里淳風 出版社：天下雜誌 出版時間：2026年3月6日

人生真正的課題，不全然是掌控命運，而是看懂它為何如此安排！

愛與被愛沒有必然，付出與獲得往往不成比例。

最強大的自由，是在命運的風雨中，練習看透而不入戲。

裝幀特色：書封前折口附作者印簽，陪你一起理解命運的劇本。

做著不喜歡的工作仍硬撐，對著不適合的人還不願放手；辜負背叛、抹黑陷害、恩將仇報……；人生劇情的走向總有那麼多好無奈、不合理、欠公平。

當煩惱與痛苦的重量壓得人喘不過氣，當工作、感情、親情陷入膠著，該如何從困局中脫身？

遇上命運的風雨，不是只有前進與後退兩個選項；

解決困境的手段，往往不在風雨之中，而是在暴風圈之外。

命理師「千里淳風」被海內外粉絲暱稱為「大叔」，工作日常是聽取求占者的悲傷故事或無奈處境，排憂解難。多年來，他以兼具感性與理性的筆法，於粉專傳遞「命理科普」的內容。在這本《你以為的偶然，都是人生的必然》系列的最新創作，他再度以一則則現實故事，讓我們看見命運如何在每個人身上演出人生這場戲。

天底下並沒有完美的八字，也沒有完美的人生，道理人人都懂，卻很難不去抱怨人生的苦與難。尤其，我們往往把自己的不順遂歸咎到外人、外事、外物，卻看不透外在的人事物只是一齣戲裡的情節與場景，必然是自己參與了演出，整個人生劇本才得以顯化。

他在書中描述了各種不同面向的糾結與難關，甚至人性的黑暗面，希望讀者可以站在俯瞰的高度，以「命運旁觀者」的視角，看見原本看不清的真相，體悟「當局者迷」的執著，進而有機會鬆開困在情緒與慣性中的內耗。

走過風雨，是一種歷練。

雨過天晴，是一種祝福。

每一個人、每種八字，都會遇上獨有的考驗與心魔；

領略命運的深意，看透劇本的鋪排，人生自可活得明白！

【編輯推薦】

命理作家千里淳風以多年為人解惑的經驗，透過一則則真實人生故事，帶領讀者重新理解命運的安排。本書從工作、感情與人際困境出發，提醒我們人生未必能掌控一切，但能學會看透劇本、放下執著。當以旁觀者的視角理解命運的鋪排，便能鬆開情緒內耗，在風雨與考驗中找到成長與自由，活出更真實、更清醒的人生。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自天下雜誌之《你以為的偶然，都是人生的必然3：看懂人生的困局，解開內心的糾結》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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